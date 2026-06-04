«Не ждал спасибо»: победительница «Евровидения» осадила Киркорова после заявлений о победе Болгарии

Киркоров заявил, что привел инвестора, который помог Болгарии стать участницей «Евровидения» Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Победительница «Евровидения» Дара и король российской эстрады Филипп Киркоров обмениваются острыми выпадами. Киркоров заявил, что благодаря его поддержке Болгария впервые заняла первое место на конкурсе. В ответ певица четко обозначила позицию: к успеху ее песни Филипп не имеет никакого отношения.

Перепалка началась в соцсетях с большого поста Киркорова.

«Благодаря мне Болгария участвовала в „Евровидении“ и победила! Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе. Я привел инвестора на БНТ (государственный телеканал в Болгарии. — Прим. ред.). Основанная мной 22 года назад компания Dream Team подготовила певицу к выступлению», — писал артист.

Новость о «троянском даре» Киркорова донеслась до Болгарии и самой Дары молниеносно. Победительница пришла разбираться в комментарии к поп-артисту. Она заявила, что не хочет, чтобы слухи распространялись «как комары» и назвала имена всех, кто помогал ей с подготовкой к конкурсу.

Болгарская певица Дара ответила Филиппу Киркорову Источник: darnadude / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — заявила Дара.

По словам болгарской певицы, хит «Bangaranga» написали еще в 2023 году на сонграйтинг-кэмпе в Софии. Киркоров на комментарий Дары отвечать не стал — на «спасибо» он и не рассчитывал.

«Спасибо мне никто не сказал. Да я и не жду никогда благодарности. Делаю добрые дела от души. А пусть всё остальное останется на совести тех, кто получил и снял сливки с этого всего прекрасного мероприятия», — объяснил Киркоров в своем посте.

Для Филиппа Киркорова победа Болгарии на конкурсе была личной историей. Покойный отец певца Бедрос мечтал о первом месте для родной страны. Теперь, как заявил сам артист, гештальт «Евровидения» для него закрыт, он «выиграл этот конкурс».