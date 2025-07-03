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«Мост встал»: стала известна причина пробки в Ярославле

Автомобилисты застряли в Красноперекопском районе

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Автомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту | Источник: читатель 76.RUАвтомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту | Источник: читатель 76.RU

Автомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту

Источник:

читатель 76.RU

Утром в четверг, 3 июля, ярославцы встали в пробку на Толбухинском мосту. Затор растянулся с моста на Большую Федоровскую.

«Мост через Которосль встал, пробка в сторону Большой Федоровской. Движение медленное, но есть», — поделился читатель 76.RU.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» на 9:30, проезд затруднен в сторону Красноперекопского района. Как уточнили в полиции, на съезде с моста произошла авария. При столкновении никто не пострадал. Водители оформили европротокол.

Автомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту | Источник: читатель 76.RUАвтомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту | Источник: читатель 76.RU

Автомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту

Источник:

читатель 76.RU

Отметим, что этим летом Красноперекопский район стал чаще стоять в пробках. Движение транспорта осложняет закрытие Комсомольского моста через Которосль на ремонт. Изначально власти планировали заменить верхний слой асфальта, однако во время работ обнаружили нарушения нижнего слоя асфальта и гидроизоляции. Тогда было принято решение остановить работы, закрыть мост. На данный момент прорабатывается проектно-сметная документация.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП Пробка Мост
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