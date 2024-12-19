«Собака с визгом отлетела»: в парке в Ярославле фонари стали биться током

По словам ярославцев, при прикосновении можно получить удар током Источник: читательница 76.RU Татьяна











В парке в Ярославле обнаружили опасные фонари, при прикосновении у основания опоры чувствуется ток. На это обратила внимание читательница 76.RU Татьяна.

Проблему заметили в парке «Рабочий сад» в Красноперекопском районе 11 декабря.

— В парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице фонари бьют током. При прогулке собака с визгом отлетела от него. Эта проблема уже была летом, ходила делегация и были объявления о неисправности. Но проблема по сей день не решена. В парке очень много детей, проходят занятия физкультуры в школах и детских секциях, — рассказала местная жительница в беседе с 76.RU.

Собака ярославны едва не пострадала из-за неизолированных опор Источник: читательница 76.RU Татьяна

Ярославцев просят быть внимательными во время прогулок Источник: читательница 76.RU Татьяна

В мэрии на запрос нашего портала подтвердили, что фонари уже бились током.

— Летом данная ситуация возникала. Подрядная организация, совместно с «Россетями» выходили на объект и проверяли все свои линии. Местами были дополнительно изолированы, — рассказали 76.RU в «Агентство по муниципальному заказу» мэрии Ярославля. — Подрядной организации в экстренном порядке будет выдано предписание на выход на объект для проверки всей своей кабельной продукции. и отключить парк от освещения.

Мы будем следить за ситуацией. Дальнейшие обновления опубликуем на сайте.

После благоустройства в 2022 году «Рабочий сад» не раз приковывал внимание общественников из-за своего состояния. Там на детской площадке серьезно травмировался ребенок. После инцидента детский омбудсмен Михаил Крупин назвал парк опасным из-за покрытия и сухих деревьев.

Напомним, подрядчиком была фирма «Горстройзаказчик», связанная с депутатом и сыном экс-мэра Ярославля Дмитрием Волончунасом. На работы мэрия Ярославля выделяла 25 миллионов рублей.