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Город Невозможно прочитать: в Ярославской области переделают указатели с половиной медведя

Невозможно прочитать: в Ярославской области переделают указатели с половиной медведя

Об этом сообщили в правительстве региона

397
5 комментариев

На указателях поменяют шрифт

Источник:

Министерство туризма Ярославской области потребовало переделать указатели с половиной медведя на дереве.

— При приемке работ были обнаружены существенные недостатки. Один из главных — нечитаемые надписи с указанием туробъектов и расстояния до них, — сказала министр туризма Ярославской области Ольга Габуева.

Установленные указатели демонтируют. На информационных табличках должны изменить шрифт, чтобы надписи были читаемыми. Затем туристические навигаторы вернут на место. Всего по региону будет 40 таких указателей.

Напомним, по результатам торгов в 2024 году подрядчиком по изготовлению указателей стала лечебная исправительная колония из Свердловской области. Стоимость работ — 38,6 миллиона рублей.

Кроме таких указателей в Ярославле и области в качестве туристической навигации начали устанавливать объемные фигуры медведей, рядом с которыми располагаются сенсорные интерактивные панели. Они должны помочь туристам выстроить маршрут, проходящий через главные достопримечательности. Также на экранах есть возможность прочитать историческую справку на каждый город региона.

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Туристические указатели Медведи
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Комментарии
8
Гость
39 минут
целые управления с огромными штатами а результаты вызывают рвотный рефлекс, отсутствие выбора и выборов причина всего происходящего беспредела, гнать их без пенсии всех
с++
1 минута
если не знать, сколько это стоит, можно подумать, что придумали и сделали это дети на уроке труда в школе для умственно отсталых
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