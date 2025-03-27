В Ярославле утвердили строительство нового ФОКа и дороги

Где построит новый ФОК в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле утвердили строительство ФОКа в районе Речного порта во Фрунзенском районе. Об этом свидетельствуют данные в постановлении мэрии от 27 марта.

Новый физкультурно оздоровительный комплекс планируется на пересечении улиц 1-й и 3-й Портовых. Он рассчитан на 350 мест. Общая площадь планируемого здания — 1,7 тысячи квадратных метров. Рядом с ФОКом построят стоянку на 58 машино-мест.

Перед тем как приступить к возведению самого ФОКа, в Ярославле построят новую улицу Портовую.

«Проектом планировки предусмотрено проектирование и строительство объекта, планируемого к размещению, в три этапа: первый — передача земельного участка для строительства улицы местного значения улицы Портовой в районе дома 6 по ул. 3-й Портовой в собственность города Ярославля; второй этап — проектирование и строительство улицы местного значения улицы Портовой в районе дома 6 по ул. 3-й Портовой; третий этап — проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц 1-й Портовой и 2-й Портовой», — говорится в документах.

Как считаете, нужен в Ярославле новый ФОК? Да Нет Не знаю Свое мнение напишу в комментариях