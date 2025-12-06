НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 762мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Пожар в супермаркете
«Умные решения»
Закрывали аэропорт
Что подарить и как отметить Новый год
Украшаем дом к Новому году
Что будет с творческими коллективами
Ярославец — на «Битве шефов»
Очереди за лекарствами
Развлечения Новый год — 2026 Меха снова в тренде! Что носить зимой, чтобы выглядеть дорого

Меха снова в тренде! Что носить зимой, чтобы выглядеть дорого

Подборка трендов от эксперта в моде

172
Какие тренды будут актуальны зимой-2025/2026 | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUКакие тренды будут актуальны зимой-2025/2026 | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Какие тренды будут актуальны зимой-2025/2026

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Пока ярославцы достают теплые вещи и присматривают наряды к праздникам, мода успела преподнести несколько новых тенденций. Что будет актуально этой зимой и как собрать стильный, но практичный гардероб, 76.RU выяснил у стилиста Ольги Гусаровой (более известной под именем Лола).

Ольга Гусарова — стилист и имиджмейкер, в соцсетях известна как Lola. Она помогает своим клиентам найти персональный стиль и подобрать гардероб. Ольга работает с клиентами в разных городах, включая Ярославль и Сочи.

Стилист помогает своим клиентом найти свой стиль | Источник: Юлия КрасоваСтилист помогает своим клиентом найти свой стиль | Источник: Юлия Красова

Стилист помогает своим клиентом найти свой стиль

Источник:

Юлия Красова

Главные тренды зимы

По словам стилиста, тренды — это ориентир, но точно не догма.

«Тренды — это то, за чем стоит следить, но не стоит слепо внедрять их в гардероб. Это не то, что останется с нами надолго, но то, что позволяет идти в ногу со временем и экспериментировать. К счастью, дизайнеры показали много интересного — нам есть из чего выбрать, — отмечает Ольга Гусарова.

Она выделила несколько актуальных тенденций зимы 2025–2026 годов, которые легко вписать даже в базовый гардероб.

  1. Мех

От классической шубы, сумки, мехового шарфа и обуви, всё с мехом будет как никогда кстати. По мнению Ольги, этот тренд останется с нами еще на несколько сезонов.

  1. Акцент на талию

Женственные силуэты снова на пике: жакеты с ярко выраженной талией, плечами и линией бедер, ремни и пояса.

<p>Ольга Гусарова </p><p>Ольга Гусарова </p>

Ликуйте дамы! Оверсайз чуть сдал позиции.

Ольга Гусарова

стилист

  1. Принты

Актуальны принты: Polkadot (горошек), змеиный, цветочный, леопард. «Носим и внедряем в базовый гардероб», — рекомендует стилист.

  1. Крупные украшения и детали

Массивная бижутерия, красивые пуговицы, металлический декор и даже несколько ремней в одном образе.

В чем встретить Новый год

Подбор наряда на новогоднюю ночь — проблема многих женщин. Выбрать что-то эффектное, но на один раз, или же покупка одежды, которую можно будет вписать в каждодневный гардероб? А может, встретить в уютном домашнем костюме? Стилист Ольга Гусарова рекомендует для начала определиться с местом проведения праздника, общей стилистикой мероприятия, концепцией и дресс-кодом.

«Если встреча Нового года планируется торжественная, то я рекомендую собрать образ эффектный, да, но не одноразовый, — отмечает эксперт. — Можно выбрать брючный костюм и дополнить его нарядными лодочками, украшениями и аксессуарами, например блестящим перчатками или легким перьевым шарфиком».

Еще один вариант трендового новогоднего наряда от стилиста — сочетание юбки с корсетом. Его в последующем можно будет носить под пиджаком или же на рубашку, сочетая с джинсами.

«Если ваш Новый год планируется за городом, отдайте предпочтение мягким уютным костюмам с брюками, которые будут отлично смотреться возле камина. Можно купить объемный длинный свитер или трикотажное платье и добавить модные в этом сезоне высокие гольфы. Учитывайте уместность, которая является составляющей гармоничного образа на любое мероприятие», — порекомендовала Ольга.

Антитренды сезона

Чтобы образ всегда выглядел актуально и дорого, стилист посоветовала избегать следующих ошибок:

  • не стоит покупать вещи из старых трендов, которые сейчас распродаются с большой скидкой;

  • избегайте скучной базы «как у всех», лучше выбирайте универсальные вещи, но с характером и интересным кроем;

  • проходите мимо вещей с крупными логотипами;

  • не покупайте одежду кислотных оттенков, выбирайте глубокие насыщенные цвета;

  • надевайте высокий каблук, только если вы умеете на нем ходить. Если нет, то ищите удобную и уверенную в ношении альтернативу.

«Это лишь малая часть того, что нарушает гармонию в гардеробе. Быть стильной несложно, главное — соблюдать правила этой игры или создавать свои собственные», — подытоживает Лола.

А вы следите за трендами?

Да, каждый сезон
Иногда, если нужно обновить гардероб
Скорее нет, выбираю только удобные вещи
Нет, мода меня не интересует
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стиль Мода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
15 минут
Удивительно, что кто-то воспринимает моду всерьёз в такую эпоху.
Гость
16 минут
Странные тренды, меха снова в моде? Это уже перебор для нашего времени.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление