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Еда Утилизируют товары: в большинстве магазинов сети «Светофор» в Ярославской области нашли нарушения

Утилизируют товары: в большинстве магазинов сети «Светофор» в Ярославской области нашли нарушения

В торговые точки популярной сети нагрянула проверка

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3 комментария
В ярославских магазинах сети «Светофор» нашли нарушения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославских магазинах сети «Светофор» нашли нарушения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских магазинах сети «Светофор» нашли нарушения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В большинстве ярославских магазинов сети «Светофор» выявлены нарушения в хранении продуктов. Россельхознадзор выдал предписание на утилизацию опасных товаров.

Внеплановые проверки в торговых точках «Светофора» в регионе ведомство начало 5 мая 2025 года.

«По итогам осмотров в 12 из 18 магазинов „Светофор“ Ярославской области выявлены такие нарушения, как хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида; нарушение температурного режима; реализация продукции неизвестного происхождения (без маркировки). За реализацию продукции неизвестного происхождения выданы предписания на уничтожение / утилизацию продукции животного происхождения (свинина, субпродукты, рыбная продукция) в общем объеме 205,02 килограмма», — уточнили в пресс-службе регионального Россельхознадзора 14 мая.

В ведомстве сообщили, что в магазинах «Светофор» в Ярославской области нашли продукты без ветеринарных документов. Утилизации подлежат 14,92 кг полуфабрикатов из мяса птицы и рыбные изделия. Также выявлено 11,25 кг пельменей с истекшим сроком годности, которые тоже нужно утилизировать.

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Напомним, что проверки магазинов сети «Светофор» в Ярославской области начались еще в феврале 2025 года. Во всех 18 торговых точках региона были найдены нарушения.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Светофор
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Комментарии
3
Гость
59 минут
жалеют этот склад ,а не магазин проверяющие ,, заносят им , вот и не закрывают торговлю тухлятинкой
Гость
1 час
Наверняка очередной заказ,денежки не могут поделить)
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