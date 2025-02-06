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Город Власти распродают имущество Два исторических здания в центре Ярославля продали на торгах: кто их купил

Два исторических здания в центре Ярославля продали на торгах: кто их купил

В частные руки ушли выявленные объекты культурного наследия

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Два старинных здания в центре Ярославля продали на аукционах | Источник: правительство Ярославской областиДва старинных здания в центре Ярославля продали на аукционах | Источник: правительство Ярославской области

Два старинных здания в центре Ярославля продали на аукционах

Источник:

В Ярославле продали два исторических здания — «Торговый дом Пастухова» на улице Максимова, 17/27 и «Усадьбу Полушкина» на Советской улице, 3б. Дома находятся в самом центре города. Оба являются выявленными объектами культурного наследия. Вместе со зданиями с молотка ушли и земельные участки под ними.

— Более 152 миллионов рублей поступит в бюджет Ярославской области после оформления всех итоговых процедур по сделкам от продажи двух объектов в областном центре, которые были включены в план приватизации, — сообщил Михаил Евраев.

По данным сайта Российского аукционного дома, покупателем здания на улице Максимова стал ярославский предприниматель Николай Касаткин. За историческое здание он предложил 138,6 млн рублей при начальной стоимости в 67 млн 638 тысяч.

Старинное здание на улице Максимова продано в два раза дороже начальной цены | Источник: правительство Ярославской областиСтаринное здание на улице Максимова продано в два раза дороже начальной цены | Источник: правительство Ярославской области

Старинное здание на улице Максимова продано в два раза дороже начальной цены

Источник:

Победителем аукциона по объекту на Советской улице стала Ирина Желтова — 14,2 млн рублей при начальной цене в 10,9 млн рублей.

Объект на Советской улице обрел нового владельца | Источник: правительство Ярославской областиОбъект на Советской улице обрел нового владельца | Источник: правительство Ярославской области

Объект на Советской улице обрел нового владельца

Источник:

В течение пяти дней должен быть подписан договор купли-продажи, после чего сделка будет признана состоявшейся.

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