Площади арендуют гиганты ретейла: чем наполнен нетипичный ТЦ в спальном районе Ярославля — обзор

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Показываем, почему зачем туда ходят посетители

8 860
18 комментариев
Обзор торгового центра «Фараон» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор торгового центра «Фараон» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор торгового центра «Фараон» в Ярославле

Источник:

В начале нулевых жители частного сектора на Суздалке в Ярославле наблюдали, как перед их участками возводят новый торговый центр — «Фараон». В то время Фрунзенский район еще не был застроен высотками и огромное синее здание выделялась на фоне деревянных домов. Возвести необычный торговый центр решила компания ООО «Ярстройарсенал» в 2002 году.

Компания ООО «Ярстройарсенал» образована 18 августа 2000 года. Учредителем компании является — ООО «Ташир Фонд», владельцы которого — Самвел Саркисович Карапетян, Варужан Мнацаканович Артенян и Васпурак Вагинакович Погосян.

Торговый центр начал свою работу еще в конце 2005 года, в 2006 году его официально ввели в эксплуатацию. «Фараон» стал первым в этой части города торговым центром формата галереи. Помимо бутиков, фуд-корта и развлекательного центра для детей, в ТЦ проводили модные показы, что было в новинку для ярославцев.

Внешний вид здания ярославцы обсуждают до сих пор. По этому поводу в интервью 76.RU высказался даже главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. Несмотря на это, покупатели до сих пор любят ТЦ. Хвалят обычно парковку, небольшие расстояния внутри и разнообразие магазинов.

В этом обзоре изучаем торговый центр в виде пирамиды и показываем, что в нем продают.

Здание торгового центра очень заметно и цепляет взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание торгового центра очень заметно и цепляет взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание торгового центра очень заметно и цепляет взгляд

Источник:
Вокруг много парковочных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВокруг много парковочных мест | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вокруг много парковочных мест

Источник:
Не все места заняты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе все места заняты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не все места заняты

Источник:
У входа есть большой козырек, который может спасти от дождя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ входа есть большой козырек, который может спасти от дождя | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У входа есть большой козырек, который может спасти от дождя

Источник:
Карусельная дверь не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКарусельная дверь не работает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Карусельная дверь не работает

Источник:
Еще один вход находится сбоку здания на -1 этаж. Отсюда и начнем обзор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один вход находится сбоку здания на -1 этаж. Отсюда и начнем обзор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один вход находится сбоку здания на -1 этаж. Отсюда и начнем обзор

Источник:
Сразу при входе стоит булочная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСразу при входе стоит булочная | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сразу при входе стоит булочная

Источник:
А справа от нее&nbsp;— ремонт обуви и ключей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА справа от нее&nbsp;— ремонт обуви и ключей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А справа от нее — ремонт обуви и ключей

Источник:
Коридоры просторные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридоры просторные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры просторные

Источник:
Есть место, чтобы пообедать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть место, чтобы пообедать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть место, чтобы пообедать

Источник:
На минус первом этаже можно купить экипировку для охоты и туризма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа минус первом этаже можно купить экипировку для охоты и туризма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На минус первом этаже можно купить экипировку для охоты и туризма

Источник:
За едой ходят в «Адмиралъ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗа едой ходят в «Адмиралъ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

За едой ходят в «Адмиралъ»

Источник:
Поднимаемся на первый этаж и здесь у входа стоит киоск со всякой всячиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоднимаемся на первый этаж и здесь у входа стоит киоск со всякой всячиной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поднимаемся на первый этаж и здесь у входа стоит киоск со всякой всячиной

Источник:
Помимо магазинов в помещениях, стоят островки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо магазинов в помещениях, стоят островки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо магазинов в помещениях, стоят островки

Источник:
В торговом центре несколько магазинов с электроникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ торговом центре несколько магазинов с электроникой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В торговом центре несколько магазинов с электроникой

Источник:
В «Улыбке радуги» продают косметику и средства гигиены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Улыбке радуги» продают косметику и средства гигиены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «Улыбке радуги» продают косметику и средства гигиены

Источник:
Есть еще такой минимаркет с множеством напитков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть еще такой минимаркет с множеством напитков | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть еще такой минимаркет с множеством напитков

Источник:
Островки стоят в центре галереи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОстровки стоят в центре галереи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Островки стоят в центре галереи

Источник:
В таких прилавках продают парфюм, аксессуары, косметику и похожее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ таких прилавках продают парфюм, аксессуары, косметику и похожее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В таких прилавках продают парфюм, аксессуары, косметику и похожее

Источник:
Обувь в «Фараоне» тоже можно прикупить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбувь в «Фараоне» тоже можно прикупить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обувь в «Фараоне» тоже можно прикупить

Источник:
Канцелярия&nbsp;— еще одна категория товаров, которая есть в ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКанцелярия&nbsp;— еще одна категория товаров, которая есть в ТЦ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Канцелярия — еще одна категория товаров, которая есть в ТЦ

Источник:
Удобно, что есть лавки, которые оформлены зеленью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУдобно, что есть лавки, которые оформлены зеленью | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Удобно, что есть лавки, которые оформлены зеленью

Источник:
Не очень вместительные и довольно редкие, но и ходить здесь много не нужно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе очень вместительные и довольно редкие, но и ходить здесь много не нужно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не очень вместительные и довольно редкие, но и ходить здесь много не нужно

Источник:
Разнообразие магазинов большое, но чаще все здесь продают мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазнообразие магазинов большое, но чаще все здесь продают мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разнообразие магазинов большое, но чаще все здесь продают мебель

Источник:
«М.видео» заняли половину этажа, а рядом опять продают мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«М.видео» заняли половину этажа, а рядом опять продают мебель | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«М.видео» заняли половину этажа, а рядом опять продают мебель

Источник:
В этом магазине продают в основном настольные игры и конструктор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом магазине продают в основном настольные игры и конструктор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом магазине продают в основном настольные игры и конструктор

Источник:
И снова декор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ снова декор | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И снова декор

Источник:
Больше половины третьего этажа занял магазин «Kari» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольше половины третьего этажа занял магазин «Kari» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше половины третьего этажа занял магазин «Kari»

Источник:
Как много диванов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак много диванов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как много диванов

Источник:
На третьем этаже есть свободные места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа третьем этаже есть свободные места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На третьем этаже есть свободные места

Источник:
Товары вытащили за пределы магазина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТовары вытащили за пределы магазина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Товары вытащили за пределы магазина

Источник:
И вот последний этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ вот последний этаж | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И вот последний этаж

Источник:
Он полностью принадлежит магазину «Галактика» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОн полностью принадлежит магазину «Галактика» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Он полностью принадлежит магазину «Галактика»

Источник:
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Комментарии
18
Гость
18 марта, 10:07
Площадь и лестница перед главным входом разбиты. Не пора ли привести всё в надлежащий вид, пока люди не получили травмы. А ведь раньше перед главным входом стояли лавочки и функционировал фонтан. Мы любили приходить сюда гулять с детьми. А к Новому году на площади ставили огромную ёлку и в новогоднюю ночь все веселились и танцевали около неё. На крыше Фараона было кафе. Прекрасное место было посидеть семьёй пообедать летом на открытом воздухе. Даааа, были времена, когда радовались ТЦ Фараон!!!!
Гость
18 марта, 11:50
много интересного про стройку есть. одно скажу, раньше там был неплохой пруд с ротанчиками. слишком много у нас янов стало. ехали бы они прекрасную солнечную Армению поднимать.
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