НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Город «Не обойдётся без дождей»: какой будет погода на неделе перед майскими праздниками

«Не обойдётся без дождей»: какой будет погода на неделе перед майскими праздниками

Публикуем прогноз

140
2 комментария
Какой будет погода в ближайшие дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в ближайшие дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в ближайшие дни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе перед длинными выходными. Судя по прогнозу, холода начнут отступать уже в понедельник.

«В понедельник в регионе существенные осадки маловероятны, а во вторник-среду не обойдётся без локальных дождей. Преобладающая температура днём +11…+16°, что соответствует норме для конца апреля», — уточнили специалисты центра «Фобос».

Погода по дням:

  • 28 апреля переменная облачность, +9..11°, ветер западный, умеренный. Давление немного выше нормы;

  • 29 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7°, днем +7..+9°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с;

  • 30 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +6..+8°, ветер северо-западный, умеренный;

  • 1 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3..+5°, днем +8..10°, ветер восточный, умеренный.

Ранее мы публиковали прогноз на праздники. А еще рассказывали, связано ли похолодание с цветением черемухи.

ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора
Погода Майские праздники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
15 минут
в масквабаде дождя не будет, разгонят с помощью наших денег
Гость
4 минуты
Производителей закусок , чипсов, итд итп теперь как и молочку будут маркировать Честным Знаком , конечно на стоимости это не отразится а вот какчество вырастет в разу как у сыров и масла🤣
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление