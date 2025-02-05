Масленица в 2025 году — когда она начнется и как ее принято отмечать

Любите вы отмечать праздники или нет, мы точно знаем, чем вы займетесь на Масленицу Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Эта зима в России настолько теплая, что даже Масленица, кажется, начнется раньше времени. Во всяком случае, по сравнению с прошлым годом так уж точно раньше. Уже можете подыскивать семейные рецепты блинов и готовиться к празднику — он не заставит себя ждать. А мы пока расскажем, когда Масленица в 2025 году и как ее празднуют.

Когда Масленица в 2025 году

Масленица — самый известный славянский праздник, который отмечали еще со времен язычества. От ранних традиций нам досталось, например, чучело, которое нужно сжечь. Также неизменным остался смысл — проводы зимы и встреча весны. А вот время, когда отмечают Масленицу, изменилось. Раньше ее праздновали в день весеннего равноденствия, сейчас же — задолго до него.

Всё потому, что после принятия христианства Масленица, немного преобразившись, гармонично вписалась в церковный календарь, а время ее начала рассчитывали, отнимая 56 дней от даты празднования Пасхи.

Чтобы рассчитать время начала Масленицы, нужно отнять 56 дней от даты Светлого Христова Воскресения. 2 Например, в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, значит, Масленая неделя начнется 24 февраля. В 2025 году Масленая неделя начинается в понедельник, 24 февраля, и заканчивается воскресеньем, 2 марта. А 3 марта начинается Великий пост.

Традиции Масленой недели

Масленую неделю условно делят на 2 периода — Узкую Масленицу (с понедельника по среду) и Широкую (с четверга по воскресенье). Первые 3 дня занимаются домашними делами, чтобы спокойно веселиться и не отвлекаться на них в оставшееся время.

Также у каждого дня Масленой недели есть свои традиции.

24 февраля — Встреча

Главный обычай понедельника — выпекание первого блина. Но сами его не ели, а отдавали неимущим, чтобы те помянули усопших родственников.

Еще в понедельник свекры отправляли своих невесток в гости к родителям. А вечером и сами навещали родню, чтобы собраться всей семьей за столом. Главное в этот день — не обидеть сватов и хорошо их накормить.

Также в понедельник достраивали качели, ледяные горки, снежные крепости на главных площадях поселений, чтобы не отвлекаться на это во время празднования.

25 февраля — Заигрыши

Традиционно в этот день проводили смотрины. Молодежь собиралась и общалась между собой, присматриваясь друг к другу. А вот свадьбы в это время не играли — только после, на Красную горку. Кому смотрины были неинтересны, зазывали в гости близких. Считалось, что чем богаче стол, тем больше уважения хозяин выказывал пришедшим.

Также во вторник впервые начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины напечены — просим жаловать!»

26 февраля — Лакомка, или Скромная среда

В этот день зять ходил в гости к теще на блины. Вместе с ним по обычаю приходили его родственники и друзья. При этом теща должна быть необычайно ласкова к зятю, чтобы его «свита» увидела, насколько же парню повезло. У тещи тоже были основания всячески угождать зятю: считается, что чем добрее она к парню, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.

27 февраля — Разгуляй, или Широкий четверг

Первый день Широкой Масленицы, когда все домашние дела откладывали на потом. Считалось дурной приметой заниматься хозяйством, за исключением самых основных дел — кормления птицы и скота, готовки еды и подобного.

В четверг люди собирались на главной площади и веселились:

устраивали кулачные бои;

катались на лошадях и в повозках;

соревновались в ловкости и выносливости, например лезли на ярмарочный столб;

играли в снежки и брали штурмом снежные крепости;

водили хороводы;

разводили костры, прыгали через огонь;

пели и танцевали;

ели блины.

Остаться дома в этот день тоже считалось дурной приметой. Верили, что тогда от нелюдимого человека уйдет удача и придут беды.

28 февраля — Тещины вечерки

В пятницу зять принимает в гостях тещу и угощает ее блинами, которые напекла его жена. Теща приходит в гости не одна, а с подругами. Задача зятя — сделать так, чтобы мать его жены могла с чистой совестью похвастаться перед своими подругами тем, за какого хорошего парня она выдала свою дочь.

1 марта — Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки уделяли внимание сестрам мужа и их подругам. Девушки собирались, чтобы пообщаться (и посплетничать, куда без этого?) за столом. Если золовки уже сыграли свадьбу, то и подруг они с собой брали замужних, и наоборот. И все должны были прийти в гости не с пустыми руками, а с символическим подарком — это считалось доброй приметой.

2 марта — Проводы, или Прощеное воскресенье

Самый важный день всей Масленой недели. В воскресенье заговляются — едят скоромную пищу — перед Великим постом. При этом стремятся, чтобы ничего из запрещенных на время поста блюд, недоеденных за празднования, не осталось. Если еды слишком много, ее или раздавали нищим, или сжигали. Дать ей пропасть считалось дурной приметой.

Утром в воскресенье верующие просят друг у друга прощения. Для этого говорят: «Прости меня». На что отвечают: «Бог простит, и я прощаю». Также поминают усопших и посещают кладбища.

Днем ходили в баню, а вечером шли на главную площадь. Там желающие вновь могли попытаться покорить ярмарочный столб. С наступлением темноты приходило время закругляться с праздником и сжигать чучело Масленицы, символизирующее зиму. Пепел же развеивали над полями, чтобы урожай был богатым.

Что нельзя делать в Масленицу

В Масленицу под запретом мясные блюда (ведь идет подготовка к Великому посту), сквернословие, ссоры и зависть. Также нельзя принимать гостей в неубранном доме и грустить. На работу запрета нет, но нельзя забывать о досуге, ведь Масленая неделя — это пора веселья. Так что походы в гости, прогулки и участие в уличных забавах, готовка и поедание блинов — это обязательная программа.