Два исторических здания в центре Ярославля продали на торгах: кто их купил

Два старинных здания в центре Ярославля продали на аукционах Источник: правительство Ярославской области











В Ярославле продали два исторических здания — «Торговый дом Пастухова» на улице Максимова, 17/27 и «Усадьбу Полушкина» на Советской улице, 3б. Дома находятся в самом центре города. Оба являются выявленными объектами культурного наследия. Вместе со зданиями с молотка ушли и земельные участки под ними.

— Более 152 миллионов рублей поступит в бюджет Ярославской области после оформления всех итоговых процедур по сделкам от продажи двух объектов в областном центре, которые были включены в план приватизации, — сообщил Михаил Евраев.

По данным сайта Российского аукционного дома, покупателем здания на улице Максимова стал ярославский предприниматель Николай Касаткин. За историческое здание он предложил 138,6 млн рублей при начальной стоимости в 67 млн 638 тысяч.

Старинное здание на улице Максимова продано в два раза дороже начальной цены Источник: правительство Ярославской области











Победителем аукциона по объекту на Советской улице стала Ирина Желтова — 14,2 млн рублей при начальной цене в 10,9 млн рублей.

Объект на Советской улице обрел нового владельца Источник: правительство Ярославской области









