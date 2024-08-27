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Город «Я опытный грибник, но такое — впервые»: россиянка нашла волосатый гриб. Что это

«Я опытный грибник, но такое — впервые»: россиянка нашла волосатый гриб. Что это

Мы спросили у эксперта

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Гриб нашли за Элитой

Под Красноярском нашли волосатый гриб. Снимком необычной находки поделилась местная жительница Анна.

По ее словам, она наткнулась на гриб 25 августа за поселком Элита в Емельяновском районе.

— Я опытный грибник, но такое вижу впервые! — сказала Анна корреспонденту NGS24.RU.

Оказывается, это не один гриб, а сразу два. Один из рода Миценн с классическими шляпкой и ножкой, а второй — спинеллюс фузигер, который паразитирует на первом. Когда второй созревает, то выпускает наружу тонкие серебристые нити с шариком на конце. В этих шариках находятся его споры.

Ранее житель Рыбинска Ярославской области Владислав Цимбаленко нашел гриб-гигант. Причем рос великан не в лесу, а на даче под яблоней. Внешне гриб напоминает шар, ножки у него Владислав не обнаружил. Вес находки составил около 500 граммов.

А до этого читательница 76.RU из Ярославской области Светлана рассказала о необычной находке во время тихой охоты. В лесу Даниловского района она обнаружила грибы, растущие на поваленном дереве. Посмотреть на необычную находку можно тут.

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