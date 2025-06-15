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Город Надвигаются грозы: синоптики предупредили, когда в Ярославской области начнется непогода

Надвигаются грозы: синоптики предупредили, когда в Ярославской области начнется непогода

Начало недели будет дождливое

11 086
15 комментариев
В Ярославле ожидаются грозы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ожидаются грозы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ожидаются грозы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

16 июня в Ярославской области стоит ожидать перемены в погоде. Придет гроза. Ухудшения погоды стоит ожидать жителям Центральной России.

«В понедельник — вторник ливни с грозами будут носить локальный и кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться до +21…+26 °C. Затем облачность уплотнится, а затяжные дожди собьют показания термометров до +15…+20 °С», — сообщили эксперты центра «Фобос».

Начало недели по прогнозам будет малооблачным, с сильными дождями. Атмосферное давление будет в пределах норм.

«Кратковременный дождь, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с. ожидается местами по Ярославской области днем 16 июня. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Ранее эксперты центра «Фобос» рассказали, что влияет на изменения погоды.

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Комментарии
15
Гость
15 июня, 22:29
Надвигается гроза, гром гремит раскатисто, Ветер тучи все собрал, нагнетая страх... Раскалённых молний треск с грозных туч срывается, Белой огненной стрелой разрезая мглу... Ветки падают с берёз, тополя качаются, И рекламный сорван щит с дома на углу. Россыпь искр от проводов тьма глотает чёрная, Ураганный ветер рвёт всё, что есть окрест... Водной, сильною стеной, словно речка горная, Заливая город мой, хлынул дождь с небес. Грохот, ливень, скрежет, гром - летняя гроза... У стихии свой резон, удивляться надо ли ? Накопился гнев на нас... сдали тормоза...
Гость
15 июня, 22:44
классный стих!
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