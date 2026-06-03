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Еда Когда высаживать рассаду в открытый грунт? Простая инструкция

Когда высаживать рассаду в открытый грунт? Простая инструкция

Садоводам необходимо учитывать ряд особенностей

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Профессор рассказал, когда высаживать рассаду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПрофессор рассказал, когда высаживать рассаду | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Профессор рассказал, когда высаживать рассаду

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

Начиная с майских праздников дачники традиционно выезжают на свои огороды и занимаются рассадой. Мы решили узнать у доктора сельскохозяйственных наук Алексея Постовалова об особенностях посадки растений.

По словам эксперта, высадка рассады в открытый грунт зависит от нескольких факторов: климатических условий, вида культуры, прогноза погоды и готовности рассады. Ключевой момент — отсутствие угрозы возвратных заморозков.

— Такие культуры, как томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, арбузы, дыни, можно высаживать в открытый грунт с конца мая по середину июня, если минует угроза заморозков и прогреется почва. При этом температура воздуха должна быть стабильно положительной: для томатов — днем не ниже +15 °C, ночью — не ниже +10 °C; для перцев — не ниже +18 °C, — рассказал доктор сельскохозяйственных наук.

Капусту, морковь, лук, яровой чеснок, редис можно высаживать раньше, так как они выдерживают кратковременное понижение температуры до -4 °C. При высадке рассада должна быть крепкой, с 5–8 настоящими листьями (для томатов) или 6–10 листьями (для перцев), с хорошо развитой корневой системой.

За 10–14 дней до высадки рассады в открытый грунт лучше всего провести закаливание: постепенно увеличивать время пребывания на свежем воздухе, приучая растения к солнцу, ветру и перепадам температур. Оптимальный возраст рассады при высадке в открытый грунт зависит от культуры. Например, для томатов — 50–60 дней, перцев — 65–75 дней, баклажанов — 50–70 дней.

— Важно применять методы, которые помогают сохранять влагу в почве, например мульчирование (в качестве мульчи можно использовать солому, траву, перегной), выбор способов обработки почвы. Рекомендуется проводить мероприятия по удержанию влаги, вносить органические и минеральные удобрения для улучшения плодородия. При подкислении почвы может потребоваться известкование, — добавил Алексей Постовалов.

Теплые зимы могут способствовать перезимовке вредителей и возбудителей болезней, поэтому необходимо проводить ранневесеннюю обработку растений фунгицидами и инсектицидами.

Алексей ПостоваловАлексей Постовалов
Алексей Постовалов
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор кафедры «Агрономия, агрохимия и землеустройство» Курганского Госуниверситета

эксперт

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Александр ЛисихинАлександр Лисихин
Александр Лисихин
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