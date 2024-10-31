Цены на картофель рванули вверх — причины подорожания

Урожай картофеля меньше, чем в прошлом году Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Один из самых популярных продуктов в России — картофель. Он всегда считался доступным. Однако цены на этот овощ растут опережающими темпами. С начала года он подорожал больше, чем на 50%. Разберемся, почему так происходит.

Сколько стоит картофель

Официальная статистика фиксирует, что картофель дорожает уже третью неделю подряд. С 8 по 14 октября он вырос в цене на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2% и с 22 по 28 октября — еще на 3,1%, по данным Росстата. С начала года цены на этот овощ подскочили на 54,7%. Если говорить о реальной стоимости, то в сентябре прошлого года за картофель достаточно было заплатить 30,5 рублей за кг, а к сентябрю 2024 года — уже 43,9 рублей.

Почему дорожает картофель

На цену влияет сразу несколько факторов. На некоторые из них люди практически не могли повлиять.

— У нас были довольно существенные майские холода, которые сбили урожай плодоовощной продукции, поэтому создался некоторый дефицит. При дефиците всегда производители и продавцы начинают повышать цены, — объяснил экономист Георгий Остапкович. Были и другие аномалии. Брянская область пострадала от засухи, а на севере Московской области, наоборот, было переувлажнение.

В прошлом же году был рекордный урожай — 8,6 млн тонн, сообщил «Известиям» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. На этом фоне овощ продавался по себестоимости или дешевле. Из-за нерентабельности посевные площади сократились. Пока, по некоторым данным, убрали 7 млн тонн картофеля. А сбор урожая уже подходит к концу.

Также на цены повлияла дорожающая логистика, кредиты и дефицит кадров.

— В этом сезоне все отмечают резкий рост затрат на ручную уборку, — отметил Алексей Красильников.

Также дорожает импортная составляющая. Техника, удобрения — все, что нужно сельхозпроизводителям, растет в цене.

Не стоит забывать о высокой инфляции. При таких условиях под ударом в первую очередь самые доступные продукты, в числе которых есть картофель.

— Среди продовольствия, конечно, тоже быстрее всех дорожают продукты первой необходимости. Если люди отказываются от каких-то продуктов, потому что не хватает денег, то чего больше начинают покупать? Простейших овощей, — заявил экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года уровень цен вырос на 30%. Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.