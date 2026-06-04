НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 754мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,34
EUR 85,12
Состояние раненых при атаке дронов
Позвал замуж на концерте
Где отдохнуть этим летом
Где дороже учиться
Как отметить свадьбу в Ярославле
Разваливается историческое здание
Застройка Заволги
Уголовка из-за парка
Что происходит на ПМЭФ
Развлечения «Не ждал спасибо»: победительница «Евровидения» осадила Киркорова после заявлений о победе Болгарии

«Не ждал спасибо»: победительница «Евровидения» осадила Киркорова после заявлений о победе Болгарии

Филипп Киркоров опубликовал скандальный пост в соцсетях

170
Киркоров заявил, что привел инвестора, который помог Болгарии стать участницей «Евровидения» | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUКиркоров заявил, что привел инвестора, который помог Болгарии стать участницей «Евровидения» | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Киркоров заявил, что привел инвестора, который помог Болгарии стать участницей «Евровидения»

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Победительница «Евровидения» Дара и король российской эстрады Филипп Киркоров обмениваются острыми выпадами. Киркоров заявил, что благодаря его поддержке Болгария впервые заняла первое место на конкурсе. В ответ певица четко обозначила позицию: к успеху ее песни Филипп не имеет никакого отношения.

Перепалка началась в соцсетях с большого поста Киркорова.

«Благодаря мне Болгария участвовала в „Евровидении“ и победила! Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе. Я привел инвестора на БНТ (государственный телеканал в Болгарии. — Прим. ред.). Основанная мной 22 года назад компания Dream Team подготовила певицу к выступлению», — писал артист.

Новость о «троянском даре» Киркорова донеслась до Болгарии и самой Дары молниеносно. Победительница пришла разбираться в комментарии к поп-артисту. Она заявила, что не хочет, чтобы слухи распространялись «как комары» и назвала имена всех, кто помогал ей с подготовкой к конкурсу.

Болгарская певица Дара ответила Филиппу Киркорову | Источник: darnadude / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Болгарская певица Дара ответила Филиппу Киркорову | Источник: darnadude / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Болгарская певица Дара ответила Филиппу Киркорову

Источник:

darnadude / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Спасибо за моральную поддержку, но весь успех этого проекта и результат невероятной работы принадлежит Virginia Records, Cristian Tarcea, Anna Judit Stokke Wik, Димитрису Контопулосу, Илиасу Кокотосу, Софийскому сонграйтинг-кэмпу, телеканалу БНТ, Фредерику Бенке Ридману, Кейше фон Арнольд», — заявила Дара.

По словам болгарской певицы, хит «Bangaranga» написали еще в 2023 году на сонграйтинг-кэмпе в Софии. Киркоров на комментарий Дары отвечать не стал — на «спасибо» он и не рассчитывал.

«Спасибо мне никто не сказал. Да я и не жду никогда благодарности. Делаю добрые дела от души. А пусть всё остальное останется на совести тех, кто получил и снял сливки с этого всего прекрасного мероприятия», — объяснил Киркоров в своем посте.

Для Филиппа Киркорова победа Болгарии на конкурсе была личной историей. Покойный отец певца Бедрос мечтал о первом месте для родной страны. Теперь, как заявил сам артист, гештальт «Евровидения» для него закрыт, он «выиграл этот конкурс».

Поддержать короля российской эстрады пришли звездные коллеги. Николай Басков заявил, что «Россия протянула руку помощи Болгарии» — и та выиграла.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Евровидение Филипп Киркоров Болгария
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
32 минуты
До чего же страшна....
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем