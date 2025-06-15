Надвигаются грозы: синоптики предупредили, когда в Ярославской области начнется непогода

16 июня в Ярославской области стоит ожидать перемены в погоде. Придет гроза. Ухудшения погоды стоит ожидать жителям Центральной России.
«В понедельник — вторник ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться до +21…+26 °C. Затем облачность уплотнится, а затяжные дожди собьют показания термометров до +15…+20 °С», — сообщили эксперты центра «Фобос».
Начало недели по прогнозам будет малооблачным, с сильными дождями. Атмосферное давление будет в пределах норм.
«Кратковременный дождь, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с. ожидается местами по Ярославской области днем 16 июня. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Ранее эксперты центра «Фобос» рассказали, что влияет на изменения погоды.