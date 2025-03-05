Что за сирены завоют по всей Ярославской области 5 марта

В Ярославской области утром 5 марта завоют сирены. В регионе, как и по всей России, пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Планируется, что ярославцы услышат сигнал «Внимание, всем!» с 10:40 до 12:00.
Власти просят сохранять спокойствие и напоминают, что проверка запланирована заранее.
— Поводов для беспокойства нет. Мероприятие плановое. Проверка проходит одновременно во всех регионах России в целях профилактики и контроля технической исправности систем оповещения, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Также в это время может ненадолго прерваться телевещание. В эфире каналов появятся предупреждающие сообщения: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Подобные плановые проверки проводятся регулярно. В прошлый раз в Ярославской области завыли сирены 2 октября 2024 года.