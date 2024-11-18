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Город Владимир Путин предложил кандидата на должность главного ярославского прокурора. Кто он

Владимир Путин предложил кандидата на должность главного ярославского прокурора. Кто он

Окончательное решение примет Совет Федерации

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3 комментария

Владимир Путин назвал кандидата на пост прокурора Ярославской области

Президент России Владимир Путин предложил на должность прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого, который сейчас занимает пост заместителя прокурора Тверской области. Об этом стало известно 18 ноября.

Предложение главы государства озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— 19 ноября 2024 года на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные президентом Российской Федерации В. В. Путиным кандидатуры, — написал Клишас на своей странице во «Вконтакте».

Старшему советнику юстиции Клименту Юрздицкому 48 лет, он родился в городе Пудоже Пудожского района Карельской АССР. В 1999 году окончил Московскую государственную юридическую академию, с того же года начал работать в прокуратуре.

Напомним, в августе 2024 года Александр Лоренц оставил кресло прокурора Ярославской области и перешел на работу в правительство Белгородской области, он возглавил администрацию губернатора. В октябре экс-прокурор заключил контракт с Минобороны, попав в отряд «Барс-Белгород», в задачи которого входит охрана особо важных объектов инфраструктуры.

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Прокурор Тверская область Владимир Путин Совет Федерации
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Комментарии
3
Гость
23 минуты
Таврический решает всё наше мнение и наши голоса никому нафиг не нужны, здесь вам не Америка, здесь всё идёт по Плану Таврического без времени на раскачку от нас требуется только рожать, меньше есть, больше и дешевле работать
Гость
21 минута
старая меченая колода тасуется опытным шул...
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