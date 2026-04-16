Тайны под канделябрами и скандалы в шелках: 10 сериалов, похожих на «Аббатство Даунтон»

Роскошные особняки, строгие манеры и скрытые страсти стабильно переносят костюмированные драмы в топы просмотров Источник: кадр из сериала «Аббатства Даунтон» (18+), реж. Брайан Персивал, Дэвид Эванс и др., Carnival Film & Television

Поклонники «Аббатства Даунтон» (18+) знают: за начищенными серебряными приборами и идеально выглаженными фраками всегда скрываются страсти, соперничество и шкафы, доверху заполненные скелетами. Если вы скучаете по эпохе балов, семейных советов и сложных отношений между хозяевами и прислугой, мы собрали восемь проектов, которые легко продлят это удовольствие. В каждом — своя атмосфера, но общий нерв один: большие дома, большие амбиции и большие тайны.

«Позолоченный век» (18+)

Источник: кадр из сериала «Позолоченный век» (18+), реж. Майкл Энглер, Салли Ричардсон-Уитфилд и др., HBO

Джулиан Феллоуз, автор «Даунтона», перенес интриги в Нью-Йорк конца XIX столетия. Здесь старые аристократические семьи отчаянно цепляются за традиции, а новые магнаты буквально покупают себе место в высшем обществе. В центре сюжета — молодая девушка, оказавшаяся между двумя мирами.

Каждый прием превращается в арену борьбы за статус, а визитная карточка может быть весомее родословной. Роскошь в кадре сочетается с жесткой конкуренцией и тонким социальным троллингом.

«Вверх и вниз по лестнице» (16+)

Источник: кадр из сериала «Вверх и вниз по лестнице» (16+), реж. Эрос Лин, Энтони Бирн и др., BBC

История одного лондонского дома показывает, насколько разной может быть жизнь под одной крышей. На верхних этажах у знати — званые ужины и семейные кризисы, внизу у прислуги — ежедневный труд и житейские драмы. Действие разворачивается в преддверии Первой мировой войны, и грядущие перемены ощущаются в каждом диалоге.

Сериал внимательно исследует социальные барьеры, которые постепенно начинают давать трещины. Атмосфера строгая, но эмоционально насыщенная.

«Белгравия» (16+)

Источник: кадр из сериала «Белгравия» (16+), реж. Джон Александр, Carnival Film & Television

Мини-сериал от создателей «Аббатства Даунтон». Отправной точкой становится бал в Брюсселе накануне Ватерлоо. Спустя годы тайна, связанная с рождением ребенка вне брака, выходит на поверхность и грозит разрушить репутации влиятельных семейств. В центре внимания — вопросы чести, наследства и общественного мнения.

Персонажи вынуждены лавировать между чувствами и долгом. Драма развивается неспешно, но напряжение нарастает с каждой серией.

«Гранд отель» (18+)

Источник: кадр из сериала «Гранд отель» (18+), реж. Сильвия Кер, Карлос Седес и др., Bambú Producciones

Атмосферная драма, которую называют испанским ответом «Аббатству Даунтон», переносит зрителей в начало XX века и разворачивается в роскошном отеле, куда молодой мужчина устраивается работать, чтобы расследовать исчезновение сестры. За фасадом идеального сервиса скрываются семейные тайны владельцев, любовные интриги и преступления.

Гости живут в блеске и комфорте, а персонал знает о них куда больше, чем хотелось бы. Сериал сочетает детективную линию с романтикой и атмосферой старинной Европы.

«Виктория» (18+)

Источник: кадр из сериала «Виктория» (18+), реж. Джеффри Сакс, Оливер Блэкберн и др., Mammoth Screen

Юная королева неожиданно оказывается во главе огромной империи. Сериал показывает ее путь взросления — от неопытной девушки до уверенного монарха. Политические решения переплетаются с личной историей любви к принцу Альберту.

За парадными залами и церемониями скрываются сомнения, страхи и непростые компромиссы. Проект делает акцент на человеческой стороне власти.

«Корона» (18+)

Источник: кадр из сериала «Корона» (18+), реж. Бенджамин Карон, Филип Мартин и др., Netflix

Масштабная хроника правления Елизаветы II раскрывает закулисье британской монархии. Каждая глава охватывает определенный исторический период и демонстрирует, как личные чувства сталкиваются с обязанностями перед страной.

Политические кризисы, семейные конфликты и общественное давление показаны без прикрас. Это история о том, какой ценой дается статус символа нации.

«Сэндитон» (18+)

Источник: кадр из сериала «Сэндитон» (18+), реж. Чарльз Стёрридж, Оливер Блэкберн и др., BritBox

Курортный городок, мечтающий стать модным направлением, — идеальная сцена для интриг. Основанный на незавершенном романе Джейн Остин проект рассказывает о молодой героине, которая знакомится с новым обществом и быстро понимает: улыбки здесь не всегда искренни.

Финансовые амбиции, романтические надежды и классовые различия создают динамичную и местами ироничную историю.

«Война и мир» (18+)

Источник: кадр из сериала «Война и мир» (18+), реж. Том Харпер, BBC

Телевизионная адаптация романа Льва Толстого переносит на экран судьбы аристократических семей в эпоху наполеоновских войн. Балы и светские разговоры соседствуют с полями сражений.

Герои ищут любовь, смысл жизни и свое место в мире, который стремительно меняется. Сериал удачно сочетает масштаб исторических событий и личные драмы.

«Мистер Селфридж» (16+)

Источник: кадр из сериала «Мистер Селфридж» (16+), реж. Роб Эванс, Лоуренс Тилль и др., ITV Studios

История основана на судьбе американского предпринимателя Гарри Гордона Селфриджа, который в начале XX века открыл в Лондоне роскошный универмаг Selfridges. Сериал показывает не только закулисье большого бизнеса, но и личную жизнь амбициозного владельца. На фоне стремительно меняющегося общества разворачиваются любовные истории, финансовые риски и борьба за репутацию.

Это драма о человеке, который превратил поход за покупками в светское событие и одновременно поставил на карту собственное благополучие.

«Бриджертоны» (18+)

Источник: кадр из сериала «Бриджертоны» (18+), реж. Том Верика, Триша Брок и др., Netflix

Лондон эпохи Регентства здесь выглядит как яркое светское шоу. Большая семья Бриджертонов оказывается в центре внимания столичного общества, а их романтические истории обсуждаются на каждом приеме. Анонимная автор скандальной хроники подогревает интерес, публикуя пикантные детали из жизни знати.