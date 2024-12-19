«Собака с визгом отлетела»: в парке в Ярославле фонари стали биться током

В парке в Ярославле обнаружили опасные фонари, при прикосновении у основания опоры чувствуется ток. На это обратила внимание читательница 76.RU Татьяна.
Проблему заметили в парке «Рабочий сад» в Красноперекопском районе 11 декабря.
— В парке «Рабочий сад» на Красноперекопской улице фонари бьют током. При прогулке собака с визгом отлетела от него. Эта проблема уже была летом, ходила делегация и были объявления о неисправности. Но проблема по сей день не решена. В парке очень много детей, проходят занятия физкультуры в школах и детских секциях, — рассказала местная жительница в беседе с 76.RU.
В мэрии на запрос нашего портала подтвердили, что фонари уже бились током.
— Летом данная ситуация возникала. Подрядная организация, совместно с «Россетями» выходили на объект и проверяли все свои линии. Местами были дополнительно изолированы, — рассказали 76.RU в «Агентство по муниципальному заказу» мэрии Ярославля. — Подрядной организации в экстренном порядке будет выдано предписание на выход на объект для проверки всей своей кабельной продукции. и отключить парк от освещения.
Мы будем следить за ситуацией. Дальнейшие обновления опубликуем на сайте.
После благоустройства в 2022 году «Рабочий сад» не раз приковывал внимание общественников из-за своего состояния. Там на детской площадке серьезно травмировался ребенок. После инцидента детский омбудсмен Михаил Крупин назвал парк опасным из-за покрытия и сухих деревьев.
Напомним, подрядчиком была фирма «Горстройзаказчик», связанная с депутатом и сыном экс-мэра Ярославля Дмитрием Волончунасом. На работы мэрия Ярославля выделяла 25 миллионов рублей.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», с 2022 года учредителем АО «Горстройзаказчик» числится Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. На конец 2023 года компания заработала 273, 6 миллиона рублей. К слову, эта же фирма занимается восстановлением дома на улице Кузнецова, 5, в котором взорвался газ. «Горстройзаказчик» также благоустраивает парк «Судостроитель».