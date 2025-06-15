Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды: как завершится неделя

В последний день уходящей недели, 15 июня, в Ярославской области стоит ожидать переменчивые погодные условия.
«Сильный дождь ожидается местами по Ярославской области и г. Ярославлю в ночные и утренние часы», — предупредили в Министерстве региональной безопасности по Ярославской области.
Горожанам напомнили телефон экстренных служб — 112.
«Днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +16… +18 °C, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ближайшей ночью ясная погода, температура +11… +13 °C. Атмосферное давление в пределах нормы», — рассказали специалисты центра «Фобос».
Метеорологи поделились прогнозом погоды для европейской части России. Ярославская область до конца выходных будет испытывать прохладную погоду с температурой до +19 °C, сопровождаемую пасмурным небом и дождями. Однако уже с понедельника ожидается постепенное потепление.
Прогноз по дням можно найти на сервисе «Погода 76.RU».