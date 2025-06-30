В спальном районе Ярославля выделили землю под новое медучреждение — подробности проекта

В Ярославле построят новое медучреждение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля выставила на аукцион право аренды земли под новое медицинское учреждение. Участок, о котором идет речь, находится на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича в Дзержинском районе Ярославля, рядом с акушерским отделением больницы № 9. Площадь территории под строительство нового объекта — 6918 кв. метров. Сейчас земля находится в государственной собственности.

«Вид разрешенного использования объектов капитального строительства: учреждения амбулаторно-поликлинического обслуживания, учреждения стационарного медицинского обслуживания», — говорится в информации, размещенной на сайте мэрии Ярославля.

По требованию властей, новое медицинское учреждение должно занимать не менее 25% площади выделенного участка. Высота здания не ограничена.

Отдать участок в аренду под строительство мэрия Ярославля готова минимум за 2,23 миллиона рублей. Именно столько составляет начальная цена аукциона. Плюс такую же сумму застройщику придется отдавать ежегодно за аренду земли.

Судя по тому, что землю передают под строительство платно, новое медучреждение также будет работать на коммерческой основе.

Торги назначены на 9 июля 2025 года.