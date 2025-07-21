Стало известно, какой ремонт необходим Комсомольскому мосту в Ярославле

В Ярославле ремонтируют мост через Которосль Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

21 июля в мэрии Ярославля рассказали, какие именно работы собираются провести на Комсомольском мосту в Красноперекопском районе.

Что будут делать:

восстановят гидроизоляцию конструкции моста;

заменят асфальт;

восстановят герметичность швов.

«После утверждения стоимости работ будет организована отдельная закупка», — дополнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Сейчас движение транспорта по мосту запрещено, власти даже изменили схему проезда общественного транспорта.

Напомним ремонт начали в мае 2025 года, но приостановили из-за выявленных дефектов под верхним слоем дорожного покрытия. Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что если бы верхний слой асфальта наложили на разрушенный нижний, то это могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Жители стали жаловаться на возникновение пробок после перекрытия моста через Которосль.