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Город фоторепортаж Лед трещит, а рыбаки не боятся: в январе в Ярославле внезапно наступила весна. Фото

Лед трещит, а рыбаки не боятся: в январе в Ярославле внезапно наступила весна. Фото

Показываем кадры с Которосльной набережной

238
6 комментариев

Тающий лед и бесстрашный рыбак

Источник:

Если взглянуть на Ярославль сейчас, можно ошибочно подумать, что зима подходит к концу. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление. Ярославцам остается лишь быть аккуратнее на скользких улицах города.

С потеплением опасными стали не только тротуары, но и реки, на которые до сих пор приходят рыбачить самые смелые. Фотограф 76.RU заснял зимне-весенний Ярославль вдоль реки Которосль.

Рыбаки не боятся трескающегося льда

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В отражении реки видна часть набережной

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Туман над Волгой

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На льду начала скапливаться вода

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Но это всё равно не пугает ярославских рыбаков

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В основном рыбачить приходят на Которосль

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Некоторые заканчивают сидеть к обеду

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Местами видно поверхность реки

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На берегу спокойнее

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Местные художники фиксируют мазками на холсте ярославские пейзажи

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Все куда-то спешат

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Скопившаяся на льду вода словно зеркало

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На нашем сайте мы часто публикуем фоторепортажи, где показываем Ярославль со всех сторон. Например, в рубрике «Ретро Ярославль» мы сравниваем город сейчас и десятки лет назад, также показываем известные места изнутри, как сделали с ремонтирующимся бассейном «Лазурный», или показываем, как проходят концерты российских звезд в нашем городе — одними из последних выступали Шура и Надежда Кадышева.

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Комментарии
6
Гость
52 минуты
Голод гонит людей на экстрим Людям просто нечего ЕСТЬ
Гость
39 минут
Плюс три на уличном табло. По стокам, в сторону реки, Ревут потоки мутной жижи, И в голых парках кое-кто Об землю стёсывает лыжи.
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