В Ярославле подсветят мост через Которосль. Сколько денег на это потратят

Как будет выглядеть мост на Даманский остров Источник: документация с сайта «Госзакупок»











В Ярославле планируют сделать подсветку Даманского моста. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок» 27 марта. Помимо него оформить подсветку хотят на здании волейбольного центра на проспекте Фрунзе и «Доме призрения ближнего» на улице Кирова, 8/10.

«Оплата выполненных работ по разработке проектной документации по устройству (монтажу) архитектурно-художественной подсветки объектов осуществляется заказчиком за счет финансового обеспечения на 2025 финансовый год», говорится в проекте контракта.

Эскиз подсветки «Дома призрения ближнего» Источник: документация с сайта «Госзакупок»











Работы по подсветке моста и дома на улице Кирова должны выполнить до 30 декабря 2025 года. На Волейбольный центр дают больше времени — до 20 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает Министерство регионального развития Ярославской области. Максимальную цену контракта установили в 107 миллионов 630 тысяч 230 рублей 64 копейки. Контракт заключат с компанией, которая предложить более выгодную цену.

Так будет выглядеть волейбольный центр на проспекте Фрунзе Источник: документация с сайта «Госзакупок»

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 15 апреля 2025 года.

Ранее власти сообщали, что в этом году из бюджета выделили 400 миллионов рублей на архитектурную подсветку 50 объектов в Ярославской области. Всего с 2022 по 2025 годы подсветкой украсили уже 140 объектов в регионе.