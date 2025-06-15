НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

сев.

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,51
EUR 90,94
Лотерейный миллионер
Гид по отдыху в России
Где нет главврачей
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Расширят дорогу
Обзор дискаунтера
Пешеходный центр
Тест СССР
Уголовное дело за тушение
Город Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды: как завершится неделя

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды: как завершится неделя

Прогноз на день

4 410
9 комментариев
В Ярославской области ожидаются дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ожидаются дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ожидаются дожди

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В последний день уходящей недели, 15 июня, в Ярославской области стоит ожидать переменчивые погодные условия.

«Сильный дождь ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в ночные и утренние часы», — предупредили в Министерстве региональной безопасности по Ярославской области.

Горожанам напомнили телефон экстренных служб — 112.

«Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +16… +18 °C, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью ясная погода, температура +11… +13 °C. Атмосферное давление в пределах нормы», — рассказали специалисты центра «Фобос».

Метеорологи поделились прогнозом погоды для европейской части России. Ярославская область до конца выходных будет испытывать прохладную погоду с температурой до +19 °C, сопровождаемую пасмурным небом и дождями. Однако уже с понедельника ожидается постепенное потепление.

Прогноз по дням можно найти на сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Погода
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
15 июня, 14:58
Главное, противопожарную безопасность не забыть продлить чтобы люди в лес не ходили, а то не дай бог-промокнут.
Гость
15 июня, 12:50
Уже и из погоды сделали какого-то монстра, вся она стала аномальная и опасная.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Рожать или копить. Заменит ли ребенок пенсию?
Галеева Венера
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление