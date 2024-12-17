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Город В центре Ярославля опечатали знаковое кафе. Что случилось

В центре Ярославля опечатали знаковое кафе. Что случилось

Публикуем первые подробности

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6 комментариев

В Ярославле опечатали кафе «Актер»

Источник:

В Ярославле опечатали кафе «Дом актера» на улице Кирова. На двери заведения висит бумажка с печатью комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля и датой — 17 декабря 2024 года.

В пресс-службе мэрии Ярославля комментировать ситуацию отказались, предложив нам написать официальный запрос. Запрос редакция 76.RU направила. Ждем ответ.

Также на дверях заведения висит такие объявление

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Напомним, кафе на рубеже 1990–2000 годов открыл актер и директор Ярославского камерного театра Юрий Ваксман. Собственно, с этого кафе и начался камерный театр. Именно здесь маленькая труппа репетировала свои первые спектакли. Позже театр перебрался в здание бывшего кинотеатра «Арс» на улице Сверлова. Но кафе оставалось любимым местом встреч творческой интеллигенции. Здесь бывали такие звезды театра и кино как Олег Янковский, Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие.

Сейчас заведение пустует

Источник:

Официально помещение кафе на улице Кирова, 5А принадлежит мэрии Ярославля. Оно было передано в безвозмездное пользование Ярославскому камерному театру. Когда 27 марта 2024 года Юрия Ваксмана не стало, многие задумались, что станет с его наследием. В том числе, и с кафе «Дом актера». В мэрии Ярославля порталу 76.RU тогда сообщили, что договор на безвозмездное пользование помещением заключен до 31 декабря 2025 года. Вопрос о расторжении документа на тот момент не поднимался.

Летом 2024 года было принято решение сделать Ярославский камерный театр государственным. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что хозяйственную и административную части регион возьмет на себя, а свобода творчества сохранится. По мнению властей, этот шаг позволил театру, которому присвоили имя Юрия Ваксмана, существовать дальше.

Вопрос о судьбе кафе был поднят в конце ноября на встрече ярославского актера Алексея Дмитриева с Михаилом Евраевым. Дмитриев попросил сохранить кафе «Дом актера».

— Согласен, что это знаковое место для артистов и жителей Ярославля. Поэтому готовы принять помещения в государственную собственность. Заведение продолжит деятельность и как кафе, и как место работы кинокомиссии и встреч с любимыми артистами, — сообщил на своей странице в соцсетях глава области.

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Комментарии
6
Гость
54 минуты
актёры вроде не с народом?
Гость
25 минут
Вообще всё равно, зная как сейчас готовят, не хожу в такие заведения
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