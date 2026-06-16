«Хайпанем немножечко?»: куда пропал главный мем России Сергей Дружко

Первый выпуск «Дружко Шоу» посмотрели 14,6 млн человек Источник: «Дружко Шоу», 2017, YouTube

Когда‑то Сергей Дружко убедил нас с экранов телевизоров, что мир полон призраков и загадок. Однако в 2017‑м ведущий вдруг стал ведущим шоу в интернете и стал поставщиком мемов № 1 для россиян.

Над его фирменными фразами «Хайпанем немножечко?», «Вы неправы. Всего доброго», «Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду» — хохотал весь интернет. Однако спустя несколько лет после запуска шоу-триумфа Дружко пропал. Расскажем, чем сейчас занимается ведущий.

Мог стать военным

К творчеству Сергей Дружко пришел не сразу: после школы он переехал в Ленинград и поступил в Военно‑инженерный институт им. А. Ф. Можайского. Однако военным будущий ведущий не стал — он отчислился и поступил в институт сценических искусств.

После выпуска в 90-ых Дружко в актеры сразу не пошел. Свою карьеру он начал с работы диджеем на радиостанции. Сергей постепенно развивался и в 2000-х годах уже получал роли в таких крупных проектах, как «Романовы» (12+), «Тайны следствия» (18+), «Литейный» (16+), «След» (16+) и другие.

Сергей Дружко сыграл в сериале «Романовы» (12+) Источник: «Романовы» (12+), 2013, режиссёр: Максим Беспалый

Правда, всероссийская слава пришла к Дружко не после ролей в кино, а из-за его амплуа ведущего. В 2005 он стал автором и ведущим культовой программы «Необъяснимо, но факт» (16+).

Еще Сергей был ведущим программ «Фантастические истории» (12+), «ТВ‑3 ведет расследование» (12+), из-за чего стал лицом мистических программ на ТВ. Однако именно шутки из «Необъяснимо, но факт» (16+) завирусились спустя много лет в соцсетях.

«Заслуженный мем России»

Приколов с Сергеем стало настолько много, что им потребовалась отдельная программа. Так родился большой сольный проект ведущего «Дружко Шоу» (18+).

«Ребята хотели сделать рубрику „Биржа мемов“, и я, как заслуженный мем России, должен был в этой бирже как-то участвовать. Но потом в процессе мозгового штурма стало ясно, что „Биржи мемов“ для меня маловато», — рассказывал ведущий о создании «Дружко Шоу» (18+).

Сергей Дружко часто был ведущим мистических программ Источник: «Необъяснимо, но факт» (16+), 2005, режиссер: Сергей Дружко

Проект моментально нашел своего зрителя. Меньше чем за два месяца канал Сергея набрал 2,5 млн подписчиков и 43 млн просмотров. Первое видео посмотрели 14,6 млн человек — рекордный старт для авторского шоу того времени. Его фит с музыкантом 55х55 даже занял однажды первое место в чартах YouTube.

Каждый выпуск Дружко начинал с фирменного вступления «С вами Сергей Дружко, хайпанем немножечко?», иронично «расследовал» мемы и челленджи, пародируя стиль своего старого шоу «Необъяснимо, но факт» и приглашал известных блогеров или интернет-персон.

Не вернул былую славу

Долго «Дружко Шоу» (18+) не просуществовало. Через пару лет новые выпуски перестали публиковать. Официальные причины закрытия неизвестны.

После завершения «Дружко Шоу» (18+) Сергей стал меньше появляться на экранах. В 2023 году он работал руководителем группы оригинального контента в Дзене и участвовал в проектах, связанных с цифровизацией и искусственным интеллектом. В 2025 году Дружко стал ведущим исторического проекта «Цивилизация» (16+) и появился во втором сезоне экстремального реалити-шоу «Выживалити» (16+) на телеканале «Пятница!».

«Жена сказала, что, если не поеду, возьмет кредит и переедет в Крым, поэтому был вынужден участвовать. Дальше всё просто: ставили задачу — я ее выполнял», — шутил Сергей об участии в «Выживалити» (16+).

Сергей Дружко стал участником реалити-шоу «Выживалити», на котором звезды борются за 10 млн рублей Источник: «Выживалити» (16+), «Пятница!»

Авторские шоу на канале Сергея не выходят уже больше года. Последним его проектом стал «Генофонд». В программе Дружко «исследует» феномен успеха у известных гостей. Однако больших рейтингов, как «Дружко Шоу» (18+), программа достичь не смогла.

Выпуски «Генофонда» собрали от 7 до 26 тысяч просмотров. В студию к Сергею приходили, к примеру, космонавт и герой России Антон Шкаплеров, олимпийская чемпионка Юлия Ступак и хореограф Александр Могилев.

Соцсети ведущий тоже практически не ведет. Своими личными фото он редко радует поклонников. Лишь раз в несколько месяцев Сергей делает анонс небольших проектов. Например, в феврале этого года он презентовал подписчикам свою настольную игру.