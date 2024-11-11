Почему в Ярославле подорожал картофель, и сколько он теперь стоит? Ценовой обзор и мнение эксперта

Жители города заметили, что цены на картофель выросли Источник: Алина Шибаева / 76.RU / Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выросли цены на картофель. По данным Ярославльстата, только за неделю с 15 по 21 октября, стоимость кило овоща в регионе выросла на 4,52% и составила 39 рублей 33 копейки.

В магазинах Ярославля цены иные, чем в официальной статистике. Например, в одном из сетевых супермаркетов можно найти более бюджетный вариант по 36 рублей за килограмм. А вот мытая картошка другого сорта обойдется уже в 89 рублей. В целом, цены доходят до 120 рублей за кило. А специальный фасованный картофель для жарки продают по 269 рублей за 3 килограмма. Примерно за 89 рублей в расчете на один кило.

Цены на овощ разнятся Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также можно купить картошку по цене в 47 рублей за килограмм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Цены на овощ зависят от сорта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В другом магазине мытый картофель продают по цене ниже — 74 рубля. По акции покупателям предлагают кило за 42 рубля. Но нужно учитывать, что сорт будет различаться. Соответственно, размер овоща и текстура, тоже.

Стоимость картофеля по акции близка к средней по региону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также покупатель может выбрать расфасованный продукт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В некоторых местах картошку продают по цене ниже 40 рублей за килограмм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В другом супермаркете нашлась картошка по 35 рублей за килограмм. Конечно, за эту стоимость предлагают не помытый продукт. А вот обработанный картофель в сетке здесь можно приобрести за 59 и 79 рублей.

За помытый картофель придется заплатить больше Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В этом случае цена вновь варьируется в районе 40 рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один магазин предлагает покупателям картошку по 42 рубля за кило. А «Белый» продают уже по 99 рублей.

Цена на картошку выросла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На рынках картофель продают по 38-50 рублей в зависимости от сорта.

На рынке у покупателя всегда остается возможность поторговаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот на популярном сайте объявлений картошку продают еще дешевле, чем в магазинах. По цене в 32-35 рублей за кило ее еще можно оформить с доставкой. Также продавцы предлагают сетки весом в 30-35 килограммов. Стоимость на одно из таких предложений указана в 1450 рублей. Приблизительно по 41 рублю за килограмм.

Картофель дорожает везде

Картофель дорожает по всей России. По данным Росстата, с 8 по 14 октября он вырос в цене на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2% и с 22 по 28 октября — еще на 3,1%. А с начала 2024 года ценник на овощ вырос больше, чем на половину от первоначального. По актуальным расчетам в среднем за кило картофеля нужно отдать 45 рублей и 95 копеек.

Цена на овощ устанавливается, в том числе, исходя из урожая. А в этом году с погодой не повезло.

— У нас были довольно существенные майские холода, которые сбили урожай плодоовощной продукции, поэтому создался некоторый дефицит. При дефиците всегда производители и продавцы начинают повышать цены, — объяснил нашим коллегам экономист Георгий Остапкович.

Также некоторые регионы столкнулись с переувлажнением и засухой. Последний фактор стал причиной того, что урожай в этом году выдался более мелким, чем тот, который люди привыкли видеть в магазинах.

— И недостаток партий крупного отборного картофеля будет отмечаться в этом сезоне, — пояснил порталу 76.RU исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Эксперт рассказал, что в сравнении с прошлым годом, цены, действительно, выросли почти вдвое. Специалист уточнил, что в прошлом году в России собрали рекордный урожай картофеля — 8,6 миллиона тонн. Поэтому картошку продавали по себестоимости или в убыток.

«Картофелеводы вошли в сезон, я имею в виду сентябрь, октябрь, с необычайно-низкой оптовой ценой на уровне 11-13 рублей. И в этом диапазоне они были вынуждены торговать практически до середины мая» Алексей Красильников Исполнительный директор Картофельного союза

После этого посевные площади сократились, поскольку часть предпринимателей в сфере сельского хозяйства, опираясь на опыт прошлого года, переключили внимание с картофеля на другие культуры, более рентабельные, объяснил эксперт.

Дефицит рук на полях

Еще одной проблемой во время обработки картофеля стала нехватка рабочих, которые были бы готовы обрабатывать урожай.

— В частности, в ряде регионов, именно в южной части России, сельхозпроизводители были вынуждены нанимать работников, и стоимость их смены составляла до пяти тысяч рублей. Минсельхоз также озвучивал, что в сельском хозяйстве ощущается дефицит кадров. Различные категории: и механизаторы, и агрономы. И он [Минсельхоз] оценивает дефицит где-то порядка 200 тысяч специалистов, — рассказал Алексей Красильников.

По словам Алексея Красильникова, в 2024 году в России убрали около семи миллионов тонн картофеля. Меньше, чем в прошлом.

— Минсельхоз летом озвучил прогноз, который на наш взгляд тогда был достаточно скромный и осторожный. Была озвучена цифра, что по их мнению, урожай 2024 года составит порядка 7,2-7,3 миллиона тонн. И, исходя из текущей ситуации, хотя в отдельных регионах типа Брянска, копка еще продолжается, но в итоге, наверное, прогноз Минсельхоза будет подтвержден, — рассказал Алексей Красильников.

Цены будут повышать?

По прогнозам эксперта резкого повышения цены на картофель вряд ли стоит ждать.

— По данным того же Росстата среднедушевое потребление картофеля в последние годы составляет около 54 килограммов. Это соответствует реалиям. Добавим сюда еще около 50-60 килограммов овощей борщевого набора. Я имею в виду: морковь, свеклу, капусту, лук, — пояснил специалист. — И если сложить эти суммы и разделить на 12 месяцев, то мы увидим, что цена будет сохраняться на уровне 23-25 рублей, плюс какие-то накрутки, непосредственно, в розничном звене.

По подсчетам эксперта, даже с учетом затрат на логистику и других экономических моментов, «борщевая корзина» останется доступной для покупателей. При этом нужно учитывать, что цены должны быть на том уровне, чтобы производителям было выгодно заниматься выращиванием культур.

— То есть, на прилавке эти товары будут обходиться среднему потребителю на уровне суммы 300-400 рублей в месяц. На наш взгляд, это доступная цена на эту продукцию. Да, она социально-значимая. Мы все понимаем. Но надо соблюсти разумный баланс в интересах сельхозпроизводителей, дабы они не сокращали площади в будущем. А наоборот, возможно, наращивали их. Чтобы у них за счет приемлемой рентабельности будет интерес вкладываться в развитие, приобретение сельхозтехники, мелиораций и так далее.

«Мы не видим, что текущая стоимость этой продукции является критичной для основной массы населения» Алексей Красильников Исполнительный директор Картофельного союза

Ждать ли дефицита?

Вопрос о том, стоит ли ждать дефицита картофеля в Ярославской области, появился после сообщения главы Ярославского района Николая Золотникова. Во время встречи с жителями он сообщил, что на его территории картофеля собрали немного.

— С картофелем тяжело, и уборка тяжелая, наверное, все по огородам своим увидели, кто картошечку сажает. Вот этот перепад из проливных дождей в засуху — потом земля тяжеленная была. Все мы через это проходим, кто с огородом связан. Тяжело с картошкой, не всё убрали, даже часть бросили. Просто запахали. У нас по «Красному» тяжелая ситуация — там четыре гектара просто смыло селевым потоком. По другим хозяйствам тоже непросто. Поэтому картошечкой надо запасаться на зиму, если дома урожай не очень хороший. У меня лично в этом году урожай картофеля не очень хороший. Меньше собрали, чем посадили, — отметил Золотников.

После этого Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин сообщил, что можно не беспокоиться о нехватке картофеля. По его словам, в регионе урожая достаточно.

— Действительно, в этом году мы наблюдаем сокращение валового сбора картофеля в нашем регионе. Но и высаживали его меньше. Также на ситуацию оказали влияние неблагоприятные погодные условия — возвратные заморозки в начале сезона и сильные дожди в июле-августе. Но при этом мы рассчитываем собрать не менее 85 тысяч тонн картофеля. Этого количества достаточно для потребностей местных жителей, — прокомментировал Дмитрий Фомин у себя на странице во «ВКонтакте» 26 октября.

Как вам цены на картофель? Дорого, приходится искать по приемлемой цене Приемлемо, сельхозпроизводителям, ведь, действительно нужно зарабатывать Картошка-то нормально, а вот масло…