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Город «Стояли больше часа»: жители Ярославской области не могут попасть на бесплатные катки

«Стояли больше часа»: жители Ярославской области не могут попасть на бесплатные катки

Мешают огромные очереди

774
25 комментариев

В Ростове Великом выстроилась огромная очередь на каток

Источник:

Жители Ярославской области не могут попасть на бесплатные катки. Вечером 3 января выстроилась огромная очередь на каток на Советской площади в Ярославле. Аналогичная ситуация сложилась в Ростове Великом, где сделали каток в парке «Городской сад».

— Невозможно покататься в парке на коньках, очередь с дороги. И так на все сеансы — их очень мало! Вчера стояли больше часа и объявили, что билеты только для тех, кто со своими коньками. Пока у касс еще не дерутся, но скоро будут. Люди уже по 2-3 раза не могут попасть на лед, отстояв очередь с дороги, — сообщили в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» 4 января.

В других ростовских группах похожие жалобы:

— Каток в «Городском саду» — это как квест, нужно час с лишним в очереди на морозе простоять, чтобы билет достался. Но нет гарантий, что коньки нужного размера будут в наличии. И стоит оно того?

— Мы стояли минут 40 на трехчасовой сеанс.

Сеансы на катке ежедневно начинаются в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Продолжительность каждого — 1,5 часа (последнего — 2 часа). Билеты можно забронировать на специальном сайте за два часа до начала катания или купить в кассе за час.

Ростовцам пояснили, что увеличить количество сеансов невозможно, так как после каждого катания лед приходится чистить и чинить.

В группе «Городского сада» во «ВКонтакте» так прокомментировали ситуацию:

— Каток в Ростове Великом стал массовым развлечением для взрослых и детей. Чтобы получить удовольствие от пребывания на катке, просьба уточнять информацию о наличии свободных мест по телефону и отнестись с пониманием.

В группе дали телефон администратора ледовой площадки (+7 908-036-70-40), по которому предлагают бронировать билеты, узнавать о наличии свободных мест и размерном ряде коньков.

Кроме того, жительница Ярославля пожаловалась в редакцию 76.RU на состояние катка в Юбилейном парке.

— Прокат не работает, снег не убран, — написала она.

Так выглядит каток в Юбилейном парке

Источник:

Мы запросили комментарий по ситуации в мэрии города.

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Комментарии
25
Гость
1 час
Объяснените для чего на советской площади отдали каток хоккеистам??? И все дни стоят сеансы для них???)
Гость
1 час
Я бы очень хотел посмотреть на мэрасьоящего в очереди на ледовый каток вместе с губернатором, и и три четыре часа на холоде чтоб попасть На каток
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