В Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют. Где и когда смотреть

В Ярославле в День Победы прогремит праздничный салют Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле 9 Мая прогремит салют. Эта зрелищная часть празднования Дня Победы запланирована на 22 часа.

«Чествование 80-й годовщины Великой Победы завершится праздничным фейерверком, который можно наблюдать со Стрелки и набережной реки Которосли», — сообщили в правительстве Ярославской области.

При этом для безопасности людей во время запуска праздничного салюта с 20:00 до 24:00 часов перекроют движение на участке Тверицкой набережной и спусках с Октябрьского моста.

Для проведения салюта перекроют Тверицкую набережную Источник: мэрия Ярославля











Напомним, в 2024 году из-за требований безопасности от салюта в Ярославле в День Победы власти отказались. Также не было парада на Советской площади и акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

В этом году юбилей Великой Победы решено отметить масштабно. Мы публиковали полную программу праздника Ярославле.