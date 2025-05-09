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Город 9 Мая в Ярославле В Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют. Где и когда смотреть

В Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют. Где и когда смотреть

Рассказываем, как не пропустить это зрелищное событие

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6 комментариев
В Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 9 Мая прогремит салют. Эта зрелищная часть празднования Дня Победы запланирована на 22 часа.

«Чествование 80-й годовщины Великой Победы завершится праздничным фейерверком, который можно наблюдать со Стрелки и набережной реки Которосли», — сообщили в правительстве Ярославской области.

При этом для безопасности людей во время запуска праздничного салюта с 20:00 до 24:00 часов перекроют движение на участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста.

Для проведения салюта перекроют Тверицкую набережную | Источник: мэрия ЯрославляДля проведения салюта перекроют Тверицкую набережную | Источник: мэрия Ярославля

Для проведения салюта перекроют Тверицкую набережную

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, в 2024 году из-за требований безопасности от салюта в Ярославле в День Победы власти отказались. Также не было парада на Советской площади и акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

В этом году юбилей Великой Победы решено отметить масштабно. Мы публиковали полную программу праздника Ярославле.

Последить за праздничными событиями можно в нашей онлайн-трансляции.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
1 час
какая победа? разве курщину и белгородщину уже освободили?
Гость
1 час
У тети Зины кофточка с драконами, да змеями - То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия: Пришла страна Лимония - сплошная чемодания....
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