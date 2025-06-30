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Город В спальном районе Ярославля выделили землю под новое медучреждение — подробности проекта

В спальном районе Ярославля выделили землю под новое медучреждение — подробности проекта

Информацию опубликовала мэрия города

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2 комментария
В Ярославле построят новое медучреждение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле построят новое медучреждение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле построят новое медучреждение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэрия Ярославля выставила на аукцион право аренды земли под новое медицинское учреждение. Участок, о котором идет речь, находится на пересечении Тутаевского шоссе и улицы Бабича в Дзержинском районе Ярославля, рядом с акушерским отделением больницы № 9. Площадь территории под строительство нового объекта — 6918 кв. метров. Сейчас земля находится в государственной собственности.

«Вид разрешенного использования объектов капитального строительства: учреждения амбулаторно-поликлинического обслуживания, учреждения стационарного медицинского обслуживания», — говорится в информации, размещенной на сайте мэрии Ярославля.

По требованию властей, новое медицинское учреждение должно занимать не менее 25% площади выделенного участка. Высота здания не ограничена.

Отдать участок в аренду под строительство мэрия Ярославля готова минимум за 2,23 миллиона рублей. Именно столько составляет начальная цена аукциона. Плюс такую же сумму застройщику придется отдавать ежегодно за аренду земли.

Судя по тому, что землю передают под строительство платно, новое медучреждение также будет работать на коммерческой основе.

Торги назначены на 9 июля 2025 года.

Напомним, в Ярославле на месте бывшего корпуса больницы имени Семашко хотят построить жилой дом.

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корреспондент
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Комментарии
2
Гость
42 минуты
Так клиника если и будет, то будет частная? Кому она нужна, такая медицина?
Гость
37 минут
В район 9-й больницы еще попробуй доберись. Постройте лучше новую поликлинику №2 вместо той, что на Труфанова. И туда же зубную п-ку переведите. Жителям из района бывш. кинотеатра победа добраться на Урицкого проблемно. Транспорт не дождешься. Кроме того, на Урицкого в п-ке вечные очереди.
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