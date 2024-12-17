«Связано с юридическими аспектами»: стала известна причина опечатывания кафе «Дом актера» в Ярославле

В Ярославле приостановлена работа кафе «Дом актера» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стала известна причина опечатывания кафе Юрия Ваксмана «Дом актера» на улице Кирова в Ярославле. Ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

— В настоящее время деятельность кафе «Актер» приостановлена в связи с обращением вдовы Юрия Михайловича Ваксмана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. Обращение связано с юридическими аспектами деятельности организации, зарегистрированной по данному адресу. Вместе с мэрией города Ярославля, Минюстом выясняем все подробности ситуации для принятия решения по дальнейшим действиям по сохранению культурного и социального наследия Юрия Ваксмана, — пояснила и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Напомним, 17 декабря на входе в заведение появилась бумажка с печатью комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Соответственно, кафе не работало. Власти сначала не могли пояснить, что произошло.

Вот такая бумажка появилась на двери заведения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кафе было открыто на рубеже 1990–2000 годов. Его бессменным руководителем был актер и директор Ярославского камерного театра Юрий Ваксман. Сам он говорил, что с этого кафе и начался камерный театр. Так как именно здесь проходили первые репетиции маленькой труппы. Кафе долгие годы было излюбленным местом встреч творческой интеллигенции. Здесь бывали актеры Олег Янковский, Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие звезды театра и кино.

Дальнейшая судьба кафе не известна Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











После смерти Юрия Ваксмана весной 2024 года встал вопрос, что будет с театром и кафе дальше. Театр было решено сделать государственным. Судьба кафе повисла в воздухе. Официально помещение, где расположено заведение, муниципальное. Оно находилось в безвозмездном пользовании у Ярославского камерного театра. Срок окончания договора истекал 31 декабря 2025 года.