Засияют мосты, церкви и башни: ярославские власти выделили 400 млн на новую подсветку

Подсветка создает особую атмосферу в городе Источник: Александра Мамонтова/ 76.ru











Еще на 50 объектах в Ярославской области появится архитектурная подсветка. Об этом сообщили 13 февраля в областном правительстве.

— В этом году на реализацию проекта выделили около 400 млн рублей. <…> Кроме создания внешней привлекательности, подсветка имеет и функциональное значение: все меньше темных пятен остается на улицах, а значит, повышается безопасность жителей. На всех объектах установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на возможные неисправности и факты вандализма, — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

С 2022 по 2025 годы подсветкой украсили 140 объектов в регионе.

Где установят подсветку

Как уточнили в правительстве, в Ярославле планируют осветить волейбольный центр, ЯГТУ, Даманский мост, башни Ярославского музея-заповедника, церкви Ярославских Чудотворцев, Спасо-Преображенский собор, школу № 49 и другие здания. Всего в плане более 20 объектов.

— Она [подсветка] стала неотъемлемой частью облика наших городов, подчеркивая их уникальность и создавая особую атмосферу. Подсветка на зданиях работает продолжительное время и, как любая техническая система, требует регулярного контроля и обслуживания, — считает министр регионального развития Евгений Чуркин.

Какие объекты подсветят в области: