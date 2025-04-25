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Весна Черемуховые холода: миф или реальность? Ответил синоптик

Черемуховые холода: миф или реальность? Ответил синоптик

Александр Шувалов объяснил, откуда взялось это понятие

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4 комментария
Что значит черемуховое похолодание | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЧто значит черемуховое похолодание | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Что значит черемуховое похолодание

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Черемуху принято считать не только символом весны, но и предвестником холодов, которые могут неожиданно вернуться в мае. В народной традиции эта особая связь между цветением черемухи и понижением температуры обрела собственное название — черемуховые холода.

Правда ли они существуют и ждать ли их в этом году? Эти вопросы мы задали руководителю прогностического центра «Метео» Александру Шувалову.

«Черемуховым холодам предшествует прежде всего очень теплая погода, которая и дает возможность черемухе расцвести. Соответственно, любое понижение температуры после такого теплого периода, который привел к расцвету черемухи, а она цветет не один-два дня, легче легкого связать одно событие с другим», — объяснил 76.RU синоптик.

<p>Александр Шувалов</p><p>Александр Шувалов</p>

Похолодание в мае — обычное явление. Как и то, что ежегодно цветет черемуха.

Александр Шувалов

руководитель прогностического центра «Метео»

Таким образом, согласно мнению эксперта, черемуховые холода — это всего лишь совпадение двух природных явлений: понижения температуры в мае и цветения черемухи.

Что касается вопроса о том, следует ли ожидать похолодания в мае в Центральной России, то пока преждевременно делать прогнозы.

«На майские праздники жителей Центральной России ждет потепление. Температура 1 мая будет держаться в пределах +8…+10 градусов, а затем ежедневно будет прибавлять по +1…+3 градуса, и к 4 мая столбик термометра поднимется до +17…+19 градусов», — рассказал 76.RU синоптик Александр Шувалов.

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Комментарии
4
Гость
25 апреля, 21:30
Черемуха цветет на холода... Когда пора цветенья наступает, И было так, и будет так всегда - В Россиии повсеместно холодает. Какой бы теплым не удался май, Похолоданья миг не прозевай, Раз набран цвет - к морозам, не иначе!
Гость
25 апреля, 20:57
Все верно. Никаких черемуховых холодов не бывает. Просто совпадение.
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