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Город В Ярославле утвердили строительство нового ФОКа и дороги

В Ярославле утвердили строительство нового ФОКа и дороги

Где будут расположены объекты

2 564
26 комментариев
Где построит новый ФОК в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде построит новый ФОК в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где построит новый ФОК в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле утвердили строительство ФОКа в районе Речного порта во Фрунзенском районе. Об этом свидетельствуют данные в постановлении мэрии от 27 марта.

Новый физкультурно оздоровительный комплекс планируется на пересечении улиц 1-й и 3-й Портовых. Он рассчитан на 350 мест. Общая площадь планируемого здания — 1,7 тысячи квадратных метров. Рядом с ФОКом построят стоянку на 58 машино-мест.

Перед тем как приступить к возведению самого ФОКа, в Ярославле построят новую улицу Портовую.

«Проектом планировки предусмотрено проектирование и строительство объекта, планируемого к размещению, в три этапа: первый — передача земельного участка для строительства улицы местного значения улицы Портовой в районе дома 6 по ул. 3-й Портовой в собственность города Ярославля; второй этап — проектирование и строительство улицы местного значения улицы Портовой в районе дома 6 по ул. 3-й Портовой; третий этап — проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на пересечении улиц 1-й Портовой и 2-й Портовой», — говорится в документах.

Как считаете, нужен в Ярославле новый ФОК?

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Напомним, что в феврале 2025 года в Ярославле открыли волейбольный центр. Изначально планировалось, что спортивный центр достроят к чемпионату мира по волейболу, который должен был пройти в Ярославле в 2022 году. Но международная федерация этого вида спорта отказалась от сотрудничества с Россией, однако проект в Ярославле решили все-таки реализовать. Как выглядит волейбольный центр за 3,3 миллиарда рублей — смотрите по ссылке.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Строительство ФОК Физкультурный центр
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Комментарии
26
Гость
4 часа
Зачем нам Фотки, лучше сделайте и верните населению Фрунзенского района города парки нам нужны с озелением, а те эти коробки, нам хочется дышать зеленью, сегодня в центре города у музея заповедника вырубили деревья, скоро от зелёных деревьев останутся одни пеньки, при этом нас травит Нпз, а также другие предприятия Фрунзенского района города Ярославля, ну сколько можно просить запретить и закрыть вонючие предприятия, которые травят жителей города Ярославля, мы умоляем и прости пощадить нас, и наше здоровье Ярославцев,ну власть нас не слышит, и бьет только себя в грудь что они все проверяют вранье ведь,почему нельзя озеленить город и построить парки для людей, нам нужны зеленые насаждения, и парки, вместо это нас травят,
Гость
4 часа
Объясните для кого вы эти Фотки, строите для своих детей что ли вымирание население идет на убыль г Ярославля, не кто не рожает и не будет, вы поставили нас в такие рамки что нам детей содержать не на что, не говоря о том что моя пенсия 13тысяч рублей, и мне 36лет, и я не могу никуда устроиться а семью содержать не на что, и по здоровью мне нетуудатне устроится, это позор такой Ярославской власти
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