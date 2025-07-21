Стало известно, какой ремонт необходим Комсомольскому мосту в Ярославле

21 июля в мэрии Ярославля рассказали, какие именно работы собираются провести на Комсомольском мосту в Красноперекопском районе.
Что будут делать:
восстановят гидроизоляцию конструкции моста;
заменят асфальт;
восстановят герметичность швов.
«После утверждения стоимости работ будет организована отдельная закупка», — дополнили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Сейчас движение транспорта по мосту запрещено, власти даже изменили схему проезда общественного транспорта.
Напомним ремонт начали в мае 2025 года, но приостановили из-за выявленных дефектов под верхним слоем дорожного покрытия. Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, что если бы верхний слой асфальта наложили на разрушенный нижний, то это могло бы привести к катастрофическим последствиям.
Жители стали жаловаться на возникновение пробок после перекрытия моста через Которосль.
Комсомольский мост был открыт в 2018 году. Прошлый мост стоял на этом месте 57 лет. За время эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%, был в предаварийном состоянии. Однако после открытия моста автомобилисты остались недовольны, ведь он оказался недоделанным.