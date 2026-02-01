Масленица в 2026 году: когда начинается и как ее принято отмечать. Приметы и традиции

Даже король Оранжевое Лето приехал отмечать Масленицу. А мы чем хуже? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Масленица остается одним из самых любимых народных праздников — с шумными гуляньями, щедрым столом и символическим прощанием с зимой. Мы привыкли, что Масленица наступает в марте, но в 2026 году она придет раньше обычного. Значительно раньше. Так что можете начинать поиски семейных тетрадей с рецептами блинов, а мы расскажем, когда Масленица в 2026 году и как ее принято отмечать.

Когда Масленица в 2026 году

Чтобы рассчитать время начала Масленицы, нужно от даты Светлого Христова Воскресения отнять 56 дней. Например, в 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, значит, Масленая неделя начнется в середине февраля.

В 2026 году Масленая неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Уже на следующий день, 23 февраля, у православных христиан начнется Великий пост.

Что принято делать на Масленицу

Масленицу делят на два этапа. Первые три дня (с понедельника по среду) — узкая Масленица. По традиции в это время еще разрешалось заниматься хозяйственными делами и готовиться к большим гуляньям. С четверга начинается широкая Масленица, когда любая работа откладывалась, а главным занятием становилось веселье.

Каждый день Масленой недели имеет свое название и смысл.

Понедельник, 16 февраля. Встреча

В понедельник, на встречу, начинали печь первые блины. Один из них отдавали нуждающимся в память об усопших. Свекровь отправляла невестку к родителям, а к вечеру семьи собирались вместе. В городах и селах заканчивали подготовку горок и качелей для гуляний.

Вторник, 17 февраля. Заигрыши

Во вторник, на заигрыши, молодежь знакомилась и присматривалась друг к другу. Считалось, что удачные знакомства в этот день могут привести к свадьбе после Великого поста, на Красную горку. Ходили в гости и зазывали Масленицу специальными приговорками.

Среда, 18 февраля. Лакомки

В этот день зять приходил к теще на блины, а она старалась накормить его как можно щедрее — на добрые отношения в семье.

Четверг, 19 февраля. Разгуляй

Четверг, разгуляй, открывал широкую Масленицу. Все работы прекращались, люди выходили на улицы, устраивали катания, игры, хороводы и кулачные бои. Считалось, что провести этот день дома — плохая примета.

Пятница, 20 февраля. Тещины вечерки

В пятницу наступали тещины вечерки. Теперь уже зять приглашал тещу в гости, демонстрируя уважение. Часто она приходила не одна, а с подругами — повод показать, какой у нее заботливый родственник.

Суббота, 21 февраля. Золовкины посиделки

Суббота — золовкины посиделки. Молодая хозяйка принимала сестер мужа и других родственниц, угощала их блинами и дарила небольшие подарки.

Воскресенье, 22 февраля. Прощеное воскресенье

Воскресенье — Прощеное воскресенье, кульминация всей недели. В этот день просили прощения у близких за нанесенные обиды, поминали усопших и посещали кладбища. Вечером сжигали чучело Масленицы, прощаясь с зимой. Пепел развеивали по полям для будущего урожая, а все скоромные продукты старались доесть.

Что нельзя делать на Масленицу

Во время Масленицы можно играть свадьбу, но церковное венчание в эти дни не проводится, так как неделя уже считается подготовкой к посту. Под строгим запретом мясо, но разрешены молочные продукты, яйца и рыба. Также не приветствовалось отказывать гостям, работать в широкую Масленицу и выбрасывать еду — остатки угощений старались раздать.

Также на Масленицу нельзя злиться, обижать ближних и наносить вред другим людям. Масленая неделя — это вообще пора веселья. Это напоминание о важности общения, примирения и умения радоваться простым вещам. Так что просто отвлекитесь от суеты и встретьте весну в правильном настроении.