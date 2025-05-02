«Это провокация»: что скрывает изнанка ярославской пожарной каланчи, создателя которой расстреляли

Красная площадь в Ярославле — место пересечения рутинных маршрутов ярославцев и Мекка для туристов. Путешественников сюда привлекает пожарная каланча, возведенная в начале ХХ века. Для ярославцев старинная пожарная часть — привычный объект, на каменную махину рядом с остановкой общественного транспорта местные едва ли обращают внимание.
Задумывались ли вы, как пожарная часть и каланча выглядят изнутри? Какой вид открывается с балкона на Ярославль? В этом материале показываем изнанку культового места.
Пожарная часть на Красной площади (до революции Семеновской) существует несколько столетий. В 1820 году на площади возвели первую каланчу. За век она сильно обветшала, поэтому в 1911 году вместо нее возвели новую. Архитектором выступил Григорий Васильевич Саренко. Впоследствии новая каланча стала одним из самых узнаваемых зданий Ярославля. Сейчас в здании пожарной части располагается региональное управление МЧС. Хоть каланча потеряла прикладную функцию, пожарная часть до сих пор используется спасателями.
— Каланча на этом месте, правильнее сказать, пожарная часть, появилась в начале XIX века. Тогда она была построена в стиле классицизм и представляла собой по материалам комбинированное сооружение. Было каменное основание, и собственно каланча была деревянной. К началу XX века вот это старое сооружение уже обветшало, начало крениться. Оно стало представлять собой угрозу для окружающего пространства, и было принято решение ее заменить на новую, уже полностью каменную, — объяснил 76.RU кандидат культурологии, доцент Ярославского государственного театрального института Вячеслав Лётин.
«Безобразное сооружение»
Трудно представить, но привычная современным ярославцам пожарная часть когда-то вызывала бурные споры и обсуждения. Все дело в стиле постройки — рациональный модерн был непривычен местным жителям. Пожарная часть — смелый вызов архитектора Григория Саренко городу.
— Григорий Саренко сохранил классицистский объем первого яруса, но обыграл его уже в стилистике новой — рациональный модерн. Верхнюю часть, собственно вот эту башню каланчи, он сделал каменную с учетом парусности. В отличие от старой деревянной она сильнее сужается кверху. Из-за этого каланча более прочна и безопасна, — добавил Вячеслав Лётин. — Пресса начала ХХ века зафиксировала борьбу мнений среди горожан.
Здание вызвало недоумение и протесты. Часть ярославцев называли это сооружение безобразным.
Пожарная часть — первое городское, а не частное здание в стиле модерн. Это и вызвало недоумение горожан в начале ХХ века.
— Тот же Саренко строил особняки, доходные дома и гостиницы в стиле модерн. Знаменитую гостиницу «Бристоль», к примеру. Появление общественного здания, построенного в новом стиле, было своеобразным нарушением традиций восприятия городской среды и своеобразным вызовом, — объяснил культуролог Вячеслав Лётин.
Что внутри каланчи
На каланчу из пожарной части ведет обычная пластиковая дверь. За ней — узкий коридор и длинная крутая лестница наверх, к облакам. Внутри каланчи есть небольшое помещение за миниатюрной дверкой. Современная лестница к нему не ведет, однако в комнатке можно разглядеть остатки крупного часового механизма. Очевидно, раньше туда можно было зайти и отрегулировать время. Сейчас часы на башне не работают.
Лестничные пролеты внутри башни крайне узкие — двое человек вряд ли разойдутся. Выход на обзорную площадку скрывает скрипучая деревянная дверь. Век назад под крышей дежурил пожарный.
— Когда были пожары, на каланче поднимались надувные баллоны. По количеству баллонов определялся район, где пожар. Туда направлялась пожарная команда. В дни особенно морозные на каланче вывешивался флаг, который знаменовал отмену занятий в гимназиях, — рассказал Вячеслав Лётин.
В перерывах между пожарами тренировался оркестр
В главной пожарной части города в начале XX века, помимо основной работы, организовали оркестр. В перерывах между дежурствами и выездами на пожары спасатели тренировались в игре на музыкальных инструментах.
— Скажем так, это досуг пожарной команды на рабочем месте. Кстати, этот оркестр играл во время выходных и праздничных дней. Здесь, на Казанском бульваре [ныне Первомайском], на специально построенной для него эстраде. Поэтому, скажем, пожарная часть была не только функциональным объектом пожарной безопасности, но и объектом городской коммуникации, — объяснил Вячеслав Лётин.
Каланча — вечное напоминание о трагедии ее создателя
Пожарная часть — не только популярный туристический объект. Судьба создателя каланчи сложилась трагично. Помимо пожарной части архитектор Григорий Саренко, работавший в стилистике модерна, создал в Ярославле гостиницу «Бристоль», школу имени Ленина (ныне Дом творчества), здание товарищества «Проводник» на площади Волкова, бывший кинотеатр «Горн» на улице Свободы и множество других видных объектов. Архитектор продолжал работать в городе после революции. Недолго.
Из справки на арест архитектора: «Саренко Григорий Васильевич, 1876 г. рождения, бывший член Партии народной свободы (кадет), до революции служил в Городской управе архитектором. В настоящее время служит архитектором Волгостроя (зачеркнуто, вписано — Ивпромстроя). Имеющимися материалами изобличается в том, что 1). Входил в к/р фашистскую группировку, состоящую из бывших людей, систематически собирающихся на частных квартирах. 2). Вёл к/р фашистскую агитацию, доказывая неизбежность падения Советской власти и водворение фашистского режима. На основании изложенного, полагал бы, Саренко Г. В. арестовать и провести следствие».
— Он построил много зданий, но это его не спасло от репрессий. В 1930-е Саренко был арестован и расстрелян в Казахстане. Ему было предъявлено обвинение в участии в антисоветской группировке, — вздохнул Вячеслав Лётин. — Естественно, это всё была провокация и мистификация. В конце концов в 1950-е годы, после смерти товарища Сталина, Григорий Саренко был реабилитирован.
Близким архитектора никто не сообщил ни о расстреле, ни о посмертной реабилитации. О случившемся семье Григория Саренко рассказали в конце ХХ века, когда музейные сотрудники до конца проследили его судьбу.
Перед нами память о человеке, вплетенная в историю страны.
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