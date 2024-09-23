Город инфографика Новые улицы, поликлиники, переезды: что и где построят в Ярославле до 2030 года. Наглядные карточки
Новые улицы, поликлиники, переезды: что и где построят в Ярославле до 2030 года. Наглядные карточки
Публикуем понятную инфографику
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В Ярославле до 2030 года планируют построить несколько новых социальных объектов. Власти собираются внести изменения в городской Генплан. В основном новые места выделили для объектов регионального значения.
Подготовили для вас инфографику по районам, где наглядно показываем, что нового построят в городе.