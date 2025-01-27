Лед трещит, а рыбаки не боятся: в январе в Ярославле внезапно наступила весна. Фото

Если взглянуть на Ярославль сейчас, можно ошибочно подумать, что зима подходит к концу. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление. Ярославцам остается лишь быть аккуратнее на скользких улицах города.

С потеплением опасными стали не только тротуары, но и реки, на которые до сих пор приходят рыбачить самые смелые. Фотограф 76.RU заснял зимне-весенний Ярославль вдоль реки Которосль.

На нашем сайте мы часто публикуем фоторепортажи, где показываем Ярославль со всех сторон. Например, в рубрике «Ретро Ярославль» мы сравниваем город сейчас и десятки лет назад, также показываем известные места изнутри, как сделали с ремонтирующимся бассейном «Лазурный», или показываем, как проходят концерты российских звезд в нашем городе — одними из последних выступали Шура и Надежда Кадышева.