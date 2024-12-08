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Город Когда откроют каток на Советской площади в Ярославле — точная дата

Когда откроют каток на Советской площади в Ярославле — точная дата

Его строительство обойдется властям в 112 млн рублей

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54 комментария

Стала известна дата открытия катка в Ярославле

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Стало известно, когда в центре Ярославля на Советской площади откроют зимний каток. Точную дату озвучил губернатор Михаил Евраев.

— Одновременно на катке смогут находиться 600 человек. Вход для посетителей делаем бесплатным. Каток планируем открыть 20 декабря, — рассказал глава региона.

Общая площадь катка — 4370 квадратных метров, включая хоккейное поле в 1456 квадратных метров. Помимо самой ледовой арены, зальют дорожки вокруг храма Ильи Пророка.

Так будет выглядеть каток

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Согласно контракту, каток будет работать в Ярославле с 20 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года. Его строительство и обойдутся городу в 111 миллионов 673 тысячи рублей.

Подрядчиком выступает организация ГК «Ледовый сервис», которая работала в регионе в прошлом году. Помимо строительства самого катка, компания должна будет обеспечить работу сайта с возможностью онлайн-записи на сеансы, построить два павильона проката коньков, павильон выдачи билетов и заточки коньков. Также подрядчик должен будет установить холодильное, осветительное и звуковое оборудование, привезти две профессиональные ледозаливочные машины.

ООО ГК «Ледовый сервис» — московская компания, образованная в декабре 2016 года. Гендиректором выступает Павел Слепнев, который также владеет компаниями по производству оборудования специального назначения, ремонту машин и строительству жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года «Ледовый сервис» заработал 168,4 миллиона рублей, выйдя в плюс на 18,8 миллиона.

А это вид сверху

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Помимо арены на Советской площади в Ярославле откроются более 20 катков. Полный список адресов читайте в этом материале.

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Каток Лед Новый год Зима Советская площадь
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Комментарии
54
Гость
30 октября, 20:02
Отмыв бабла это называется
Гость
31 октября, 14:47
Куда подевались "Катки" за десятки миллионов рублей возведенные в прошлых годах ? Они же все были разборные и хранились на складе.
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