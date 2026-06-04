«Не ждал спасибо»: победительница «Евровидения» осадила Киркорова после заявлений о победе Болгарии

Победительница «Евровидения» Дара и король российской эстрады Филипп Киркоров обмениваются острыми выпадами. Киркоров заявил, что благодаря его поддержке Болгария впервые заняла первое место на конкурсе. В ответ певица четко обозначила позицию: к успеху ее песни Филипп не имеет никакого отношения.
Перепалка началась в соцсетях с большого поста Киркорова.
«Благодаря мне Болгария участвовала в „Евровидении“ и победила! Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе. Я привел инвестора на БНТ (государственный телеканал в Болгарии. — Прим. ред.). Основанная мной 22 года назад компания Dream Team подготовила певицу к выступлению», — писал артист.
Новость о «троянском даре» Киркорова донеслась до Болгарии и самой Дары молниеносно. Победительница пришла разбираться в комментарии к поп-артисту. Она заявила, что не хочет, чтобы слухи распространялись «как комары» и назвала имена всех, кто помогал ей с подготовкой к конкурсу.
«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — заявила Дара.
По словам болгарской певицы, хит «Bangaranga» написали еще в 2023 году на сонграйтинг-кэмпе в Софии. Киркоров на комментарий Дары отвечать не стал — на «спасибо» он и не рассчитывал.
«Спасибо мне никто не сказал. Да я и не жду никогда благодарности. Делаю добрые дела от души. А пусть всё остальное останется на совести тех, кто получил и снял сливки с этого всего прекрасного мероприятия», — объяснил Киркоров в своем посте.
Для Филиппа Киркорова победа Болгарии на конкурсе была личной историей. Покойный отец певца Бедрос мечтал о первом месте для родной страны. Теперь, как заявил сам артист, гештальт «Евровидения» для него закрыт, он «выиграл этот конкурс».
Поддержать короля российской эстрады пришли звездные коллеги. Николай Басков заявил, что «Россия протянула руку помощи Болгарии» — и та выиграла.