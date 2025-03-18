Город обзор Площади арендуют гиганты ретейла: чем наполнен нетипичный ТЦ в спальном районе Ярославля — обзор
Площади арендуют гиганты ретейла: чем наполнен нетипичный ТЦ в спальном районе Ярославля — обзор
Показываем, почему зачем туда ходят посетители
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В начале нулевых жители частного сектора на Суздалке в Ярославле наблюдали, как перед их участками возводят новый торговый центр — «Фараон». В то время Фрунзенский район еще не был застроен высотками и огромное синее здание выделялась на фоне деревянных домов. Возвести необычный торговый центр решила компания ООО «Ярстройарсенал» в 2002 году.
Компания ООО «Ярстройарсенал» образована 18 августа 2000 года. Учредителем компании является — ООО «Ташир Фонд», владельцы которого — Самвел Саркисович Карапетян, Варужан Мнацаканович Артенян и Васпурак Вагинакович Погосян.
Торговый центр начал свою работу еще в конце 2005 года, в 2006 году его официально ввели в эксплуатацию. «Фараон» стал первым в этой части города торговым центром формата галереи. Помимо бутиков, фуд-корта и развлекательного центра для детей, в ТЦ проводили модные показы, что было в новинку для ярославцев.
Внешний вид здания ярославцы обсуждают до сих пор. По этому поводу в интервью 76.RU высказался даже главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. Несмотря на это, покупатели до сих пор любят ТЦ. Хвалят обычно парковку, небольшие расстояния внутри и разнообразие магазинов.
В этом обзоре изучаем торговый центр в виде пирамиды и показываем, что в нем продают.