«Не обойдётся без дождей»: какой будет погода на неделе перед майскими праздниками

Синоптики рассказали, какой будет погода на неделе перед длинными выходными. Судя по прогнозу, холода начнут отступать уже в понедельник.
«В понедельник в регионе существенные осадки маловероятны, а во вторник-среду не обойдётся без локальных дождей. Преобладающая температура днём +11…+16°, что соответствует норме для конца апреля», — уточнили специалисты центра «Фобос».
Погода по дням:
28 апреля переменная облачность, +9..11°, ветер западный, умеренный. Давление немного выше нормы;
29 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7°, днем +7..+9°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с;
30 апреля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +6..+8°, ветер северо-западный, умеренный;
1 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3..+5°, днем +8..10°, ветер восточный, умеренный.