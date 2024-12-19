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Город «Собака с визгом отлетела»: в парке в Ярославле фонари стали биться током

«Собака с визгом отлетела»: в парке в Ярославле фонари стали биться током

В мэрии сообщили, что проблема возникает не первый раз

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5 комментариев

По словам ярославцев, при прикосновении можно получить удар током

Источник:

В парке в Ярославле обнаружили опасные фонари, при прикосновении у основания опоры чувствуется ток. На это обратила внимание читательница 76.RU Татьяна.

Проблему заметили в парке «Рабочий сад» в Красноперекопском районе 11 декабря.

— В парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице фонари бьют током. При прогулке собака с визгом отлетела от него. Эта проблема уже была летом, ходила делегация и были объявления о неисправности. Но проблема по сей день не решена. В парке очень много детей, проходят занятия физкультуры в школах и детских секциях, — рассказала местная жительница в беседе с 76.RU.

Собака ярославны едва не пострадала из-за неизолированных опор

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Ярославцев просят быть внимательными во время прогулок

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В мэрии на запрос нашего портала подтвердили, что фонари уже бились током.

— Летом данная ситуация возникала. Подрядная организация, совместно с «Россетями» выходили на объект и проверяли все свои линии. Местами были дополнительно изолированы, — рассказали 76.RU в «Агентство по муниципальному заказу» мэрии Ярославля. — Подрядной организации в экстренном порядке будет выдано предписание на выход на объект для проверки всей своей кабельной продукции. и отключить парк от освещения.

Мы будем следить за ситуацией. Дальнейшие обновления опубликуем на сайте.

После благоустройства в 2022 году «Рабочий сад» не раз приковывал внимание общественников из-за своего состояния. Там на детской площадке серьезно травмировался ребенок. После инцидента детский омбудсмен Михаил Крупин назвал парк опасным из-за покрытия и сухих деревьев.

Напомним, подрядчиком была фирма «Горстройзаказчик», связанная с депутатом и сыном экс-мэра Ярославля Дмитрием Волончунасом. На работы мэрия Ярославля выделяла 25 миллионов рублей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», с 2022 года учредителем АО «Горстройзаказчик» числится Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. На конец 2023 года компания заработала 273, 6 миллиона рублей. К слову, эта же фирма занимается восстановлением дома на улице Кузнецова, 5, в котором взорвался газ. «Горстройзаказчик» также благоустраивает парк «Судостроитель».

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Комментарии
5
Гость
34 минуты
ВООБЩЕ В ЭТОМ ПАРКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОХОДИЛО ТЯП ЛЯП , ПОТРАТИЛИ ПРИМЕРНО 30 МИЛЛИОНОВ А РЕЗУЛЬТАТ 0 , ОСТАЛОСЬ МНОГО ПУСТУЮЩИХ МЕСТОВ , А В КОНЦЕ ПАРКА ВСЁ ЛЕТО РАСТУТ КАМЫШЫ
Гость
53 минуты
Вы держитесь здесь ЯРОСЛАВЦЫ ! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья .Дмитрий Медведев партия Единая Россия !🤔
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