Забудьте про «Чукур»: почему турецкий сериал «Под землей» порвал рейтинги и кто играет главные роли

Даже классический любовный треугольник в турецкой подаче — это нечто! Источник: кадр из сериала «Под землей» (16+), реж. Мурат Озтюрк, студия Medyapım, 2026 год

Забудьте о том, что вы до этого смотрели про турецкую мафию! Новый сериал «Под землей» (16+) опускает зрителя на самое дно криминального мира, где ставки высоки как никогда. Здесь правят жестокие законы, а накал страстей и любовная драма держат в напряжении до финальных титров. Рассказываем всё об исполнителях главных ролей сериала, который точно заставит вас прильнуть к экранам.

О чём сериал «Под землей»

В сериале «Под землей» суровые реалии преступного мира тесно переплетаются с глубокой эмоциональной драмой. В центре сюжета — история агента Хайдара Али, которого спецслужбы внедрили в криминальные структуры.

Оказавшись в самом эпицентре разборок наркомафии и стамбульских криминальных кланов, он вынужден столкнуться со своим прошлым и сделать выбор, который невозможно исправить. Главный герой сериала борется за выживание и одновременно разрывается между чувствами и собственной совестью.

Спустя три года усердной работы Хайдар Али возвращается к прежней жизни, но там его поджидает самый сокрушительный удар. Женщина, которую он любил и не смог забыть, теперь замужем за главой преступного синдиката Бозо.

Дениз Джан Акташ — Хайдар Али Аслан

Дениз Джан Акташ родился 28 июля 1993 года в Стамбуле, куда его семья переехала из маленького городка в центральной Турции в провинции Кастамону. Прежде чем покорить экраны, будущий актер получил далекую от звездного статуса профессию и окончил стамбульский Университет Пири Рейса с дипломом инженера судовых машин.

— Говорят, что актеру очень помогает аналитическое мышление. Но для меня это естественный, давно знакомый путь, я так устроен, — признавался Акташ турецкому изданию GQ. — Возможно, привычка мыслить рационально и смотреть на жизненные процессы через призму логики как раз и помогает разбирать персонажей так, чтобы на экране они выглядели живыми и настоящими.

Настоящий Дениз Джан с партнершами по сериалу «Безграничная любовь» (16+) Источник: denizcanaktasofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Его путь в кино начался в 2015 году с роли в сериале «Милые обманщицы» (16+). После проектов «Жизнь иногда сладка» (16+) и «Где ты, брат?» (16+) Дениз Джан Акташ окончательно влюбил в себя зрителей. А в 2018 году благодаря драме «Дворик» имя актера стало известно не только в Турции.

Акташ закрепил за собой статус большого артиста, сыграв Юсуфа в сериале «Любовь заставит плакать» (16+). Дальше в его карьере пошли исключительно главные роли в сериалах «Позвоните моему менеджеру» (16+), «Хороший плохой доктор» (18+) и «Безграничная любовь» (16+). Ну а прямо сейчас Дениз буквально разрывает рейтинги, блистая в главном турецком хите сезона — сериале «Под землей» (16+).

Дениз Джан Акташ играет главного героя сериала — Хайдара Али с «говорящей» фамилией Аслан (в переводе с турецкого — «лев»). Он рано потерял родителей и вырос за границей вместе с дядей и младшей сестрой. Хайдар Али бесстрашен, отчаян, отлично владеет навыками рукопашного боя и вечно притягивает к себе неприятности. В тот день, когда парень решает сделать предложение своей возлюбленной Джейлан, он выслеживает убийцу своего отца.

В Турции говорят, что харизма и Дениз Джан — это синонимы Источник: кадр из сериала «Под землей» (16+), реж. Мурат Озтюрк, студия Medyapım, 2026 год

— В сюжете много ключевых моментов. Мне кажется, нам удалось показать многогранных персонажей, которыми движет сразу несколько сильных чувств — любовь, месть, дружба, — рассказал актер изданию Nowtv. — Уверен, зрители легко поймают коннект с героями и смогут им сопереживать. Им предстоит ответить на вопросы: а что выберете вы — любовь, месть или дружбу? А может, вообще ничего из этого?

Пытаясь защитить любимую, Хайдар Али соглашается на сделку со спецслужбами, которые уже давно за ним следили. Его задача — внедриться в криминальный синдикат Бозкурта Ханоглу. Хайдару удается завоевать доверие авторитета: ради этого дела он даже проводит три года за решеткой, став в итоге своим в клане Бозо.

— Конечно, мы с моим персонажем — разные люди. Но знаете, как бывает: когда два друга проводят кучу времени вместе, они начинают перенимать привычки друг друга. Вот и у нас в чём-то появились сходства. И всё же я стараюсь максимально разделять себя и своих героев в реальной жизни, — подчеркивает Акташ.

Халиде Джейлан — Деврим Озкан

Деврим Озкан родилась 2 сентября 1998 года в Мугле, на берегу Эгейского моря. Ее детство было спокойным и прошло в курортном городке Бодрум. Деврим серьезно занималась дзюдо и даже выступала за национальную сборную, вот только после окончания школы решила стать актрисой.

Ну красотка же! Источник: devrimozkan / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Девушка поступила на факультет изящных искусств в Университет Сыткы Кочмана в родной Мугле, но после первого курса бросила учебу и рванула покорять Стамбул. Там она подтянула актерское мастерство на профессиональных курсах и начала ходить на кастинги. Спортивное прошлое и жесткая дисциплина в итоге очень помогли ей уверенно держаться в кадре. А еще Деврим очень гордится тем, что теплоту, открытость и естественность, присущие жителям Эгейского региона, сохранила и в жизни, и на экране.

На телевидении Деврим Озкан дебютировала в 2017 году в сериале «Сон» (18+). Ее игра сразу зацепила продюсеров, и в том же году она получила роль в исторической драме «Ты моя родина» вместе с Халитом Эргенчем. Позже в послужном списке актрисы появились такие проекты, как «Воссоединение» (18+) с Кадиром Догулу, «Рамо» (16+), «Бывший любимый» (16+), «Жизнь как она есть» (16+) и «Какие корабли я сжег» (18+).

В сериале «Подполье» Деврим сыграла Джейлан — бывшую девушку Хайдара Али. В день, когда он сделал ей предложение, началась перестрелка. Спустя три года Хайдар выходит из тюрьмы и узнает, что Джейлан вышла замуж за босса мафии.

— Очень важно, чтобы персонаж зажигал актера. Этот интерес рождает любопытство, и желание до конца изучить героя уже не пропадает. Персонажи, которые меня вдохновляют, всегда в приоритете, — поделилась Озкан с Neizledik. — Вживаться в роль, конечно, трудно. Ты внезапно пытаешься стать тем, кем никогда не был, засыпаешь и живешь с этой мыслью. Если бы не эти сложности, я бы точно не получала от работы никакого удовольствия.

На экране по этой девушке сохнут два мужчины, но мы уверены, что в реальности их куда больше Источник: кадр из сериала «Под землей» (16+), реж. Мурат Озтюрк, студия Medyapım, 2026 год

Вне съемочной площадки Деврим активно ведет блоги — за ее лайфстайлом и бэкстейджами следят миллионы подписчиков. Личная жизнь актрисы тоже всегда на виду. С 2023 по 2025 год она встречалась с футболистом Лукасом Торрейрой, а сейчас заявляет, что сосредоточена только на работе. Правда, фанаты в этом сомневаются. Недавно Деврим и Дениз Джан Акташ вместе улетели на отдых в Лос-Анджелес, где их заметили вместе в ночном клубе. Сами они слухи не комментируют, но поклонники считают, что экранная химия переросла в реальный роман.

— Я всегда стараюсь оставаться собой. Я не стану молчать перед лицом несправедливости и не стесняюсь делиться своей любовью. Люди могут видеть во мне закрытого или дистанцированного человека, но на самом деле я очень прямолинейна, — заявила Озкан.

Бозо — Ураз Кайгыларолу

Ураз Кайгыларолу родился 30 июня 1987 года в Стамбуле, хотя его семья из приморского Балыкесира — городка на побережье Мраморного моря. В 4 года мальчик потерял отца, и его воспитывали мама и дедушка, который когда-то возглавлял футбольный клуб «Балыкесирспор».

Актер часто делится кадрами съемочного процесса Источник: urazka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сам Ураз окончил стамбульский университет «Бильги» на факультете рекламы, а затем ступил на актерский путь. Он снялся в молодежной драме «Плохая семерка», затем в комедии «Гарем» (12+) и в проекте «Старая история» (16+). После этого он сыграл в историческом сериале «Семь хороших парней» (16+).

Громкий успех в мире пришел к Уразу Кайгылароглу после роли в сериале «Он — мой отец» (16+). Следующим проектом стала комедия «Клавиатурные герои» (12+), где он перевоплотился в Кузена Волки.

— Что бы я ни делал до сегодняшнего дня — плохое или хорошее, правильное или неправильное, — всё в итоге пошло мне на пользу, — признавался Ураз газете Hürriyet. — Как же здорово, что в какой-то момент эта профессия меня зацепила. Я безумно люблю актерство. И каждый день благодарю за то, что мне дают возможности развиваться в этом деле и идти дальше.

Параллельно Ураз работал ведущим в шоу «Самое время» (12+), программе «Хвост» (12+) и викторине «Преследование» (16+). Помимо съемок, Кайгыларолу занимается инвестициями — в конце 2017 года он стал совладельцем сети фастфуда.

Его персонажа сложно назвать однозначно отрицательным героем Источник: кадр из сериала «Под землей» (16+), реж. Мурат Озтюрк, студия Medyapım, 2026 год

В сериале «Под землей» Ураз играет Бозо — босса криминального мира, который привык держать всё под жестким контролем и обожает абсолютную власть. В прошлом его отца убили по приказу его собственного дяди Бедреттина, а сам Бозо оказался за решеткой. Но после смерти дяди он выходит на свободу и встает во главе влиятельного картеля. С другой стороны, Бозо готов отдать жизнь за своих близких. Он помогает Хайдару Али досрочно освободиться из тюрьмы. Но он даже не подозревает, какие тайны связывают его друга и Джейлан.

Личная жизнь самого актера тоже покрыта тайнами. Известно, что в 2014 году Ураз женился на актрисе Мелис Ишитен — их долго считали одной из самых милых и гармоничных пар в шоу-бизнесе. Через два года после свадьбы у них родилась дочь Ада. Однако спустя пять лет супруги развелись. Сейчас сердце Ураза свободно, хотя турецкие папарацци время от времени замечают его с девушками.

На вопросы таблоидов актер отвечает лаконично: «Я не хочу говорить о моей личной жизни и не считаю это правильным».