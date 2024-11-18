Владимир Путин предложил кандидата на должность главного ярославского прокурора. Кто он

Владимир Путин назвал кандидата на пост прокурора Ярославской области Источник: Алёна Косточкина / 76.RU, прокуратура Тверской области











Президент России Владимир Путин предложил на должность прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого, который сейчас занимает пост заместителя прокурора Тверской области. Об этом стало известно 18 ноября.

Предложение главы государства озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— 19 ноября 2024 года на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные президентом Российской Федерации В. В. Путиным кандидатуры, — написал Клишас на своей странице во «Вконтакте».

Старшему советнику юстиции Клименту Юрздицкому 48 лет, он родился в городе Пудоже Пудожского района Карельской АССР. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию, с того же года начал работать в прокуратуре.