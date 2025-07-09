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Закрыли детские сады из-за урагана
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Город Подробности Из-за урагана закрыли ярославские детские сады. Где не работают дошкольные учреждения

Из-за урагана закрыли ярославские детские сады. Где не работают дошкольные учреждения

Власти опубликовали информацию о последствиях непогоды

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2 комментария
Под Ярославлем не работают детские сады | Источник: Алексей Михайлов / Vk.comПод Ярославлем не работают детские сады | Источник: Алексей Михайлов / Vk.com

Под Ярославлем не работают детские сады

Источник:

Алексей Михайлов / Vk.com

В Ярославском районе из-за урагана, прошедшего 8 июля, не работают детские сады. Территории дошкольных учреждений завалило деревьями, в некоторых местах нет электричества. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий непогоды.

«Сегодня не работают дошкольные учреждения в Ивняках, Кузнечихе, Заволжье, Пестрецово, Спас-Виталии, Медягино, Лесной Поляне, Мокеевском», — пояснил глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов.

Последствия грозы на одной из детских площадок | Источник: Алексей Михайлов / Vk.comПоследствия грозы на одной из детских площадок | Источник: Алексей Михайлов / Vk.com

Последствия грозы на одной из детских площадок

Источник:

Алексей Михайлов / Vk.com

Рабочие чинили поврежденные крыши ночью | Источник: Алексей Михайлов / Vk.comРабочие чинили поврежденные крыши ночью | Источник: Алексей Михайлов / Vk.com

Рабочие чинили поврежденные крыши ночью

Источник:

Алексей Михайлов / Vk.com

Также Алексей Михайлов рассказал, что из-за грозы были повреждены кровли домов в поселках Красный Бор, Алешково, Медведково, Карачихе, Медягино, Кузнечихе, Дубках, Лесная поляна. На территории округа работают 15 бригад энергетиков.

«Из других округов направлены бригады к нам на усиление. Много поваленных деревьев. Задача поставлена, будем стараться оперативно убрать. Больше всего пострадал п. Лесная поляна», — уточнил глава Ярославского муниципального округа.

Ветер вечером 8 июля разгулялся в Ярославской области не на шутку. Из-за стихии сносило крыши, остановки, столбы и деревья. Дороги топило ливнем, а провода рвало напорами ветра.

На улице было опасно находиться. В Брагине на 12-летнего мальчика рухнули дерево и столб. Ребенка госпитализировали.

В Ярославском районе ветер уничтожил огромное количество деревьев в местном лесу. Березы вырывало с корнями, у сосен ломались стволы. Мы публиковали видео с ужасающими последствиями урагана.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Ураган Гроза Ярославский район Детский сад
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Комментарии
2
Гость
1 час
Пил нет, людей нет. За то чиновников, как поваленных дубов...с умнейшим решениями вопросов.
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