Было передано в пользование театру: в мэрии объяснили, почему опечатали кафе «Дом актера» в Ярославле

В мэрии пояснили, почему опечатали кафе «Дом актера» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии Ярославля рассказали, почему опечатали кафе «Дом актера» на улице Кирова, которым заведовал ныне покойный Юрий Ваксман.

— Указанные помещения являются собственностью города Ярославля. Они были переданы в безвозмездное пользование негосударственному учреждению культуры «Ярославский камерный театр». Помещения опечатаны в связи с отсутствием участника и единоличного исполнительного органа ссудополучателя, — сообщили порталу 76.RU в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля.

То есть проблема в том, что пока в налоговых и прочих документах учредителем камерного театра числится Юрий Ваксман, которого уже нет в живых.

Вот такую бумажку приклеили к дверям заведения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Чиновники добавили, что вопрос о дальнейшем использовании площадей находится в проработке.

Напомним, 17 декабря вход в кафе опечатали, на двери в заведение появилась бумажка с печатью комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Власти сначала не могли пояснить, что произошло. Но вечером того же дня комментарий по ситуации дала и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова:

— В настоящее время деятельность кафе «Актер» приостановлена в связи с обращением вдовы Юрия Михайловича Ваксмана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. Обращение связано с юридическими аспектами деятельности организации, зарегистрированной по данному адресу. Вместе с мэрией города Ярославля, Минюстом выясняем все подробности ситуации для принятия решения по дальнейшим действиям по сохранению культурного и социального наследия Юрия Ваксмана.

Кафе было открыто на рубеже 1990–2000-х годов. Его бессменным руководителем был актер и директор Ярославского камерного театра Юрий Ваксман. Сам он говорил, что с этого кафе и начался камерный театр. Так как именно здесь проходили первые репетиции маленькой труппы. Кафе долгие годы было излюбленным местом встреч творческой интеллигенции. Здесь бывали актеры Олег Янковский, Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие звезды театра и кино.

После смерти Юрия Ваксмана весной 2024 года встал вопрос, что будет с театром и кафе дальше. Театр решили сделать государственным. Судьба кафе повисла в воздухе.

В ноябре на встрече губернатора области Михаила Евраева и ярославского актера Алексея Дмитриева последний попросил сохранить кафе «Дом актера». Глава региона согласился с этим, отметив, что кафе — знаковое место для артистов и жителей Ярославля. Михаил Евраев отметил, что область готова принять помещения в государственную собственность, чтобы здесь было и кафе, и место работы кинокомиссии.