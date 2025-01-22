Невозможно прочитать: в Ярославской области переделают указатели с половиной медведя

На указателях поменяют шрифт Источник: правительство Ярославской области











Министерство туризма Ярославской области потребовало переделать указатели с половиной медведя на дереве.

— При приемке работ были обнаружены существенные недостатки. Один из главных — нечитаемые надписи с указанием туробъектов и расстояния до них, — сказала министр туризма Ярославской области Ольга Габуева.

Установленные указатели демонтируют. На информационных табличках должны изменить шрифт, чтобы надписи были читаемыми. Затем туристические навигаторы вернут на место. Всего по региону будет 40 таких указателей.

Напомним, по результатам торгов в 2024 году подрядчиком по изготовлению указателей стала лечебная исправительная колония из Свердловской области. Стоимость работ — 38,6 миллиона рублей.

Кроме таких указателей в Ярославле и области в качестве туристической навигации начали устанавливать объемные фигуры медведей, рядом с которыми располагаются сенсорные интерактивные панели. Они должны помочь туристам выстроить маршрут, проходящий через главные достопримечательности. Также на экранах есть возможность прочитать историческую справку на каждый город региона.