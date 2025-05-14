Утилизируют товары: в большинстве магазинов сети «Светофор» в Ярославской области нашли нарушения

В ярославских магазинах сети «Светофор» нашли нарушения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В большинстве ярославских магазинов сети «Светофор» выявлены нарушения в хранении продуктов. Россельхознадзор выдал предписание на утилизацию опасных товаров.

Внеплановые проверки в торговых точках «Светофора» в регионе ведомство начало 5 мая 2025 года.

«По итогам осмотров в 12 из 18 магазинов „Светофор“ Ярославской области выявлены такие нарушения, как хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида; нарушение температурного режима; реализация продукции неизвестного происхождения (без маркировки). За реализацию продукции неизвестного происхождения выданы предписания на уничтожение / утилизацию продукции животного происхождения (свинина, субпродукты, рыбная продукция) в общем объеме 205,02 килограмма», — уточнили в пресс-службе регионального Россельхознадзора 14 мая.

В ведомстве сообщили, что в магазинах «Светофор» в Ярославской области нашли продукты без ветеринарных документов. Утилизации подлежат 14,92 кг полуфабрикатов из мяса птицы и рыбные изделия. Также выявлено 11,25 кг пельменей с истекшим сроком годности, которые тоже нужно утилизировать.