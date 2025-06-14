Ярославцев предупредили о непогоде: надолго ли пришло похолодание в Центральную Россию

В Центральную Россию пришло похолодание и дожди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гроза, ливень и усиление северного и северо-восточного ветра ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю в течение 14 июня. Об этом жителей предупредили в Министерстве региональной безопасности.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили власти.

Специалисты центра «Фобос» рассказали, что на погоду в Европейской России сейчас влияют сразу две фронтальные системы. Именно они принесли в центральные регионы дожди и похолодание. При этом по прогнозам период ненастья будет непродолжительным.

«Уже в начале новой недели циклон переместится на север Урала, а его поля фронтальной облачности сконцентрируются над восточными и южными районами Русской равнины. В то же время на западе под влиянием антициклонов фон атмосферного давления начнет повышаться, поэтому дождевые тучи начнут рассеиваться», — сообщили в «Фобосе».

По информации Гидрометцентра, в Ярославской области, до конца выходных будет прохладно (днем только +19 градусов), пасмурно и дождливо. С понедельника столбики термометров начнут постепенно подниматься. 16–18 июня днем ожидается до +20…+22 градусов, 19–20 июня — +23…+24 градуса. При этом будет преимущественно облачно. Осадки ожидаются в понедельник, а затем в четверг и пятницу.