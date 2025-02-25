В Ярославле подорожала минимальная стоимость похорон

Сколько стоит минимальный похоронный набор Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле подорожал минимальный похоронный набор. Выросла цена за муниципальное погребение в пределах гарантированного перечня услуг, оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела. Об этом свидетельствуют данные из постановления заместителя мэра Вячеслава Гаврилова от 24 февраля 2025 года.

— Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, — 3496,73 рубля. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1982,79 рубля. Погребение — 3685,85 рубля. Итого получается — 9165,37 рубля, — говорится в документах.

Во столько же обойдется погребение умерших, не имеющих супруга или иных родственников. Только в таком случае к минимальному перечню услуг добавится подготовка тела к захоронению.

Гарантированный перечень — минимальный набор похоронных услуг, который оказывает муниципальный оператор ритуальных услуг «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Ранее погребение по гарантированному перечню стоило 8370 рублей — на 795 рублей дешевле.