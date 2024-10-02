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Город Что за сирены завоют по всей Ярославской области 2 октября

Что за сирены завоют по всей Ярославской области 2 октября

Может прерваться радио- и телевещание

458
5 комментариев

В Ярославской области 2 октября включат сирены

2 октября по всей территории России, в том числе в городах Ярославской области, завоют сирены. Причиной станет масштабная плановая проверка систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Звуковые сигналы включат с 10:00 до 12:30. Также в этот промежуток времени могут заработать громкоговорители и на несколько минут прерваться теле- и радиовещание.

— Запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения с доведением до населения сигнала оповещения «Внимание всем!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!», в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ, — предупредили в мэрии Ярославля.

В МЧС России по Ярославской области попросили жителей сохранять спокойствие.

Напомним, в Ярославской области с 27 сентября по 20 октября возможны помехи в телевещании из-за солнечной интерференции. Это сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. Так происходит, потому что Солнце, космический аппарат связи и наземный телевизионный ретранслятор выстраиваются в одну линию. Ретранслятор будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

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Комментарии
5
Инженер1
44 минуты
Ржунимагу... " солнечной интерференции..." "Засветка антенн земных станций Солнцем (англ. Sun outage, иногда ошибочно — англ. Sun interference[1]) — зашумление радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате смешения полезного радиосигнала с излучением от Солнца, при нахождении Солнца вблизи оси «антенна — спутник связи». В глобальном масштабе солнечная засветка проявляет себя два раза в год в период 3,5 недель до и после дня весеннего и осеннего равноденствия (20—21 марта и 21—22 сентября соответственно), когда Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка» со спутниками связи, двигающимися по геостационарной орбите."
Гость
42 минуты
Новая реальность. Только какой толк? Всё равно бомбоубежищ нет. Куда бежать то в случае реальной тревоги?
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