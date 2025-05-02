«Это провокация»: что скрывает изнанка ярославской пожарной каланчи, создателя которой расстреляли

Как выглядит изнутри пожарная каланча в Ярославле Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Красная площадь в Ярославле — место пересечения рутинных маршрутов ярославцев и Мекка для туристов. Путешественников сюда привлекает пожарная каланча, возведенная в начале ХХ века. Для ярославцев старинная пожарная часть — привычный объект, на каменную махину рядом с остановкой общественного транспорта местные едва ли обращают внимание.

Задумывались ли вы, как пожарная часть и каланча выглядят изнутри? Какой вид открывается с балкона на Ярославль? В этом материале показываем изнанку культового места.

Какой вид открывается с пожарной каланчи в Ярославле Источник: Елена Вахрушева, Полина Зайцева / 76.RU

Пожарная часть на Красной площади (до революции Семеновской) существует несколько столетий. В 1820 году на площади возвели первую каланчу. За век она сильно обветшала, поэтому в 1911 году вместо нее возвели новую. Архитектором выступил Григорий Васильевич Саренко. Впоследствии новая каланча стала одним из самых узнаваемых зданий Ярославля. Сейчас в здании пожарной части располагается региональное управление МЧС. Хоть каланча потеряла прикладную функцию, пожарная часть до сих пор используется спасателями.

Вид на пожарную часть через шесть лет после ее возведения, 1917 год Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











— Каланча на этом месте, правильнее сказать, пожарная часть, появилась в начале XIX века. Тогда она была построена в стиле классицизм и представляла собой по материалам комбинированное сооружение. Было каменное основание, и собственно каланча была деревянной. К началу XX века вот это старое сооружение уже обветшало, начало крениться. Оно стало представлять собой угрозу для окружающего пространства, и было принято решение ее заменить на новую, уже полностью каменную, — объяснил 76.RU кандидат культурологии, доцент Ярославского государственного театрального института Вячеслав Лётин.

«Безобразное сооружение»

Ярославцы протестовали против «новомодной» каланчи Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Трудно представить, но привычная современным ярославцам пожарная часть когда-то вызывала бурные споры и обсуждения. Все дело в стиле постройки — рациональный модерн был непривычен местным жителям. Пожарная часть — смелый вызов архитектора Григория Саренко городу.

Архитектор создал пожарную часть в стиле модерн Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











— Григорий Саренко сохранил классицистский объем первого яруса, но обыграл его уже в стилистике новой — рациональный модерн. Верхнюю часть, собственно вот эту башню каланчи, он сделал каменную с учетом парусности. В отличие от старой деревянной она сильнее сужается кверху. Из-за этого каланча более прочна и безопасна, — добавил Вячеслав Лётин. — Пресса начала ХХ века зафиксировала борьбу мнений среди горожан.

Здание вызвало недоумение и протесты. Часть ярославцев называли это сооружение безобразным. Вячеслав Лётин кандидат культурологии, доцент Ярославского государственного театрального института

Пожарная часть — первое городское, а не частное здание в стиле модерн. Это и вызвало недоумение горожан в начале ХХ века.

— Тот же Саренко строил особняки, доходные дома и гостиницы в стиле модерн. Знаменитую гостиницу «Бристоль», к примеру. Появление общественного здания, построенного в новом стиле, было своеобразным нарушением традиций восприятия городской среды и своеобразным вызовом, — объяснил культуролог Вячеслав Лётин.

Что внутри каланчи

Внутри каланчи много света Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











На каланчу из пожарной части ведет обычная пластиковая дверь. За ней — узкий коридор и длинная крутая лестница наверх, к облакам. Внутри каланчи есть небольшое помещение за миниатюрной дверкой. Современная лестница к нему не ведет, однако в комнатке можно разглядеть остатки крупного часового механизма. Очевидно, раньше туда можно было зайти и отрегулировать время. Сейчас часы на башне не работают.

В башне осталась дверь и комнатка, где стоял часовой механизм Источники: Алёна Косточкина / 76.RU

Лестничные пролеты внутри башни крайне узкие — двое человек вряд ли разойдутся. Выход на обзорную площадку скрывает скрипучая деревянная дверь. Век назад под крышей дежурил пожарный.

Лестницы внутри каланчи крайне узкие Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Выход на обзорную площадку — за деревянной дверью Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











По сей день центр Ярославля отлично просматривается с площадки Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











— Когда были пожары, на каланче поднимались надувные баллоны. По количеству баллонов определялся район, где пожар. Туда направлялась пожарная команда. В дни особенно морозные на каланче вывешивался флаг, который знаменовал отмену занятий в гимназиях, — рассказал Вячеслав Лётин.

Во время пожаров тут вывешивали сигнальные флаги и баллоны Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Весьма необычный ракурс на Красную площадь Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Центр как на ладони Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











В перерывах между пожарами тренировался оркестр

Раньше пожарная команда пользовалась лошадьми Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











В главной пожарной части города в начале XX века, помимо основной работы, организовали оркестр. В перерывах между дежурствами и выездами на пожары спасатели тренировались в игре на музыкальных инструментах.

— Скажем так, это досуг пожарной команды на рабочем месте. Кстати, этот оркестр играл во время выходных и праздничных дней. Здесь, на Казанском бульваре [ныне Первомайском], на специально построенной для него эстраде. Поэтому, скажем, пожарная часть была не только функциональным объектом пожарной безопасности, но и объектом городской коммуникации, — объяснил Вячеслав Лётин.

С каланчи в пожарную часть ведет старинная лестница с чугунными перилами Источники: Алёна Косточкина / 76.RU

Помещения пожарной части под каланчой всё еще используются по назначению Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Внутри стоит спецтехника Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Каланча — вечное напоминание о трагедии ее создателя

Пожарная часть — не только популярный туристический объект. Судьба создателя каланчи сложилась трагично. Помимо пожарной части архитектор Григорий Саренко, работавший в стилистике модерна, создал в Ярославле гостиницу «Бристоль», школу имени Ленина (ныне Дом творчества), здание товарищества «Проводник» на площади Волкова, бывший кинотеатр «Горн» на улице Свободы и множество других видных объектов. Архитектор продолжал работать в городе после революции. Недолго.

Архитектор каланчи Григорий Саренко также создал проект гостиницы «Бристоль» Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Этот жилой дом на улице Свободы также создан по проекту Саренко Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Из справки на арест архитектора: «Саренко Григорий Васильевич, 1876 г. рождения, бывший член Партии народной свободы (кадет), до революции служил в Городской управе архитектором. В настоящее время служит архитектором Волгостроя (зачеркнуто, вписано — Ивпромстроя). Имеющимися материалами изобличается в том, что 1). Входил в к/р фашистскую группировку, состоящую из бывших людей, систематически собирающихся на частных квартирах. 2). Вёл к/р фашистскую агитацию, доказывая неизбежность падения Советской власти и водворение фашистского режима. На основании изложенного, полагал бы, Саренко Г. В. арестовать и провести следствие».

— Он построил много зданий, но это его не спасло от репрессий. В 1930-е Саренко был арестован и расстрелян в Казахстане. Ему было предъявлено обвинение в участии в антисоветской группировке, — вздохнул Вячеслав Лётин. — Естественно, это всё была провокация и мистификация. В конце концов в 1950-е годы, после смерти товарища Сталина, Григорий Саренко был реабилитирован.

Каланча — вечное напоминание о трагедии ее создателя Источник: Алёна Косточкина / 76.RU











Близким архитектора никто не сообщил ни о расстреле, ни о посмертной реабилитации. О случившемся семье Григория Саренко рассказали в конце ХХ века, когда музейные сотрудники до конца проследили его судьбу.