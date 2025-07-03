«Мост встал»: стала известна причина пробки в Ярославле

Автомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту Источник: читатель 76.RU

Утром в четверг, 3 июля, ярославцы встали в пробку на Толбухинском мосту. Затор растянулся с моста на Большую Федоровскую.

«Мост через Которосль встал, пробка в сторону Большой Федоровской. Движение медленное, но есть», — поделился читатель 76.RU.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» на 9:30, проезд затруднен в сторону Красноперекопского района. Как уточнили в полиции, на съезде с моста произошла авария. При столкновении никто не пострадал. Водители оформили европротокол.

Автомобилисты встали в пробку на Толбухинском мосту Источник: читатель 76.RU