В Ярославле соседи отсудили больше 4 миллионов у экс-депутата за лопнувшую трубу

Роман Галагаев проиграл суд с соседями Источник: Александра Мамонтова, муниципалитет Ярославля











Бизнесмен и экс-депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев проиграл суд своим соседям. Речь идет об истории, которая произошла еще в январе 2023 года. Тогда в евродвушке предпринимателя лопнула труба. Водой залило его квартиру и еще две соседские.

Тогда предприниматель попытался подать иск на ООО «Сервис», ООО «Технопарк», ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2». Но суд не встал на сторону бизнесмена, посчитав, что собственник должен сам следить за квартирой. А эксперты сообщили, что причиной коммунальной аварии стали перекрытая батарея и открытое окно.

В это же время на Романа подали в суд его соседи. Они потребовали возместить им материальный ущерб после потопа в двух квартирах.

Потребовали больше 4 миллионов с экс-депутата

Ирина Каневская обратилась в Кировский районный суд с просьбой взыскать с Галагаева 4 миллиона 200 тысяч 94 рубля в качестве компенсации за потоп, 30 тысяч рублей за оплату услуг эксперта и услуги почтовой связи по чекам. Борис Жаренов же попросил лишь возместить убытки из-за затопления квартиры — 627 тысяч 622 рубля.

— В соответствии с заключением эксперта от 9 августа 2024 года, выполненным на основании определения суда о назначении судебной экспертизы, был установлен размер ущерба имуществу. Ремонт движимого имущества в общем размере 566 тысяч 698 рублей (кухонный гарнитур, диван), стоимость имущества, не подлежащего восстановлению, без учета износа в размере 1 миллион 206 тысяч 890 рублей (кровать, матрас, стол обеденный, стул), стоимость восстановительного ремонта квартиры без учета износа в размере 627 тысяч 622 рубля, стоимость восстановительного ремонта квартиры без учета износа в размере 2 миллиона 698 тысяч 287 рублей. Также была определена стоимость годных остатков (утилизационная стоимость) в размере 271 тысяча 640 рублей 00 копеек (кровать, матрас, стол обеденный, стул), — говорится в судебных документах.

Кто такой Роман Галагаев Узнать Роман Галагаев был депутатом муниципалитета Ярославля, в 2023 году планировал пойти в областную думу. Но после ДТП, когда он на Ferrari подрезал скорую, партия власти отстранила бизнесмена от участия в предварительном голосовании. Сам бизнесмен ранее отрицал, что иномарка за 20 миллионов принадлежит ему. В июне 2023 года дочь Романа оказалась в центре скандала. Ее оскорбил одноклассник, сын экс-депутата Станислава Белокурова. После инцидента Роман писал заявление в правоохранительные органы. В целом фамилию Галагаевых в городе знают многие. Отец Владимир Галагаев — крупный бизнесмен и бывший депутат. Он руководил Ярославским заводом силикатного кирпича, возглавлял Ярославскую табачную фабрику. Несколько лет входил в число 500 самых богатых людей России и считался самым богатым ярославцем. Семья Галагаевых владеет гостиницей «Ринг Премьер Отель», строительной компанией «Золотое кольцо», производством по изготовлению строительных материалов «Эко», а также городским торгово-выставочным центром «Старый город» на Большой Октябрьской, 30а.

Сами истцы в суд не явились, их интересы представляла адвокат. Роман Галагаев тоже отправил в суд защитника.

Адвокат против удовлетворения исков возражала, говорила, что в судебной экспертизе неправомерно применен коэффициент 1,5 с наименованием «производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения», что привело к завышению итоговой стоимости.

— Применение коэффициента возможно на стесненности и текущий ремонт. В данном случае будут производиться работы по текущему ремонту, мебель повреждена и будет вынесена из квартиры. Квартиры находятся на первом этаже, с широким проходом и удобным подъездом. При таких обстоятельствах применение коэффициента 1,5 необоснованно. При расчете работ по мрамору оснований для применения прайсов у судебного эксперта не имелось, так как есть территориальные расценки по работе с мрамором. Необходим расчет годных остатков по материалам, которые останутся после ремонта, — говорится в документах.

Представитель Галагаева утверждала, что нужно принять во внимание: ремонт в затопленных квартирах был не новым, а значит, эксперты должны рассчитывать восстановительный ремонт с учетом износа. В том числе на стройматериалы. Также адвокат попросила возложить на соседей Романа обязанность передать бизнесмену годные остатки от ремонта.

— Также отметила, что в акте залива указана только одна квартира, отраженный в акте перечень имущества не соответствует заявленному истцами перечню имущества, поврежденного в результате залива, — говорится в документах.

Суд встал на сторону соседей

Несмотря на доводы адвоката, выслушав мнение приглашенного эксперта, суд встал на сторону соседей бизнесмена. Было решено, что коэффициент, о котором идет речь, был обоснован. Также не нашлось оснований для снижения суммы материального ущерба.

В итоге суд решил удовлетворить требования соседей Романа и взыскать с него в их пользу больше четырех миллионов рублей.

— Исковые требования Жаренова Бориса Ивановича, Каневской Ирины Борисовны к Галагаеву Роману Владимировичу удовлетворить. Взыскать с Галагаева Романа Владимировича в пользу Жаренова Бориса Ивановича в счет возмещения материального ущерба 627 тысяч 622 рубля. Взыскать с Галагаева Романа Владимировича в пользу Каневской Ирины Борисовны в счет возмещения материального ущерба 4 миллиона 200 тысяч 94 рубля, расходы по оплате услуг эксперта в размере 30 000 рублей, почтовые расходы в размере 133 рубля, — говорится в решении суда.

При этом Бориса Жаренова и Ирину Каневскую обязали отдать Галагаеву поврежденные: подвесной потолок, межкомнатные двери, полотно натяжного потолка, плиты пола, ламинат и другие предметы, которые, по мнению эксперта, подлежат замене.

Сам Роман, помимо прочего, должен заплатить госпошлину в 9 тысяч 738 рублей в бюджет Ярославля. В документах указано, что решение суда было принято в августе 2024 года. Судя по всему, Роман и его представитель не подавали апелляционную жалобу.

«Я ее не рвал»

Ранее Роман Галагаев в беседе с 76.RU заявлял, что не видит своей вины в произошедшем.

— Не я затопил, там просто… Даже не знаю, что вам сказать, впервые такая ситуация. Сколько таких случаев бывает. Сейчас не отопительный сезон, насколько я помню, это было тогда, когда были большие холода. Тогда все вроде открестились. Но за давление в трубах я не отвечаю, то, что тогда трубу порвало — это вопрос. Вроде как считают, что это я ее порвал, но я ее не рвал. Не было такого, [что перекрывал вентиль и открыл окно], я даже в городе не находился в этот момент, — рассказал экс-депутат в беседе с 76.RU.