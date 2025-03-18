Площади арендуют гиганты ретейла: чем наполнен нетипичный ТЦ в спальном районе Ярославля — обзор

Обзор торгового центра «Фараон» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В начале нулевых жители частного сектора на Суздалке в Ярославле наблюдали, как перед их участками возводят новый торговый центр — «Фараон». В то время Фрунзенский район еще не был застроен высотками и огромное синее здание выделялась на фоне деревянных домов. Возвести необычный торговый центр решила компания ООО «Ярстройарсенал» в 2002 году.

Компания ООО «Ярстройарсенал» образована 18 августа 2000 года. Учредителем компании является — ООО «Ташир Фонд», владельцы которого — Самвел Саркисович Карапетян, Варужан Мнацаканович Артенян и Васпурак Вагинакович Погосян.

Торговый центр начал свою работу еще в конце 2005 года, в 2006 году его официально ввели в эксплуатацию. «Фараон» стал первым в этой части города торговым центром формата галереи. Помимо бутиков, фуд-корта и развлекательного центра для детей, в ТЦ проводили модные показы, что было в новинку для ярославцев.

Внешний вид здания ярославцы обсуждают до сих пор. По этому поводу в интервью 76.RU высказался даже главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. Несмотря на это, покупатели до сих пор любят ТЦ. Хвалят обычно парковку, небольшие расстояния внутри и разнообразие магазинов.

В этом обзоре изучаем торговый центр в виде пирамиды и показываем, что в нем продают.

Здание торгового центра очень заметно и цепляет взгляд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вокруг много парковочных мест Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не все места заняты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У входа есть большой козырек, который может спасти от дождя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Карусельная дверь не работает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один вход находится сбоку здания на -1 этаж. Отсюда и начнем обзор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сразу при входе стоит булочная Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А справа от нее — ремонт обуви и ключей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Коридоры просторные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть место, чтобы пообедать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На минус первом этаже можно купить экипировку для охоты и туризма Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За едой ходят в «Адмиралъ» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Поднимаемся на первый этаж и здесь у входа стоит киоск со всякой всячиной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Помимо магазинов в помещениях, стоят островки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В торговом центре несколько магазинов с электроникой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В «Улыбке радуги» продают косметику и средства гигиены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть еще такой минимаркет с множеством напитков Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Островки стоят в центре галереи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В таких прилавках продают парфюм, аксессуары, косметику и похожее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Обувь в «Фараоне» тоже можно прикупить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Канцелярия — еще одна категория товаров, которая есть в ТЦ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Удобно, что есть лавки, которые оформлены зеленью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не очень вместительные и довольно редкие, но и ходить здесь много не нужно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Разнообразие магазинов большое, но чаще все здесь продают мебель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«М.видео» заняли половину этажа, а рядом опять продают мебель Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом магазине продают в основном настольные игры и конструктор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И снова декор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Больше половины третьего этажа занял магазин «Kari» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как много диванов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На третьем этаже есть свободные места Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Товары вытащили за пределы магазина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И вот последний этаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









