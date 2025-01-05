В Ярославле увеличили время бронирования мест на каток на Советской площади

Ранее ярославцы жаловались на очереди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле после жалоб жителей увеличили время бронирования мест на каток на Советской площади. Напомним, вечером 3 января выстроилась огромная очередь на главный каток в Ярославле.

— Теперь бронирование билетов в кассах открывается за 4 часа до начала каждого сеанса. Таким образом, если билетов на ближайший сеанс не хватило, сразу получится забронировать билеты на следующий, не отходя от кассы, — сообщили в мэрии Ярославля.

За один сеанс на каток могут попасть до 600 человек. Часть билетов распространяется через кассы, часть — через сайт. Для бронирования билетов онлайн достаточно ввести почту, на которую потом придут билеты, а также номер телефона. Один человек может забронировать максимум 4 билета.

Если у вас нет своих коньков, об этом надо позаботится заранее и купить билет с прокатом. Взрослый тариф составляет 200 рублей за час, для детей до 14 лет включительно — 180 рублей за час. Напомним, ранее мы провели тест-драйв ледовой арены в Ярославле.