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«Люди мерзнут, дети плачут»: в Ярославле собралась гигантская очередь к катку на Советской площади

Люди сообщают, что ждут возможности покататься больше часа

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3 комментария

На катке собралась огромная очередь

Источник:

Вечером 3 января на Советской площади собралась огромная очередь. Десятки людей пришли на главный городской каток. Но столкнулись с проблемой — попасть на него оказалось довольно проблематично.

В телеграм-каналах люди жалуются, что стоят в очереди больше часа, но не могут пройти к кассе, чтобы получить бесплатные билеты. Горожане сообщают, что их выдает всего один сотрудник.

— Новогодние праздники, каток бесплатный. На практике через интернет билетов не взять, в кассе выдают билеты за час до сеанса, работает один кассир, очередь в кассу — вся Советская площадь. Почему нельзя организовать нормальную выдачу билетов, сделав, например, несколько касс? Почему убрали возможность приобретения билетов через интернет? Люди мерзнут, дети плачут, — написал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Десятки людей выстроились в очередь

Источник:

Приобрести билеты на вечерние сеансы 3 января на сайте действительно уже не получится. Кататься можно с 18:15 до 19:45 или с 21:00 до 23:00. Но забронировать билеты в онлайн-режиме можно лишь за 3 часа до начала каждого сеанса. А вот в кассе — за час.

— Доступный лимит входных билетов на каток через сайт — 240 штук, в кассах катка — 360 штук, — говорится на сайте.

Онлайн-билетов на всех не хватило

Источник:

Мы запросили комментарий по поводу сложившейся ситуации в мэрии Ярославля. Также на сайте «Ледовый сервис» сообщают, что 4 января из-за мероприятия для катания будут доступные не все сеансы.

Ранее мы провели тест-драйв ледовой арены.

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Комментарии
3
Гость
17 минут
Надо еще каточек, одного мало!
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