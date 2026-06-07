«Не могу перешагнуть через себя»: участники «Сокровищ императора» чуть не загремели в тюрьму

Звездных участников шоу «Сокровища императора» едва не забрали в полицию во время съемок. Проблема с законом возникла сразу у нескольких команд. Всё дело в том, что российские звёзды то и дело пользовались китайским такси для перемещения по мегаполису Чунцин, но за свои поездки платить отказывались. И если до этого участникам нашумевшего реалити удавалось договариваться с местными водителями, то в последнем выпуске разразился настоящий скандал.
По условиям шоу, все испытания находятся в разных частях Чунцина (а это самый большой город в мире по площади). Чтобы добраться до мест проведения миссий, участники могут пользоваться любым транспортом — метро, автобусами или такси. Чаще всего звёзды ловят именно такси, поскольку это самый быстрый вариант добраться до испытания. К слову, расстояния там действительно приличные — иногда путь занимает несколько часов.
При этом у участников ограниченное количество денег. Кто-то расплачивается привезенным из России шоколадом или матрешками, а кто-то пытается просто уговорить водителей довезти их бесплатно.
В этот раз команды столкнулись с неожиданной проблемой. Их маршрут был не только большим, но и проходил через платную трассу. В результате часть команд отдали водителям все имеющиеся юани. Но «синим» (Яне и Марго Кошкиным) и «фисташковым» (Екатерине Моргуновой и ее сестре Кристине Арушановой) не повезло: их бюджета не хватало даже на половину поездки. Водители, привезя их к месту назначения, разозлились и требовали оплату.
— По счетчику мы должны были заплатить 70 юаней, а он требовал с нас 200! Просто увидел в нас каких-то лошар и решил срубить денег. В итоге мы просто отдали им все деньги. У нас не осталось ни копейки, а нам ехать еще обратно, — рассказывает Екатерина Моргунова.
А вот команде синих пришлось общаться не только с разъяренным таксистом, но и с полицией.
— Давай сбежим, Яна. Просто открой дверь, — предложила Марго Кошкина своей дочери во время разборок с китайским таксистом.
Но Яна пыталась успокоить маму и продолжала объяснять водителю, что они участники шоу.
— Я понимаю таксистов. Я бы в Москве никогда так не поступила. Даже ради шоу я не могу перешагнуть через себя, быть халявщицей, быть попрошайкой, — объясняет свою позицию сама Яна Кошкина.
Водитель на китайском языке объяснял, что он потерял из-за них много денег и готов вызвать полицию. В итоге скандал и так привлек внимание правоохранителей.
Рядом с местом съемок стояла полицейская машина. Яна Кошкина сама обратилась к ним за помощью.
— При виде полиции я не пугаюсь. Я уверена, что эти люди нам будут помогать. Для меня это была какая-то безопасность и решение конфликта, чем стоять и слушать крики, оры двух таксистов, — добавила актриса.
В итоге полиция всё же вошла в положение участников и отпустила их, несмотря на то, что те не заплатили за свои дорогостоящие поездки.
Кстати, начиная с этого выпуска к командам больше не присоединяются новые участники. Теперь с каждой новой серией количество пар будет уменьшаться.
Эта серия запомнилась зрителям не только скандалом с таксистами, но и ярким выяснением отношений между участниками. Команда «розовых» продолжает конфликтовать с «зелеными», а «голубые» — с «синими».
В первый день испытаний в лидерах оказались Артем Качер и Михаил Марвин. Они, не скрывая удовольствия, вручили «черную кошку» своим заклятым врагам — Ирине Пинчук и Кате Шкуро. Для девушек это, кстати, едва не стало причиной ухода с проекта.
Тем не менее во второй день испытаний лидеры уже сменились. Первыми к финишу пришли сёстры Аверины.
Вторыми были «зеленые», а третьими — Павел Деревянко с женой Зоей Фуць.
Покинули проект «синие». Яна и Марго Кошкины пришли к ведущим позже всех.
— Я очень горжусь Марго. Тем, что она не отказывалась от испытаний, она их проходила, старалась, это было видно, — призналась актриса, которую захейтили на проекте из-за матери и их отношений в семье.
Между их командой и сестрами Авериными был конфликт в последних сериях. И если одна из сестер призналась, что ей было важно закончить его, то вторая неожиданно заявила об обратном.
— Я всё равно придерживаюсь такого мнения, что я бы первая никогда не пошла на уступки и никогда не хотела мириться с ними. Потому что Марго сказала, что ей не нравится, как нас называют ведущие (в шоу их называют олимпийскими чемпионками, а Кошкиным это не нравилось. — Прим. ред.), что мы невоспитанные. Нет, я не буду это проглатывать и не прощу их, — сказала одна из сестер Авериных.