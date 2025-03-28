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Город В Ярославле подсветят мост через Которосль. Сколько денег на это потратят

В Ярославле подсветят мост через Которосль. Сколько денег на это потратят

Публикуем данные с «Госзакупок»

987
15 комментариев
Как будет выглядеть мост на Даманский остров | Источник: документация с сайта «Госзакупок»Как будет выглядеть мост на Даманский остров | Источник: документация с сайта «Госзакупок»

Как будет выглядеть мост на Даманский остров

Источник:

документация с сайта «Госзакупок»

В Ярославле планируют сделать подсветку Даманского моста. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок» 27 марта. Помимо него оформить подсветку хотят на здании волейбольного центра на проспекте Фрунзе и «Доме призрения ближнего» на улице Кирова, 8/10.

«Оплата выполненных работ по разработке проектной документации по устройству (монтажу) архитектурно-художественной подсветки объектов осуществляется заказчиком за счет финансового обеспечения на 2025 финансовый год», говорится в проекте контракта.

Эскиз подсветки «Дома призрения ближнего» | Источник: документация с сайта «Госзакупок»Эскиз подсветки «Дома призрения ближнего» | Источник: документация с сайта «Госзакупок»

Эскиз подсветки «Дома призрения ближнего»

Источник:

документация с сайта «Госзакупок»

Работы по подсветке моста и дома на улице Кирова должны выполнить до 30 декабря 2025 года. На Волейбольный центр дают больше времени — до 20 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает Министерство регионального развития Ярославской области. Максимальную цену контракта установили в 107 миллионов 630 тысяч 230 рублей 64 копейки. Контракт заключат с компанией, которая предложить более выгодную цену.

Так будет выглядеть волейбольный центр на проспекте Фрунзе | Источник: документация с сайта «Госзакупок»Так будет выглядеть волейбольный центр на проспекте Фрунзе | Источник: документация с сайта «Госзакупок»

Так будет выглядеть волейбольный центр на проспекте Фрунзе

Источник:

документация с сайта «Госзакупок»

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 15 апреля 2025 года.

Ранее власти сообщали, что в этом году из бюджета выделили 400 миллионов рублей на архитектурную подсветку 50 объектов в Ярославской области. Всего с 2022 по 2025 годы подсветкой украсили уже 140 объектов в регионе.

Помимо волейбольного центра, Даманского моста и «Дома презрения ближнего» в Ярославле планируют подсветить ЯГТУ, башни Ярославского музея-заповедника, церкви Ярославских Чудотворцев, Спасо-Преображенский собор, школу № 49 и другие здания.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Подсветка Мост Госзакупки
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Комментарии
15
Гость
2 часа
Выглядеть может симпатично, но с учётом нашего отношения к слежке за состоянием проводки даже внутри зданий, уж лучше не надо. Через некоторое время сгниёт и коротнёт. П.С. Пессимист - это хорошо информированный оптимист.
Гость
1 час
Предлагаю подсвечивать чиновников когда приходят, когда уходят и за что отвечают - ВСЕХ
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