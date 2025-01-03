«Люди мерзнут, дети плачут»: в Ярославле собралась гигантская очередь к катку на Советской площади

На катке собралась огромная очередь Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Вечером 3 января на Советской площади собралась огромная очередь. Десятки людей пришли на главный городской каток. Но столкнулись с проблемой — попасть на него оказалось довольно проблематично.

В телеграм-каналах люди жалуются, что стоят в очереди больше часа, но не могут пройти к кассе, чтобы получить бесплатные билеты. Горожане сообщают, что их выдает всего один сотрудник.

— Новогодние праздники, каток бесплатный. На практике через интернет билетов не взять, в кассе выдают билеты за час до сеанса, работает один кассир, очередь в кассу — вся Советская площадь. Почему нельзя организовать нормальную выдачу билетов, сделав, например, несколько касс? Почему убрали возможность приобретения билетов через интернет? Люди мерзнут, дети плачут, — написал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Десятки людей выстроились в очередь Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Приобрести билеты на вечерние сеансы 3 января на сайте действительно уже не получится. Кататься можно с 18:15 до 19:45 или с 21:00 до 23:00. Но забронировать билеты в онлайн-режиме можно лишь за 3 часа до начала каждого сеанса. А вот в кассе — за час.

— Доступный лимит входных билетов на каток через сайт — 240 штук, в кассах катка — 360 штук, — говорится на сайте.



Онлайн-билетов на всех не хватило Источник: «Ледовый сервис»











Мы запросили комментарий по поводу сложившейся ситуации в мэрии Ярославля. Также на сайте «Ледовый сервис» сообщают, что 4 января из-за мероприятия для катания будут доступные не все сеансы.