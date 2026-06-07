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Развлечения Обзор «Не могу перешагнуть через себя»: участники «Сокровищ императора» чуть не загремели в тюрьму

«Не могу перешагнуть через себя»: участники «Сокровищ императора» чуть не загремели в тюрьму

Российскими звездами всерьез заинтересовалась полиция

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Российские звёзды слишком вольно начали чувствовать себя в другой стране, но полиция всё видит | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годРоссийские звёзды слишком вольно начали чувствовать себя в другой стране, но полиция всё видит | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Российские звёзды слишком вольно начали чувствовать себя в другой стране, но полиция всё видит

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Звездных участников шоу «Сокровища императора» едва не забрали в полицию во время съемок. Проблема с законом возникла сразу у нескольких команд. Всё дело в том, что российские звёзды то и дело пользовались китайским такси для перемещения по мегаполису Чунцин, но за свои поездки платить отказывались. И если до этого участникам нашумевшего реалити удавалось договариваться с местными водителями, то в последнем выпуске разразился настоящий скандал.

По условиям шоу, все испытания находятся в разных частях Чунцина (а это самый большой город в мире по площади). Чтобы добраться до мест проведения миссий, участники могут пользоваться любым транспортом — метро, автобусами или такси. Чаще всего звёзды ловят именно такси, поскольку это самый быстрый вариант добраться до испытания. К слову, расстояния там действительно приличные — иногда путь занимает несколько часов.

При этом у участников ограниченное количество денег. Кто-то расплачивается привезенным из России шоколадом или матрешками, а кто-то пытается просто уговорить водителей довезти их бесплатно.

В этот раз команды столкнулись с неожиданной проблемой. Их маршрут был не только большим, но и проходил через платную трассу. В результате часть команд отдали водителям все имеющиеся юани. Но «синим» (Яне и Марго Кошкиным) и «фисташковым» (Екатерине Моргуновой и ее сестре Кристине Арушановой) не повезло: их бюджета не хватало даже на половину поездки. Водители, привезя их к месту назначения, разозлились и требовали оплату.

Екатерине Моргуновой с сестрой с трудом удалось выйти из конфликтной ситуации с таксистами | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годЕкатерине Моргуновой с сестрой с трудом удалось выйти из конфликтной ситуации с таксистами | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Екатерине Моргуновой с сестрой с трудом удалось выйти из конфликтной ситуации с таксистами

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

— По счетчику мы должны были заплатить 70 юаней, а он требовал с нас 200! Просто увидел в нас каких-то лошар и решил срубить денег. В итоге мы просто отдали им все деньги. У нас не осталось ни копейки, а нам ехать еще обратно, — рассказывает Екатерина Моргунова.

А вот команде синих пришлось общаться не только с разъяренным таксистом, но и с полицией.

— Давай сбежим, Яна. Просто открой дверь, — предложила Марго Кошкина своей дочери во время разборок с китайским таксистом.

Но Яна пыталась успокоить маму и продолжала объяснять водителю, что они участники шоу.

Яна Кошкина вновь призналась на камеру, что ей стыдно за поведение матери, которая предлагала просто кинуть водителей и сбежать | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годЯна Кошкина вновь призналась на камеру, что ей стыдно за поведение матери, которая предлагала просто кинуть водителей и сбежать | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Яна Кошкина вновь призналась на камеру, что ей стыдно за поведение матери, которая предлагала просто кинуть водителей и сбежать

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

— Я понимаю таксистов. Я бы в Москве никогда так не поступила. Даже ради шоу я не могу перешагнуть через себя, быть халявщицей, быть попрошайкой, — объясняет свою позицию сама Яна Кошкина.

Водитель на китайском языке объяснял, что он потерял из-за них много денег и готов вызвать полицию. В итоге скандал и так привлек внимание правоохранителей.

Рядом с местом съемок стояла полицейская машина. Яна Кошкина сама обратилась к ним за помощью.

— При виде полиции я не пугаюсь. Я уверена, что эти люди нам будут помогать. Для меня это была какая-то безопасность и решение конфликта, чем стоять и слушать крики, оры двух таксистов, — добавила актриса.

В итоге полиция всё же вошла в положение участников и отпустила их, несмотря на то, что те не заплатили за свои дорогостоящие поездки.

Кстати, начиная с этого выпуска к командам больше не присоединяются новые участники. Теперь с каждой новой серией количество пар будет уменьшаться.

Эта серия запомнилась зрителям не только скандалом с таксистами, но и ярким выяснением отношений между участниками. Команда «розовых» продолжает конфликтовать с «зелеными», а «голубые» — с «синими».

Ирина Пинчук (слева) и Катя Шкуро придумали унизительную викторину про «зеленых» и предложили сыграть в нее остальным участникам. Никто не согласился. Сами «зеленые», Артем Качер и Михаил Марвин, оскорбились и посчитали, что девушки перепутали шоу с «Домом-2» | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годИрина Пинчук (слева) и Катя Шкуро придумали унизительную викторину про «зеленых» и предложили сыграть в нее остальным участникам. Никто не согласился. Сами «зеленые», Артем Качер и Михаил Марвин, оскорбились и посчитали, что девушки перепутали шоу с «Домом-2» | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Ирина Пинчук (слева) и Катя Шкуро придумали унизительную викторину про «зеленых» и предложили сыграть в нее остальным участникам. Никто не согласился. Сами «зеленые», Артем Качер и Михаил Марвин, оскорбились и посчитали, что девушки перепутали шоу с «Домом-2»

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

В первый день испытаний в лидерах оказались Артем Качер и Михаил Марвин. Они, не скрывая удовольствия, вручили «черную кошку» своим заклятым врагам — Ирине Пинчук и Кате Шкуро. Для девушек это, кстати, едва не стало причиной ухода с проекта.

Тем не менее во второй день испытаний лидеры уже сменились. Первыми к финишу пришли сёстры Аверины.

Гимнастки вернули себе первенство в игре. Хотя последние выпуски были для них очень сложными | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годГимнастки вернули себе первенство в игре. Хотя последние выпуски были для них очень сложными | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Гимнастки вернули себе первенство в игре. Хотя последние выпуски были для них очень сложными

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Вторыми были «зеленые», а третьими — Павел Деревянко с женой Зоей Фуць.

Актер совсем недавно женился. Теперь он поражается, насколько азартная у него жена. Зоя вывела их пару в лидеры | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годАктер совсем недавно женился. Теперь он поражается, насколько азартная у него жена. Зоя вывела их пару в лидеры | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Актер совсем недавно женился. Теперь он поражается, насколько азартная у него жена. Зоя вывела их пару в лидеры

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Покинули проект «синие». Яна и Марго Кошкины пришли к ведущим позже всех.

— Я очень горжусь Марго. Тем, что она не отказывалась от испытаний, она их проходила, старалась, это было видно, — призналась актриса, которую захейтили на проекте из-за матери и их отношений в семье.

Между их командой и сестрами Авериными был конфликт в последних сериях. И если одна из сестер призналась, что ей было важно закончить его, то вторая неожиданно заявила об обратном.

Кошкины поехали домой. Марго призналась, что уже тоскует по собаке, которая носит имя ее старшей дочери | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 годКошкины поехали домой. Марго призналась, что уже тоскует по собаке, которая носит имя ее старшей дочери | Источник: кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

Кошкины поехали домой. Марго призналась, что уже тоскует по собаке, которая носит имя ее старшей дочери

Источник:

кадр из шоу «Сокровища императора» (16+), ТНТ, 2026 год

— Я всё равно придерживаюсь такого мнения, что я бы первая никогда не пошла на уступки и никогда не хотела мириться с ними. Потому что Марго сказала, что ей не нравится, как нас называют ведущие (в шоу их называют олимпийскими чемпионками, а Кошкиным это не нравилось. — Прим. ред.), что мы невоспитанные. Нет, я не буду это проглатывать и не прощу их, — сказала одна из сестер Авериных.

ПО ТЕМЕ
Юлия МальцеваЮлия Мальцева
Юлия Мальцева
Журналист
Шоу Сокровища императора Телеканал ТНТ
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