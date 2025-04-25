Черемуховые холода: миф или реальность? Ответил синоптик

Что значит черемуховое похолодание Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Черемуху принято считать не только символом весны, но и предвестником холодов, которые могут неожиданно вернуться в мае. В народной традиции эта особая связь между цветением черемухи и понижением температуры обрела собственное название — черемуховые холода.

Правда ли они существуют и ждать ли их в этом году? Эти вопросы мы задали руководителю прогностического центра «Метео» Александру Шувалову.

«Черемуховым холодам предшествует прежде всего очень теплая погода, которая и дает возможность черемухе расцвести. Соответственно, любое понижение температуры после такого теплого периода, который привел к расцвету черемухи, а она цветет не один-два дня, легче легкого связать одно событие с другим», — объяснил 76.RU синоптик.

Похолодание в мае — обычное явление. Как и то, что ежегодно цветет черемуха. Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

Таким образом, согласно мнению эксперта, черемуховые холода — это всего лишь совпадение двух природных явлений: понижения температуры в мае и цветения черемухи.

Что касается вопроса о том, следует ли ожидать похолодания в мае в Центральной России, то пока преждевременно делать прогнозы.

«На майские праздники жителей Центральной России ждет потепление. Температура 1 мая будет держаться в пределах +8…+10 градусов, а затем ежедневно будет прибавлять по +1…+3 градуса, и к 4 мая столбик термометра поднимется до +17…+19 градусов», — рассказал 76.RU синоптик Александр Шувалов.