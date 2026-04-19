До шоу весила 100 кг и почти не выходила из дома. Экс-следователь рассказала об изнанке реалити «Выжить в Стамбуле»

Дарья откровенно рассказала о своем участии в проекте Источник: Дарья Выходцева

Сибирячка Дарья Выходцева дошла до полуфинала реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» (16+). За ее приключениями наблюдали миллионы зрителей со всей России.

В разговоре с NGS22.RU героиня рассказала, как попала на проект, что оказалось самым сложным в телешоу и какое впечатление на нее произвели ведущие Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

«Честно сказала, что я ничего не умею»

В 2015 году Дарья переехала в Алтайский край из небольшого городка Мыски в Кемеровской области, чтобы поступить в Барнаульский юридический институт МВД России. После учебы она устроилась на службу в органы внутренних дел, где работала следователем, пока не ушла в декрет. Это время стало для нее особым испытанием: после родов она набрала 40 килограммов, поэтому замкнулась в себе, перестала выходить из дома, начала избегать встреч с друзьями и винила себя за каждый съеденный кусок.

До декрета Даша выглядела так Источник: Дарья Выходцева

— Я всегда была заводилой, а тут набрала и почувствовала какое-то поражение, не смогла совладать с собственным желудком. Подружки звали гулять, а я говорила, что сын заболел, и сидела в своем мире, думая о том, как бы мне перестать жрать, — рассказывает Дарья.

Переломный момент в ее жизни случился, когда на весах она увидела цифру 100. Тогда молодая мама пересмотрела свое питание, добавила ежедневную активность и начала наблюдение у эндокринолога, который выписал ей уколы. Так, за полгода ей удалось сбросить около 25 килограммов. В то же время она случайно увидела объявление о кастинге в шоу «Выжить» и подумала о том, что хотела бы рискнуть и попробовать подать заявку. Идею с энтузиазмом поддержал муж, который на время отъезда взял на себя не только ребенка, но и все задачи по их семейному бизнесу.

— Села, записала визитку, честно сказала, что я ничего не умею, я не спортсменка, просто худею со 100 килограммов и хочу попробовать пройти в шоу. Я даже не ждала, что мне перезвонят, там была куча заявок. Когда через месяц мне написал кастинг-директор ТНТ, первое, о чем я подумала, было что-то из серии: «Боже, как я такая жирная туда поеду? Все же меня увидят!» Спасибо физподготовке МВД, что остались хоть какие-то навыки. Отказываться было глупо, — продолжает Дарья.

По ее словам, организаторы до последнего держали в тайне, что снимать шоу будут в Стамбуле. Об этом стало известно лишь в аэропорту Москвы, когда у всех участников забрали телефоны. В Барнауле же за Дашу остались болеть муж и четырехлетний сын, которого девушка впервые оставила на такой долгий срок.

Семья Даши — муж Степан и сын Лева Источник: Дарья Выходцева

— Нас с самого начала не особо держали в курсе того, что происходит. Я видела этих людей впервые, мое критическое мышление следователя выдавало разные сценарии, вплоть до того, что сейчас меня посадят в самолет и увезут не пойми куда, — улыбается сибирячка.

«Поначалу казалось, что приехали в летний лагерь»

Первые несколько дней на шоу, как и вся поездка, оказались для Даши довольно стрессовыми: на съемочной площадке с участниками никто не общался, а камеры следили буквально за каждым движением.

— Когда мы добрались, у нас был шок и абсолютное непонимание, что делать. Там было порядка 10–20 камер, которые, казалось, смотрели только на меня. Состояние было крайне растерянное, особенно когда мы поняли, что с нами там никто не будет говорить. Мы пытались задать какие-то вопросы операторам, но они молчали, видимо, для того, чтобы мы полностью погрузились в атмосферу. На второй или третий день мы поняли, что пытаться с кем-то из команды говорить просто бессмысленно, и перестали их замечать, — продолжает Дарья.

Источник: Городские медиа

Особое впечатление на Дашу произвели ведущие: Ляйсан Утяшева и Павел Воля. По ее словам, увидеть их в жизни было особым удовольствием.

— Все вот сейчас шутят, что мы в каждой серии повторяли, какая Ляйсан красивая. А она реально красивая! У нее бархатная кожа, аккуратный макияж, элегантные украшения. Когда ты приезжаешь из Барнаула, где каждый день ходишь в трикошках и кроссовках, и видишь перед собой вот эту телевизионную картинку — ну правда, нет слов. Паша Воля — это интеллект и харизма. У человека высокий уровень образования, он всегда говорил очень правильные вещи, причем такими сложносочиненными предложениями, будто по книжке. Слышишь этот мудрый текст и думаешь: «Блин, вот он молодец!», — восхищается она.

«Выжить в Стамбуле» (16+) — это масштабное приключенческое реалити-шоу на канале ТНТ (продолжение циклов «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде»), в котором две команды, знаменитости и обычные люди из регионов России, сражаются за главный приз в 10 миллионов рублей. Под руководством ведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой участники проходят сложные физические и психологические испытания, в пятом сезоне площадкой для этого стал Стамбул. Победители испытаний получают право жить в роскошном отеле, в то время как проигравшие выживают в суровых палаточных условиях.

Сложнее всего на съемочной площадке было адаптироваться к суровым условиям и климату. До участия в шоу Даша никогда не ночевала в палатках и не ходила в походы, а любой ползущий мимо жучок вызывал у нее настоящую истерику.

Даша и не предполагала, что съемки будут за пределами России Источник: пресс-служба телеканала «ТНТ»

— Там нас буквально закинули в стамбульский лес. Он, конечно, невероятно красивый, но было бы здорово вечером уезжать куда-нибудь в отель. На самом деле всё это выглядело впечатляюще, поначалу нам казалось, что мы приехали в летний лагерь, у нас там гитара за спиной, костер. В Турции было жарко, солнце палило так, что хотелось бежать купаться, а вот к середине проекта уже начались дожди и холод, а ночная температура стала падать до +6… +8 градусов, — рассказывает Даша.

Хижины, где спали участники, были без дверей, со стенами из досок с дырками. От холода спасались, укутываясь в кофты и капюшоны так, что оставался виден только нос.

— Первые дни у нас еще не было костра. Нам дали набор инструментов для жизни в лагере, а в коробочке было огниво. Но мы настолько городские, что даже не знали, как оно выглядит. И никто нам не объяснял, что с ним делать. Только потом, когда звезды впервые попали в лес, сказали: «Вот, ребята, это огниво — можно зажечь костер», — экс-следователь раскрывает все новые детали.

Несмотря на суровые условия, все участники понимали, что это временно и что жить в лесу постоянно не придется.

— Не было варианта начать гундеть о том, что хочется домой, как бы сложно ни было в моменте. Если Бог дал тебе такой шанс, попытаться выиграть 10 миллионов рублей, о каком гундеже вообще может идти речь? Да, я очень скучала по сыну, но домой я не хотела. Бывало, вечерами где-то могла всплакнуть, потому что весь проект у нас не было телефонов, но спасибо ребятам за то, что они подарили мне возможность позвонить домой. Я, конечно, потом еще полсерии проныла, но с этого момента случилась моя особая любовь с Аленой Блин, которая очень поддержала меня, — вспоминает Даша.

«Я просто делала всё, что могла»

Особенно сложно Дарье давались физические испытания. Практически с самого начала съемок ее тело было покрыто синяками. Первые травмы она получила еще в поединке с Катей Гордон: после борьбы на песке на ногах и руках остались следы, а в течение всего сезона ее пальцы всё время были в порезах, которые приходилось то и дело перематывать пластырем.

— Помню, во время стрельбы из лука тетива попала по вене — половина руки стала фиолетово-зеленой. Я тогда впервые в жизни из лука стреляла, еще бы, — не все впечатления были приятными.

При этом в напряженном графике почти не было времени на восстановление сил. После испытаний участники записывали комментарии, поэтому им удавалось лечь спать глубоко за полночь.

Погода в Турции радовала не всегда Источник: Дарья Выходцева

— Сложнее нас было только съемочной группе. Они снимали, как мы ложились спать, сворачивались и только после этого уезжали. А когда утром мы просыпались — они уже были на площадке, — сочувствует Дарья.

На фоне всех сложностей на проекте важную роль, по словам Даши, играли отношения внутри команды — участники из народа всячески пытались держаться вместе, что помогало справляться с неопределенностью и напряжением. Из-за такой стратегии у команды были разногласия с журналисткой Аленой Блин, которая участвовала в реалити не в первый раз и, как уточняет Даша, точно знала, как вести эту игру.

— Мы хотели просто держаться вместе, а она играть. Но хочу сказать ей большое спасибо, потому что если бы не она, мы бы сами начали ссориться гораздо раньше, думать, кого бы отправить домой. А так получилось, что она взяла на себя весь огонь и мы стали еще ближе. Дружить против кого-то довольно сплачивающее действие, но позже она для нас совсем иначе раскрылась. Я ей прям прониклась, потому что она по-настоящему сильный духом человек. Думаю, она и сформировала во мне ту частичку меня, которую все увидели уже в конце сезона. Ту бойкую, энергичную и активную девчонку, — считает сибирячка.

Сама Даша не считает себя физически сильным участником и признаётся, что дойти до полуфинала ей во многом помогли обстоятельства, поддержка других игроков и умение выстраивать отношения.

— Я просто делала всё, что могла. Старалась быть искренней и идти до конца. Где-то за меня заступились, поэтому я, конечно, понимаю, что дошла не только благодаря тому, что я сильная и классная, но еще и просто по причине того, что меня много где спасали, за что я сильно благодарна. Я поняла, что мне не нужно доказывать, что я сильная, мне нужно просто прибиться к сильному, чтобы он тянул меня за собой, поэтому выбрала близкого по духу Леонида, бывшего сотрудника органов, военного пенсионера. Он был одним из сильнейших игроков, и я оказалась рядом с ним, — улыбается она.

После выхода шоу участница столкнулась с большим количеством критики в соцсетях. По ее словам, хейта оказалось неожиданно много, но воспринимать его всерьез она не стала.