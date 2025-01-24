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Город обзор Какие выплаты увеличились с 2025 года в Ярославской области — обзор пособий

Какие выплаты увеличились с 2025 года в Ярославской области — обзор пособий

Рассказываем, на какие деньги можно претендовать

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3 комментария

Размер пособий в 2025 году

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С 1 января в России проиндексированы пенсии и другие социальные выплаты. В этой статье мы расскажем о размерах пособий в Ярославской области после индексации.

С 1 января величина прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области составила 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

В связи с этим изменятся размеры пособия на рождение ребенка, единого пособия и ежемесячной выплаты из маткапитала.

Пособие по беременности и родам

Есть пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях на ранних сроках беременности.

— В 2025 году размер пособия может достигать 19 329 рублей (в 2024 году — до 16 507 рублей), — сообщили 76.RU в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Размер материнского капитала в 2025 году в Ярославской области составляет 676 тысяч рублей на первого ребенка и 893 тысячи рублей — на второго. По закону материнский капитал можно потратить на следующие нужды:

  • улучшение жилищных условий;

  • образование ребенка;

  • накопительную пенсию одного из родителей;

  • товары и услуги для детей с инвалидностью;

  • единовременную выплату остатка меньше 10 000 ₽ — его можно получить на счет в банке;

  • ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет. Правда, она полагается только семьям с низким доходом.

Есть ряд пособий, которые индексируются один раз в год с 1 февраля. По данным на 21 января, их размер пока не установлен. К таким выплатам относятся:

  • единовременное пособие при рождении ребенка. В 2024 году его размер составлял — 24 604 рубля;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций. 40% среднего заработка по месту работы за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам). Лицам, уволенным в указанные периоды в связи с ликвидацией организации. В 2024 году максимальный размер пособия составлял 18 454 рубля;

  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В 2024 году размер пособия составлял 9227 рублей;

  • единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. В 2024 году пособие составляло 24 604 рубля;

  • единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. В 2024 году выплата составляла 38 963 рубля;

  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. В 2024 году — 16 698 рублей.

Единое пособие на детей и беременных женщин

Единое пособие в России выплачивается с 2023 года. Оно предназначено для семей с низкими доходами, у которых есть дети до 17 лет. Единое пособие выплачивается в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для детей. В 2025 году ежемесячная выплата может достигать 17 201 рубля (в 2024 году — до 14 690 рублей).

— Единое пособие предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ. Оно назначается исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. Среднедушевой доход на каждого члена семьи в месяц не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения. Доход каждого трудоспособного члена семьи за предыдущий год (в расчетном периоде) должен составлять не менее 4 МРОТ. Кроме того, при определении права на единое пособие применяется оценка имущественного положения семьи и трудовой занятости, — объяснили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Также увеличился размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Его размер рассчитывается как 40% от среднего заработка родителя, на которого оформляется выплата, за предыдущие два года.

— Максимальный размер пособия для работающих родителей вырастет в этом году до 68 995 рубля в месяц (в 2024 году предельный уровень составлял 49 123 рубля в месяц), — уточнили в социальном фонде России

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на 2025 год составляет 22 440 рублей в месяц (в 2024 году — 19 242 рубля).

Существует ежемесячное пособие на первого ребенка, который родился с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года. Выплата полагается до достижения ребенком возраста 3 лет.

— С 2025 года размер этого пособия увеличился и составил 17 201 рубль (в 2024 году — 14 690 рублей), — уточнили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Новые правила по расчету пособий

С января 2025 года изменились минимальные и максимальные пределы для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

— Пособие по беременности и родам рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска, то есть конкретная сумма пособия зависит от зарплаты мамы. В 2025 году пособие по беременности и родам будет выплачиваться в пределах от 103 285 до 794 355,8 рубля за отпуск продолжительностью 140 дней. В 2024 году размер пособия по беременности и родам за отпуск аналогичной продолжительности начинался от 88 565,4 рубля, — уточнили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области.

Ранее у нас выходил материал про размер пенсий в Ярославской области после индексации в 2025 году. Читать — в этом материале.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Демагогия!
Гость
1 час
Замечательно
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