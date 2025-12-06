Меха снова в тренде! Что носить зимой, чтобы выглядеть дорого

Какие тренды будут актуальны зимой-2025/2026 Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Пока ярославцы достают теплые вещи и присматривают наряды к праздникам, мода успела преподнести несколько новых тенденций. Что будет актуально этой зимой и как собрать стильный, но практичный гардероб, 76.RU выяснил у стилиста Ольги Гусаровой (более известной под именем Лола).

Ольга Гусарова — стилист и имиджмейкер, в соцсетях известна как Lola. Она помогает своим клиентам найти персональный стиль и подобрать гардероб. Ольга работает с клиентами в разных городах, включая Ярославль и Сочи.

Стилист помогает своим клиентом найти свой стиль Источник: Юлия Красова

Главные тренды зимы

По словам стилиста, тренды — это ориентир, но точно не догма.

«Тренды — это то, за чем стоит следить, но не стоит слепо внедрять их в гардероб. Это не то, что останется с нами надолго, но то, что позволяет идти в ногу со временем и экспериментировать. К счастью, дизайнеры показали много интересного — нам есть из чего выбрать, — отмечает Ольга Гусарова.

Она выделила несколько актуальных тенденций зимы 2025–2026 годов, которые легко вписать даже в базовый гардероб.

Мех

От классической шубы, сумки, мехового шарфа и обуви, всё с мехом будет как никогда кстати. По мнению Ольги, этот тренд останется с нами еще на несколько сезонов.

Акцент на талию

Женственные силуэты снова на пике: жакеты с ярко выраженной талией, плечами и линией бедер, ремни и пояса.

Ликуйте дамы! Оверсайз чуть сдал позиции. Ольга Гусарова стилист

Принты

Актуальны принты: Polkadot (горошек), змеиный, цветочный, леопард. «Носим и внедряем в базовый гардероб», — рекомендует стилист.

Крупные украшения и детали

Массивная бижутерия, красивые пуговицы, металлический декор и даже несколько ремней в одном образе.

В чем встретить Новый год

Подбор наряда на новогоднюю ночь — проблема многих женщин. Выбрать что-то эффектное, но на один раз, или же покупка одежды, которую можно будет вписать в каждодневный гардероб? А может, встретить в уютном домашнем костюме? Стилист Ольга Гусарова рекомендует для начала определиться с местом проведения праздника, общей стилистикой мероприятия, концепцией и дресс-кодом.

«Если встреча Нового года планируется торжественная, то я рекомендую собрать образ эффектный, да, но не одноразовый, — отмечает эксперт. — Можно выбрать брючный костюм и дополнить его нарядными лодочками, украшениями и аксессуарами, например блестящим перчатками или легким перьевым шарфиком».

Еще один вариант трендового новогоднего наряда от стилиста — сочетание юбки с корсетом. Его в последующем можно будет носить под пиджаком или же на рубашку, сочетая с джинсами.

«Если ваш Новый год планируется за городом, отдайте предпочтение мягким уютным костюмам с брюками, которые будут отлично смотреться возле камина. Можно купить объемный длинный свитер или трикотажное платье и добавить модные в этом сезоне высокие гольфы. Учитывайте уместность, которая является составляющей гармоничного образа на любое мероприятие», — порекомендовала Ольга.

Антитренды сезона

Чтобы образ всегда выглядел актуально и дорого, стилист посоветовала избегать следующих ошибок:

не стоит покупать вещи из старых трендов, которые сейчас распродаются с большой скидкой;

избегайте скучной базы «как у всех», лучше выбирайте универсальные вещи, но с характером и интересным кроем;

проходите мимо вещей с крупными логотипами;

не покупайте одежду кислотных оттенков, выбирайте глубокие насыщенные цвета;

надевайте высокий каблук, только если вы умеете на нем ходить. Если нет, то ищите удобную и уверенную в ношении альтернативу.

«Это лишь малая часть того, что нарушает гармонию в гардеробе. Быть стильной несложно, главное — соблюдать правила этой игры или создавать свои собственные», — подытоживает Лола.