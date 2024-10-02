Что за сирены завоют по всей Ярославской области 2 октября

В Ярославской области 2 октября включат сирены Источник: Максим Бутусов / E1.RU











2 октября по всей территории России, в том числе в городах Ярославской области, завоют сирены. Причиной станет масштабная плановая проверка систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Звуковые сигналы включат с 10:00 до 12:30. Также в этот промежуток времени могут заработать громкоговорители и на несколько минут прерваться теле- и радиовещание.

— Запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения с доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ, — предупредили в мэрии Ярославля.

В МЧС России по Ярославской области попросили жителей сохранять спокойствие.