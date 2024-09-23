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Город инфографика Новые улицы, поликлиники, переезды: что и где построят в Ярославле до 2030 года. Наглядные карточки

Новые улицы, поликлиники, переезды: что и где построят в Ярославле до 2030 года. Наглядные карточки

Публикуем понятную инфографику

1 336
10 комментариев

В городе появятся новые объекты

В Ярославле до 2030 года планируют построить несколько новых социальных объектов. Власти собираются внести изменения в городской Генплан. В основном новые места выделили для объектов регионального значения.

Подготовили для вас инфографику по районам, где наглядно показываем, что нового построят в городе.

Во Фрунзенском районе будут новые улицы, поликлиники и ж/д переезд

В Брагине появится новое здания общежития, пожарное депо, поликлиника, новые улицы

На Пятерке появится новый корпус больницы и поликлиника

В центре будет новое здание поликлиники

В Красноперекопском районе появятся только новые улицы

Помимо новых улиц и ж/д переезда, за Волгой построят пожарное депо

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Комментарии
10
Гость
24 минуты
До 2030..., а до 3020 планов не озвучили?
Гость &
34 минуты
А зачем на Чернопрудной переезд?
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