«Помогите мне это развидеть»: в Сети появился трейлер «Шрек 5» — фанаты в ужасе

Чтобы найти различия с предыдущими частями «Шрека», нужно меньше 10 секунд Источник: кадр из мультфильма «Шрек 5» (6+), реж. Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, студия DreamWorks Animation, 2027 год

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была компания DreamWorks. И захотела она подшутить над Disney с их классическими сказками. Придумала компания мультик «Шрек», где сделала всё наоборот: герой — огр, злодей — принц, принцессу не надо спасать, а дракона лучше любить, а не убивать. В 2001 году эксперименты залетели как по маслу, однако когда компания сообщила о выпуске уже пятой части и показала трейлер, вместо радости встретила ужас фанатов, которые хотят бойкотировать мультик.

Шрек и Осел снова отправятся навстречу приключениям, но на этот раз они будут мрачными Источник: Kinoman / YouTube.com

Судя по трейлеру «Шрек 5», после четвертой части прошло много лет. Дети Шрека и Фионы выросли, а сами герои заметно постарели, но меньше проблем и приключений у них от этого не стало. Огры вместе со своим другом Ослом отправляются в соседнее королевство. Во время своей поездки они встречают новых персонажей и даже снова попадают в тюрьму (да-да, с момента второго мультика они всё такие же нарушители порядка).

Если сюжет пока еще известен лишь крупными мазками, то вот что можно хорошенько рассмотреть, так это анимацию. Первые кадры нового мультика появились еще в начале года и уже тогда наделали много шума. Рисовка сильно поменялась. Цвета стали ярче, мимика у героев примитивнее, а сам зеленый огр растерял всю свою харизму. Поклонники «Шрека» надеялись, что после критики создатели возьмутся за дело и без риска вернутся к старой анимации, но не тут-то было.

Время никого не щадит, в том числе и мультяшных героев Источник: кадр из мультфильма «Шрек 5» (6+), реж. Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, студия DreamWorks Animation, 2027 год

— Это не «Шрек», это шрекосодержащий продукт, — сделал для себя вывод один из фанатов.

— Слишком мультяшно. Первые части рассчитаны на любой возраст зрителя, это уже просто детский мультик, — написал в комментариях под трейлером зритель.

— Помогите мне это развидеть. Верните мне мой 2001-й, — молит один из тех, кто уже посмотрел трейлер.

— Это ужас. Раньше было более атмосферно и сказочно, с душой, без дурацкой анимации, словно сгенерированной ИИ, тупых шуток и резкой мимики. Всё выглядело естественно: цвета, эмоции героев, их движения. Диалоги были живыми и со смыслом. Была бы я маленьким ребенком, я даже не посмотрела бы на эту часть, — поделилась своим мнением поклонница «Шрека».

— Ощущение, что в нем просто нет души, — разочарована одна из зрительниц.

В оригинале героев «Шрек 5» будут озвучивать те же самые актеры, что и в предыдущих частях. Осла — Эдди Мерфи, голос Шреку навсегда подарил Майк Майерс, а Фионе — Кэмерон Диаз. Россию и страны СНГ ждет еще одно разочарование: Осел теперь будет говорить иначе. Все части герой озвучивал Вадим Андреев, но в трейлере пятого мультика теперь совсем другой голос. Чей именно, пока не разглашается.

После таких кардинальных перемен ожидающих новую часть заметно поубавилось, но они всё же есть. Нашлись и те, в ком чувство ностальгии всё же пересилило, и они уже знают, что будут делать следующим летом: смотреть мультфильм «Шрек 5».