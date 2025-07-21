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Город Дороги и транспорт Стало известно, какой ремонт необходим Комсомольскому мосту в Ярославле

Стало известно, какой ремонт необходим Комсомольскому мосту в Ярославле

Публикуем заявление мэрии

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8 комментариев
В Ярославле ремонтируют мост через Которосль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле ремонтируют мост через Которосль | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ремонтируют мост через Которосль

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

21 июля в мэрии Ярославля рассказали, какие именно работы собираются провести на Комсомольском мосту в Красноперекопском районе.

Что будут делать:

  • восстановят гидроизоляцию конструкции моста;

  • заменят асфальт;

  • восстановят герметичность швов.

«После утверждения стоимости работ будет организована отдельная закупка», — дополнили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Сейчас движение транспорта по мосту запрещено, власти даже изменили схему проезда общественного транспорта.

Напомним ремонт начали в мае 2025 года, но приостановили из-за выявленных дефектов под верхним слоем дорожного покрытия. Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что если бы верхний слой асфальта наложили на разрушенный нижний, то это могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Жители стали жаловаться на возникновение пробок после перекрытия моста через Которосль.

Комсомольский мост был открыт в 2018 году. Прошлый мост стоял на этом месте 57 лет. За время эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%, был в предаварийном состоянии. Однако после открытия моста автомобилисты остались недовольны, ведь он оказался недоделанным.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Мост Ремонт
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Комментарии
8
Гость
33 минуты
Просто надо ещё потерпеть.
Гость
30 минут
Как пить дать, опять иноагенты виноваты и загнивающая Европа!
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