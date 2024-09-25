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Город Ярославцев предупредили о грядущих проблемах с телевещанием. В чем причина

Ярославцев предупредили о грядущих проблемах с телевещанием. В чем причина

Когда готовиться к помехам

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6 комментариев

Ярославцев предупредили о проблемах с телевещанием

В Ярославской области временно прервется телевещание. Об этом предупредили в филиале Телерадиосети России — «Ярославском ОРТПЦ». По информации специалистов, причиной нарушений в трансляции телевидения станет солнечная интерференция.

— 27 сентября в Ярославской области начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм. В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит, на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки, — пояснили в Ярославском ОРТПЦ.

В момент солнечного воздействия зрители могут увидеть на экранах внезапное рассыпание или застывание картинки. Дефект пройдет сам собой. Специалисты советуют выключить телевизор или приставку и включить через пару минут.

— Если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню, — посоветовали специалисты.

По информации «Ярославского ОРТПЦ», помехи возможны в период с 27 сентября по 20 октября (с 10:52 до 12:42).

Напомним, также жителей Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях теле- и радио вещания на неделе с 23 по 29 сентября из-за плановых работ на станциях.

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Комментарии
6
с++
2 часа
что бы не испытывать абстинентного синдрома заполните заранее телевидением все свободные ёмкости в доме, ванны, горшки, унитазные бачки.
Гость
2 часа
Кто-то еще пользуется аналоговым тв?
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