Надвигаются грозы: синоптики предупредили, когда в Ярославской области начнется непогода

16 июня в Ярославской области стоит ожидать перемены в погоде. Придет гроза. Ухудшения погоды стоит ожидать жителям Центральной России.



«В понедельник — вторник ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться до +21…+26 °C. Затем облачность уплотнится, а затяжные дожди собьют показания термометров до +15…+20 °С», — сообщили эксперты центра «Фобос».



Начало недели по прогнозам будет малооблачным, с сильными дождями. Атмосферное давление будет в пределах норм.