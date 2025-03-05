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Город Что за сирены завоют по всей Ярославской области 5 марта

Что за сирены завоют по всей Ярославской области 5 марта

Губернатор просит сохранять спокойствие

3 365
15 комментариев
В Ярославской области завоют сирены | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославской области завоют сирены | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области завоют сирены

Источник:

В Ярославской области утром 5 марта завоют сирены. В регионе, как и по всей России, пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Планируется, что ярославцы услышат сигнал «Внимание, всем!» с 10:40 до 12:00.

Власти просят сохранять спокойствие и напоминают, что проверка запланирована заранее.

— Поводов для беспокойства нет. Мероприятие плановое. Проверка проходит одновременно во всех регионах России в целях профилактики и контроля технической исправности систем оповещения, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Также в это время может ненадолго прерваться телевещание. В эфире каналов появятся предупреждающие сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Подобные плановые проверки проводятся регулярно. В прошлый раз в Ярославской области завыли сирены 2 октября 2024 года.

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Сирены Проверка Системы оповещения
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Комментарии
15
Гость
1 час
Допустим системы оповещения есть. Допустим они работают. Допустим они оповестили о РЕАЛЬНОЙ опасности. Ну и что дальше? Что делать? Куда бежать? Где прятаться?
Гость
59 минут
А вы как в Киеве хотите?
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