Что за сирены завоют по всей Ярославской области 2 октября

2 октября по всей территории России, в том числе в городах Ярославской области, завоют сирены. Причиной станет масштабная плановая проверка систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Звуковые сигналы включат с 10:00 до 12:30. Также в этот промежуток времени могут заработать громкоговорители и на несколько минут прерваться теле- и радиовещание.
— Запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения с доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ, — предупредили в мэрии Ярославля.
В МЧС России по Ярославской области попросили жителей сохранять спокойствие.
Напомним, в Ярославской области с 27 сентября по 20 октября возможны помехи в телевещании из-за солнечной интерференции. Это сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. Так происходит, потому что Солнце, космический аппарат связи и наземный телевизионный ретранслятор выстраиваются в одну линию. Ретранслятор будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки.