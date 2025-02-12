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Город Масленица Появилась предварительная программа Масленицы в Ярославле

Появилась предварительная программа Масленицы в Ярославле

Горожан ждёт насыщенная программа праздника

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2 комментария
Традиционный элемент Масленицы&nbsp;— чучело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТрадиционный элемент Масленицы&nbsp;— чучело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Традиционный элемент Масленицы — чучело

Источник:

Стало известно расписание Масленичной недели в Ярославле. Проводы зимы будут проходить несколько дней в разных точках города. Мероприятия стартуют 24 февраля.

В понедельник 24 февраля откроются праздничные ярмарки на улице Кирова и Советской площади. 26 февраля пройдёт турнир «Блинная олимпиада».

На Даманском острове ярославцы смогут увидеть выставку масленичных кукол. Как обычно, их к празднику подготовили разные соцучреждения и организации города.

Специальную программу к празднику приготовили городские музеи и ярославский зоопарк. Например, в зоопарке посетителей будет ждать «Zoo-масленица», экскурсия с игровой программой «Разбуди медведя», создание кукол-оберегов, кормление птиц блинами и многое другое.

Насыщенна и программа музеев.

— Театрализованное костюмированное действо чествования и проводов масленицы, народные игры на ловкость, смекалку, сообразительность, соревнование по перетягиванию каната, изготовление масленичной куклы и угощение блинами, — обещают в музее истории города Ярославля.

Разумеется, без блинов горожане не останутся. В кафе и ресторанах города обещают добавить масленичное меню. В главный день праздника, 2 марта, гулянья будут проходить в районах. Насладиться праздником можно будет в Юбилейном парке и перед ДК «Нефтяник».

Советская площадь станет центром праздника: 2 марта там пройдут квесты, мастер-классы, традиционные забавы и гуляния, а также праздничный концерт.

— Сжигать Масленицу тоже будем! В первое воскресенье марта на Даманском острове, — сообщил Артем Молчанов.

До начала праздничной недели советуем узнать как правильно отмечать масленицу в 2025 году.

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Блины Масленица Праздник Гулянья Чучело
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Комментарии
2
Гость
1 час
Ну,на это всегда есть деньги,уж погуляем с размахом,сумму озвучте,сколько власти миллионов потратят на веселье..
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